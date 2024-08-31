По живописному средиземноморскому побережью - к руинам крепости и античного города
Почему стоит отправиться в Анамур? Помимо того, что это самый южный город Турции, в его окрестностях есть две яркие достопримечательности. Это развалины римского города Анемуриум и отлично сохранившаяся крепость Мамуре Калеси.
Погружение в древнюю историю, красоты местной природы по пути и отменный пляжный отдых — поводов для поездки более чем достаточно!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Крепость Мамуре
Её заложили ещё римляне, перестроили армяне, а придали окончательный вид сельджуки. Мы поднимемся на дозорную башню, насладимся панорамным видом оттуда на крепость, море и горы, пройдем по стенам, внутренним коридорам, представим себя защитниками крепости. Крепость окружает ров, в котором живут пресноводные черепашки. Рядом с крепостью находится заповедный песчаный пляж, где гигантские морские черепахи откладывают яйца.
Античный город
Также мы посетим Анемуриум — город, основанный в 8 веке до нашей эры, в котором в период расцвета проживало 20 тысяч человек. Сейчас это огромный музей под открытым небом на берегу моря. Я проведу вас по местам, где сохранилось большое количество мозаик римского периода. И помогу представить, как выглядели античные руины городских стен, церквей, бани, амфитеатр и акведук.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном седане Fiat Egea с кондиционером (или аналогичном) с соблюдением правил безопасности.
Если в группе 4-7 человек, то поездка проходит на минивэне Volkswagen Сaravelle или аналоге, в этом случае стоимость – 500 евро. За рулём будет опытный водитель со стажем вождения 27 лет.
Оплата возможна наличными и лирами или переводом в рублях на российскую карту.
В стоимость включено: — Перемещение по маршруту с опытным водителем (в авто не более 7 пассажиров). — Входные билеты в Анемуриум и Мамуре — Трансфер от/до вашего места проживания в Аланье, Оба, Тосмуре, Кестеле, Махмутларе, Каргыджаке, Демирташе и Газипаше (из других населенных пунктов за дополнительную плату) — Информация по маршруту от гида без длинных лекций
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Аланье
Провела экскурсии для 19 туристов
С 2008 года я много путешествовала по Турции на автомобиле по самостоятельно разработанным маршрутам. С 2022 года живу рядом с Аланьей, в Газипаше. Организовала и провела 25 туров по этой богатой природными и историческими достопримечательностями стране, с удовольствием покажу вам самые красивые и удивительные места.