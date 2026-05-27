Иногда лучший план на день — никуда не спешить и просто подарить себе пару часов полного расслабления. В хаммаме вас ждут сауна, парная, пилинг, массаж с пеной и ароматическими маслами. Вы вернётесь в отель с приятной лёгкостью во всём теле.
Описание трансфер
- Подготовка. Сначала вы переоденетесь и отправитесь в сауну. Тёплый воздух поможет разогреть тело, а кожа подготовится к следующим этапам
- Пилинг. Затем вас пригласят в хаммам, где мастер сделает мягкий пилинг специальной рукавицей
- Пенный массаж. Лёгкая воздушная пена окутывает тело и помогает глубже расслабиться
- Массаж с аромамаслами. Процедура восстановит силы и снимет напряжение
Организационные детали
В стоимость входят сауна, паровая комната, пилинг и массажи, страховка. Дополнительные процедуры по желанию оплачиваются отдельно.
ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€26
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Релакс «всё включено» в Алании»
Групповая
Вечерний трансфер в парк Land of Legends из Аланьи
С комфортом доехать до турецкого Диснейленда и вернуться обратно
Начало: Из отеля в Аланье
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€16 за человека
Групповая
Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends
Отправляйтесь на незабываемое вечернее шоу в The Land of Legends с комфортным трансфером из Аланьи. Вас ждут яркие эмоции и удобство
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
30 мая в 18:00
€20 за человека
Групповая
до 20 чел.
Турецкий хаммам в Аланье
Расслабиться и прочувствовать атмосферу восточных спа-ритуалов, сохранившихся до наших дней
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€19 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аланье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
€55 за всё до 3 чел.
-13%
до 9 июня
€26 за человека