Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1

Отправиться из Аланьи к древним достопримечательностям и лечебным термальным источникам

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Ответы на вопросы
Целый день вдали от курортов среди природных красот и античной архитектуры — и целых три достопримечательности! Во время групповой поездки вы посетите античный бальнеологический курорт, где искупаетесь в бассейне Клеопатры или нерукотворном каскаде. А также пройдёте по античному городу Иераполис и побываете на турецких Мальдивах.
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Исторический город Иераполис

В сопровождении гида вы прогуляетесь по античному городу и представите себя гостем популярного курорта Римской империи. Сейчас его руины — это археологический музей. Все его уголки открыты для посещения и самостоятельного исследования.

Травертины в Памуккале

Самое запоминающееся место в Памуккале — это травертины с их естественной красотой и лечебными свойствами. По прибытии у вас будет три часа, чтобы исследовать местность и сделать фотографии. Если захотите искупаться непосредственно в травертинах, то для вас — источники Кархаит. Если хочется поплавать в более роскошном и оборудованном месте, то бассейн Клеопатры подойдёт как нельзя лучше.

Озеро Салда

В завершении поездки мы отправимся в место, известное как «турецкие Мальдивы». Здесь вы сможете сделать уникальные фотографии, а также поплавать в чистейшей воде.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе туристического класса
  • Трансфер заберёт вас из отеля и по окончании отвезёт обратно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Памуккале (античный город Иераполис, белоснежные травертины) — 700 лир на человека
  • Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» — $10/чел.

ежедневно в 03:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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