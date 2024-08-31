Почему стоит отправиться в Анамур? Помимо того, что это самый южный город Турции, в его окрестностях есть две яркие достопримечательности. Это развалины римского города Анемуриум и отлично сохранившаяся крепость Мамуре Калеси. Погружение в древнюю историю, красоты местной природы по пути и отменный пляжный отдых — поводов для поездки более чем достаточно!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепость Мамуре

Её заложили ещё римляне, перестроили армяне, а придали окончательный вид сельджуки. Мы поднимемся на дозорную башню, насладимся панорамным видом оттуда на крепость, море и горы, пройдем по стенам, внутренним коридорам, представим себя защитниками крепости. Крепость окружает ров, в котором живут пресноводные черепашки. Рядом с крепостью находится заповедный песчаный пляж, где гигантские морские черепахи откладывают яйца.

Античный город

Также мы посетим Анемуриум — город, основанный в 8 веке до нашей эры, в котором в период расцвета проживало 20 тысяч человек. Сейчас это огромный музей под открытым небом на берегу моря. Я проведу вас по местам, где сохранилось большое количество мозаик римского периода. И помогу представить, как выглядели античные руины городских стен, церквей, бани, амфитеатр и акведук.

Организационные детали