Мои заказы

Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1

Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Представьте себя гостем древнего мира, гуляя по руинам Иераполиса, одного из самых значимых археологических музеев под открытым небом.

Ваше путешествие продолжится в Памуккале, где вы увидите белоснежные травертины, созданные природой, и
читать дальшеуменьшить

сможете окунуться в лечебные воды источников Кархаит или в бассейне Клеопатры.

Завершит ваш тур визит на озеро Салда, известное своими бирюзовыми водами и песчаными пляжами, напоминающими Мальдивы.

Экскурсия включает комфортабельный трансфер из отеля и обратно, сопровождение опытного гида и возможность насладиться уникальной природой и историей Турции. Подарите себе незабываемые впечатления и новые знания о древнем мире, выбрав эту экскурсию

3.7
13 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в античную историю
  • 📸 Уникальные фото на память
  • 🏊‍♂️ Купание в целебных источниках
  • 🚍 Комфортный трансфер
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
  • 🏖 Турецкие Мальдивы
  • 🗺 Посещение трех мест за один день

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Памуккале, античного города Иераполис и озера Салда - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания, а туристическая инфраструктура работает на полную мощность. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотами региона, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным дождям. Зимой посещение возможно, но температура может быть низкой, что ограничивает возможности для купания и длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1

Что можно увидеть

  • Памуккале
  • Иераполис
  • Озеро Салда

Описание экскурсии

Исторический город Иераполис

В сопровождении гида вы прогуляетесь по античному городу и представите себя гостем популярного курорта Римской империи. Сейчас его руины — это археологический музей. Все его уголки открыты для посещения и самостоятельного исследования.

Травертины в Памуккале

Самое запоминающееся место в Памуккале — это травертины с их естественной красотой и лечебными свойствами. По прибытии у вас будет три часа, чтобы исследовать местность и сделать фотографии. Если захотите искупаться непосредственно в травертинах, то для вас — источники Кархаит.

Озеро Салда

В завершении поездки мы отправимся в место, известное как «турецкие Мальдивы». Здесь вы сможете сделать уникальные фотографии, а также поплавать в чистейшей воде.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе туристического класса
  • Трансфер заберёт вас из отеля и по окончании отвезёт обратно
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Памуккале (античный город Иераполис, белоснежные травертины) — €30/чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

в понедельник, среду и субботу в 02:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
8+ (трансфер, гид, питание, билет на озеро Салда)€55
8+ (трансфер, гид, питание, билеты на озеро и в Памуккале)€85
Детский (6-7лет)€35
Сиденье для ребенка (0-5 лет)€30
Детский (0-5)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 02:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1037 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
3
2
2
1
1
2
Надежда
Из минусов наверное лчень сильный разброс туристов на эту экскурсию, нас из отеля забрали полтретьего ночи, а гижа мы встретили в 5:40. На завтрак и обед шведский стол но толком
читать дальшеуменьшить

не дают поесть. Микроавтобус был с очень узкими проходами для ног я со своим ростом 165см мучилась,мужчины которые были выше не представляю как ехали. На озере Салда времени почти не дают, точнее время на посещение озера входит и время завтрака. Вся экскурсия галопом.
Обязательно нужно брать с собой воды побольше, вода платная. На обеде воду не дают, только покупать.
В целом для тех кто мечтал увидеть травистины, увидеть бассейн Клеопатры, тур подойдет. Но как говорится тур одноразовый, второй раз я бы уже не поехала.

Из минусов наверное лчень сильный разброс туристов на эту экскурсию, нас из отеля забрали полтретьего ночи,
Из минусов наверное лчень сильный разброс туристов на эту экскурсию, нас из отеля забрали полтретьего ночи,
Из минусов наверное лчень сильный разброс туристов на эту экскурсию, нас из отеля забрали полтретьего ночи,
Из минусов наверное лчень сильный разброс туристов на эту экскурсию, нас из отеля забрали полтретьего ночи,
Из минусов наверное лчень сильный разброс туристов на эту экскурсию, нас из отеля забрали полтретьего ночи,
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Все очень прекрасно! Большое спасибо 🥰 Завтрак и обед полон изобилием, очень вкусно.
Все очень прекрасно! Большое спасибо 🥰 Завтрак и обед полон изобилием, очень вкусно.
Все очень прекрасно! Большое спасибо 🥰 Завтрак и обед полон изобилием, очень вкусно.
Все очень прекрасно! Большое спасибо 🥰 Завтрак и обед полон изобилием, очень вкусно.
Все очень прекрасно! Большое спасибо 🥰 Завтрак и обед полон изобилием, очень вкусно.
Все очень прекрасно! Большое спасибо 🥰 Завтрак и обед полон изобилием, очень вкусно.
Все очень прекрасно! Большое спасибо 🥰 Завтрак и обед полон изобилием, очень вкусно.
Все очень прекрасно! Большое спасибо 🥰 Завтрак и обед полон изобилием, очень вкусно.
Все очень прекрасно! Большое спасибо 🥰 Завтрак и обед полон изобилием, очень вкусно.
Вам был полезен этот отзыв?
Z
Вода и напитки в автобусе и пунктах принятия пищи платные. Надо было брать воды больше - там жара.
Автобус комфортабельный, спинки откидываются. Однако спать всё равно неудобно.
По пути заезжали в винный
читать дальшеуменьшить

погреб- магазин. Купили там вкусную халву.
А также заезжали в магазин, где продают камни султанит и оникс. Цены кусаются.
Ехать с Аланьи долго - выехали в 2:45 с отеля, приехали в Памуккале в 13:30.
Очень мало времени туроператор даёт на саму экскурсию Памуккале - всего 2 часа. Галопом по Европам получилось. Хотелось посмотреть всё и всматриваться, не получилось. Надо брать удобную обувь, т. к. ходить очень много, в т. ч. в гору, чтобы увидеть амфитеатр (он очень впечатляющий). Не успели зайти в музей.
Бассейны впечатляют, бассейн Клеопатры закрыт (говорят навсегда).
Чтобы изучить всё, рекомендую ехать другим туром, где времени будет больше - полдня минимум, а лучше 1 день полностью.
Гид по пути рассказывала историю про места. Сухо, лаконично.
Приехали обратно в Аланью в 23:00.
Если вас не увлекают древние руины и вы хотите просто посетить белые травертины, то этот тур для вас.

Вода и напитки в автобусе и пунктах принятия пищи платные. Надо было брать воды больше - там жара.
Вода и напитки в автобусе и пунктах принятия пищи платные. Надо было брать воды больше - там жара.
Вода и напитки в автобусе и пунктах принятия пищи платные. Надо было брать воды больше - там жара.
Вода и напитки в автобусе и пунктах принятия пищи платные. Надо было брать воды больше - там жара.
Вода и напитки в автобусе и пунктах принятия пищи платные. Надо было брать воды больше - там жара.
Вода и напитки в автобусе и пунктах принятия пищи платные. Надо было брать воды больше - там жара.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Остались только положительные эмоции. Огромное спасибо организатору. Рекомендую 👍
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.+2
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Отличная экскурсия! Комфортабельный автобус, интересный маршрут и два сопровождающих гида. Питание тоже замечательное.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Все понравилось. Заранее предупредили, приехали вовремя в 2.00. Был завтрак, обед и ужин по системе все включено. Прекрасный гид и водитель, ехал аккуратно. Поситили озеро Салдо, дигустацию вин, Иераполис и Помукале. Единственное далеко ехать с Аланьи 500 км в одну сторону и столько же обратно, но мы сами знали на что шли. В остальном все отлично, рекомендую
Все понравилось. Заранее предупредили, приехали вовремя в 2.00. Был завтрак, обед и ужин по системе все
Все понравилось. Заранее предупредили, приехали вовремя в 2.00. Был завтрак, обед и ужин по системе все
Вам был полезен этот отзыв?
М
За маршрут ставлю хорошо, изначально хотелось оценить на самый низкий был! Мое мнение что экскурсии по камням и вину можно сделать завершающими, а в целом все отлично, гид 101 бал из 100 Еще раз повторюсь, это всего лишь мое субъективное мнение ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии на «Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1»

К травертинам Памуккале и озеру Салда - из Аланьи
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
К травертинам Памуккале и озеру Салда - из Аланьи
Пройти по белоснежному песку и увидеть древние руины
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
12 авг в 03:00
€50 за человека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Аланьи
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
14 отзывов
Групповая
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Аланьи
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Начало: От вашего отеля / места встречи
Завтра в 02:00
11 авг в 02:00
€53 за человека
Памуккале и античный город Иераполис (из Аланьи)
На автобусе
13 часов
3 отзыва
Групповая
Памуккале и античный город Иераполис (из Аланьи)
Природные каскады, древние руины и отдых в тёплых источниках - на один день
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
12 авг в 03:00
€40 за человека
Террасы Памуккале, античный Иерополис и озеро Салда - из Аланьи
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
Террасы Памуккале, античный Иерополис и озеро Салда - из Аланьи
Увидеть восьмое чудо света, прогуляться среди руин и открыть турецкие Мальдивы
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 02:30
Завтра в 02:30
12 авг в 02:30
€50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье
€55 за человека