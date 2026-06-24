Представьте себя гостем древнего мира, гуляя по руинам Иераполиса, одного из самых значимых археологических музеев под открытым небом.Ваше путешествие продолжится в Памуккале, где вы увидите белоснежные травертины, созданные природой, и

сможете окунуться в лечебные воды источников Кархаит или в бассейне Клеопатры. Завершит ваш тур визит на озеро Салда, известное своими бирюзовыми водами и песчаными пляжами, напоминающими Мальдивы. Экскурсия включает комфортабельный трансфер из отеля и обратно, сопровождение опытного гида и возможность насладиться уникальной природой и историей Турции. Подарите себе незабываемые впечатления и новые знания о древнем мире, выбрав эту экскурсию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Памуккале, античного города Иераполис и озера Салда - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания, а туристическая инфраструктура работает на полную мощность. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотами региона, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным дождям. Зимой посещение возможно, но температура может быть низкой, что ограничивает возможности для купания и длительных прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.