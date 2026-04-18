Оймапынарское водохранилище и Зелёный каньон — места, в естественную красоту которых сложно поверить. Изумрудный цвет воды здесь не фотофильтр — такой оттенок дают глубина и горное происхождение озера. Наша расслабляющая водная прогулка с купанием и обедом внесёт приятное разнообразие в пляжный отдых или насыщенную экскурсионную программу.

Описание экскурсии

7:00–9:00 — трансфер из отелей Аланьи и окрестностей и трассовая экскурсия о регионе и плотине Оймапынар

10:00 — прибытие к Зелёному каньону

10:15–12:30 — прогулка по большому каньону (около 14 км) среди отвесных скал и сосновых лесов по изумрудной глади озера. Мы сделаем 1–2 остановки для купания в чистой пресной воде

13:00 — обед в ресторане на берегу озера с панорамным видом на каньон

14:00–15:00 — прогулка по Малому каньону

15:30–18:30 — возвращение в отели

Организационные детали

Прогулка проходит на просторной прогулочной лодке с открытой и крытой палубами. На борту есть места для отдыха, столики, туалет и лестницы для удобного спуска в воду во время купания

Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет. Перед отправлением проводится краткий инструктаж по технике безопасности

В стоимость входит страховка и трансфер из отелей в районах Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum, Okurcalar, Çenger, Kızılot, Kızılağaç. Трансфер из отеля Gold City не предусмотрен. Перед бронированием напишите нам, пожалуйста, где находится ваш отель

Обед и безалкогольные напитки включены в стоимость: рыба или курица, гарнир и салат. Напитки в ресторане оплачиваются по желанию дополнительно

Дополнительно по желанию оплачиваются алкогольные напитки, свежевыжатые соки, фото- и видеосъёмка (по запросу)