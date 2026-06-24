Представьте себя гостем древнего мира, гуляя по руинам Иераполиса, одного из самых значимых археологических музеев под открытым небом.
Ваше путешествие продолжится в Памуккале, где вы увидите белоснежные травертины, созданные природой, и
Ваше путешествие продолжится в Памуккале, где вы увидите белоснежные травертины, созданные природой, и
7 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в античную историю
- 📸 Уникальные фото на память
- 🏊♂️ Купание в целебных источниках
- 🚍 Комфортный трансфер
- 👨🏫 Профессиональный гид
- 🏖 Турецкие Мальдивы
- 🗺 Посещение трех мест за один день
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Памуккале, античного города Иераполис и озера Салда - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания, а туристическая инфраструктура работает на полную мощность. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотами региона, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным дождям. Зимой посещение возможно, но температура может быть низкой, что ограничивает возможности для купания и длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памуккале
- Иераполис
- Озеро Салда
Описание экскурсии
Исторический город Иераполис
В сопровождении гида вы прогуляетесь по античному городу и представите себя гостем популярного курорта Римской империи. Сейчас его руины — это археологический музей. Все его уголки открыты для посещения и самостоятельного исследования.
Травертины в Памуккале
Самое запоминающееся место в Памуккале — это травертины с их естественной красотой и лечебными свойствами. По прибытии у вас будет три часа, чтобы исследовать местность и сделать фотографии. Если захотите искупаться непосредственно в травертинах, то для вас — источники Кархаит.
Озеро Салда
В завершении поездки мы отправимся в место, известное как «турецкие Мальдивы». Здесь вы сможете сделать уникальные фотографии, а также поплавать в чистейшей воде.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе туристического класса
- Трансфер заберёт вас из отеля и по окончании отвезёт обратно
- Дополнительно оплачивается входной билет в Памуккале (античный город Иераполис, белоснежные травертины) — €30/чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
в понедельник, среду и субботу в 02:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|8+ (трансфер, гид, питание, билет на озеро Салда)
|€55
|8+ (трансфер, гид, питание, билеты на озеро и в Памуккале)
|€85
|Детский (6-7лет)
|€35
|Сиденье для ребенка (0-5 лет)
|€30
|Детский (0-5)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 02:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1037 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Из минусов наверное лчень сильный разброс туристов на эту экскурсию, нас из отеля забрали полтретьего ночи, а гижа мы встретили в 5:40. На завтрак и обед шведский стол но толком
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Все очень прекрасно! Большое спасибо 🥰 Завтрак и обед полон изобилием, очень вкусно.
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Z
Вода и напитки в автобусе и пунктах принятия пищи платные. Надо было брать воды больше - там жара.
Автобус комфортабельный, спинки откидываются. Однако спать всё равно неудобно.
По пути заезжали в винный
Автобус комфортабельный, спинки откидываются. Однако спать всё равно неудобно.
По пути заезжали в винный
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О
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Остались только положительные эмоции. Огромное спасибо организатору. Рекомендую 👍
Остались только положительные эмоции. Огромное спасибо организатору. Рекомендую 👍
+2
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Г
Все понравилось. Заранее предупредили, приехали вовремя в 2.00. Был завтрак, обед и ужин по системе все включено. Прекрасный гид и водитель, ехал аккуратно. Поситили озеро Салдо, дигустацию вин, Иераполис и Помукале. Единственное далеко ехать с Аланьи 500 км в одну сторону и столько же обратно, но мы сами знали на что шли. В остальном все отлично, рекомендую
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М
За маршрут ставлю хорошо, изначально хотелось оценить на самый низкий был! Мое мнение что экскурсии по камням и вину можно сделать завершающими, а в целом все отлично, гид 101 бал из 100 Еще раз повторюсь, это всего лишь мое субъективное мнение ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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