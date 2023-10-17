Целый день вдали от курортов среди природных красот и античной архитектуры — и целых три достопримечательности! Во время групповой поездки вы посетите античный бальнеологический курорт, где искупаетесь в бассейне Клеопатры или нерукотворном каскаде. А также пройдёте по античному городу Иераполис и побываете на турецких Мальдивах.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Исторический город Иераполис

В сопровождении гида вы прогуляетесь по античному городу и представите себя гостем популярного курорта Римской империи. Сейчас его руины — это археологический музей. Все его уголки открыты для посещения и самостоятельного исследования.

Травертины в Памуккале

Самое запоминающееся место в Памуккале — это травертины с их естественной красотой и лечебными свойствами. По прибытии у вас будет три часа, чтобы исследовать местность и сделать фотографии. Если захотите искупаться непосредственно в травертинах, то для вас — источники Кархаит. Если хочется поплавать в более роскошном и оборудованном месте, то бассейн Клеопатры подойдёт как нельзя лучше.

Озеро Салда

В завершении поездки мы отправимся в место, известное как «турецкие Мальдивы». Здесь вы сможете сделать уникальные фотографии, а также поплавать в чистейшей воде.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автобусе туристического класса

Трансфер заберёт вас из отеля и по окончании отвезёт обратно

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Дополнительные расходы