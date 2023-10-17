Отправиться из Аланьи к древним достопримечательностям и лечебным термальным источникам
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Описание
Что вас ожидает
Исторический город Иераполис
В сопровождении гида вы прогуляетесь по античному городу и представите себя гостем популярного курорта Римской империи. Сейчас его руины — это археологический музей. Все его уголки открыты для посещения и самостоятельного исследования.
Травертины в Памуккале
Самое запоминающееся место в Памуккале — это травертины с их естественной красотой и лечебными свойствами. По прибытии у вас будет три часа, чтобы исследовать местность и сделать фотографии. Если захотите искупаться непосредственно в травертинах, то для вас — источники Кархаит. Если хочется поплавать в более роскошном и оборудованном месте, то бассейн Клеопатры подойдёт как нельзя лучше.
Озеро Салда
В завершении поездки мы отправимся в место, известное как «турецкие Мальдивы». Здесь вы сможете сделать уникальные фотографии, а также поплавать в чистейшей воде.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе туристического класса
- Трансфер заберёт вас из отеля и по окончании отвезёт обратно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Дополнительные расходы
- Входной билет в Памуккале (античный город Иераполис, белоснежные травертины) — 700 лир на человека
- Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» — $10/чел.
ежедневно в 03:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 03:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.