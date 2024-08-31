Из Аланьи в Анамур

По живописному средиземноморскому побережью - к руинам крепости и античного города
Почему стоит отправиться в Анамур? Помимо того, что это самый южный город Турции, в его окрестностях есть две яркие достопримечательности. Это развалины римского города Анемуриум и отлично сохранившаяся крепость Мамуре Калеси.

Погружение в древнюю историю, красоты местной природы по пути и отменный пляжный отдых — поводов для поездки более чем достаточно!
Из Аланьи в Анамур
Из Аланьи в Анамур
Из Аланьи в Анамур
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепость Мамуре

Её заложили ещё римляне, перестроили армяне, а придали окончательный вид сельджуки. Мы поднимемся на дозорную башню, насладимся панорамным видом оттуда на крепость, море и горы, пройдем по стенам, внутренним коридорам, представим себя защитниками крепости. Крепость окружает ров, в котором живут пресноводные черепашки. Рядом с крепостью находится заповедный песчаный пляж, где гигантские морские черепахи откладывают яйца.

Античный город

Также мы посетим Анемуриум — город, основанный в 8 веке до нашей эры, в котором в период расцвета проживало 20 тысяч человек. Сейчас это огромный музей под открытым небом на берегу моря. Я проведу вас по местам, где сохранилось большое количество мозаик римского периода. И помогу представить, как выглядели античные руины городских стен, церквей, бани, амфитеатр и акведук.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном седане Fiat Egea с кондиционером (или аналогичном) с соблюдением правил безопасности.
  • Если в группе 4-7 человек, то поездка проходит на минивэне Volkswagen Сaravelle или аналоге, в этом случае стоимость – 500 евро. За рулём будет опытный водитель со стажем вождения 27 лет.
  • Оплата возможна наличными и лирами или переводом в рублях на российскую карту.
  • В стоимость включено:
    — Перемещение по маршруту с опытным водителем (в авто не более 7 пассажиров).
    — Входные билеты в Анемуриум и Мамуре
    — Трансфер от/до вашего места проживания в Аланье, Оба, Тосмуре, Кестеле, Махмутларе, Каргыджаке, Демирташе и Газипаше (из других населенных пунктов за дополнительную плату)
    — Информация по маршруту от гида без длинных лекций
  • Питание оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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