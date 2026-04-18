Оймапынарское водохранилище и Зелёный каньон — места, в естественную красоту которых сложно поверить. Изумрудный цвет воды здесь не фотофильтр — такой оттенок дают глубина и горное происхождение озера.
Наша расслабляющая водная прогулка с купанием и обедом внесёт приятное разнообразие в пляжный отдых или насыщенную экскурсионную программу.
Описание экскурсии
7:00–9:00 — трансфер из отелей Аланьи и окрестностей и трассовая экскурсия о регионе и плотине Оймапынар
10:00 — прибытие к Зелёному каньону
10:15–12:30 — прогулка по большому каньону (около 14 км) среди отвесных скал и сосновых лесов по изумрудной глади озера. Мы сделаем 1–2 остановки для купания в чистой пресной воде
13:00 — обед в ресторане на берегу озера с панорамным видом на каньон
14:00–15:00 — прогулка по Малому каньону
15:30–18:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- Прогулка проходит на просторной прогулочной лодке с открытой и крытой палубами. На борту есть места для отдыха, столики, туалет и лестницы для удобного спуска в воду во время купания
- Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет. Перед отправлением проводится краткий инструктаж по технике безопасности
- В стоимость входит страховка и трансфер из отелей в районах Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum, Okurcalar, Çenger, Kızılot, Kızılağaç. Трансфер из отеля Gold City не предусмотрен. Перед бронированием напишите нам, пожалуйста, где находится ваш отель
- Обед и безалкогольные напитки включены в стоимость: рыба или курица, гарнир и салат. Напитки в ресторане оплачиваются по желанию дополнительно
- Дополнительно по желанию оплачиваются алкогольные напитки, свежевыжатые соки, фото- и видеосъёмка (по запросу)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 7 лет
|€25
|Дети 0-3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Аланье
Провела экскурсии для 496 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
