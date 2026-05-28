Однодневная поездка из Алании в Памуккале и Иераполис + обед

Посетить две знаменитые достопримечательности Турции за 1 день
Вас ждут удивительные известняковые пейзажи Памуккале и древние руины Иераполиса.

Вы узнаете их насыщенную историю, услышите о целебных свойствах воды в травертинах, оцените блюда турецкой кухни и при желании посетите бассейн Клеопатры.
Однодневная поездка из Алании в Памуккале и Иераполис + обед

Описание экскурсии

Вы полюбуетесь белоснежными травертиновыми террасами Памуккале и насладитесь успокаивающим теплом природных бассейнов, известных своими целебными свойствами. А ещё познакомитесь с местными ремёслами.

Исследуете руины древнего города Иераполиса: театры, храмы и другие достопримечательности. Узнаете о его богатой истории и культурном значении.

После прогулки насладитесь вкусным обедом в местном ресторане и попробуете разнообразные блюда турецкой кухни.

Примерный тайминг

  • 2:30−5:00 — выезд от места вашего проживания в Алании
  • 5:00–10:00 — дорога по сердцу Турции
  • 10:00–10:30 — приезд в Памуккале
  • 10:30–11:00 — знакомство с местными ремеслами
  • 11:00–12:30 — руины Иераполиса и травертины Памуккале
  • 12:30–15:30 — обед и свободное время в Памуккале
  • 15:30–20:00 — обратный выезд в Аланию
  • 20:00–21:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автобусе с кондиционером, обед, страховка
  • Входной билет в Памуккале оплачивается отдельно — €30 за чел.
  • При желании дополнительно оплачиваются завтрак и напитки, вход в бассейн Клеопатры (€4 за чел.)
  • Поездка не подходит для беременных женщин и людей с ограниченной подвижностью
  • С домашними питомцами нельзя
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 04:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандарт билет возраст 8 лет и старше€39
Стандарт билет возраст 4-7 лет€28
В возрасте 3 лет и младшеБесплатно
Со входным билетом в Памуккале возраст 8 лет и старше€80
Со входным билетом в Памуккале возраст 4-7 лет€50
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

