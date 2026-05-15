Мы отвезём вас на ночное шоу The Land of Legends — одно из самых впечатляющих развлечений Турции! После захода солнца весь комплекс превращается в ожившую сказку: световые эффекты, завораживающая музыка, красочные танцы, парад фантастических героев создают по-настоящему магическое настроение. Такое нельзя пропускать!
Описание трансфер
Обратите внимание: формат поездки — не экскурсия, а трансфер в парк: он не предполагает сопровождения гида.
Мы заберём вас прямо из отеля в Аланье и после шоу безопасно доставим обратно. Вам не нужно беспокоиться о дороге — просто наслаждайтесь впечатлениями.
В парке Land of Legends вы увидите незабываемое водно-световое шоу, яркие выступления артистов и уникальные проекты, которые проводятся только здесь. Каждый момент в шоу продуман до мелочей, чтобы подарить вам чувство праздника и восторга!
Организационные детали
- Едем на комфортабельных микроавтобусах Mercedes или Volkswagen
- Билет на шоу входит в стоимость
- Дорога в парк в одну сторону занимает около 2-х часов
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
ежедневно в 17:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саит — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 59 туристов
Я много лет проживаю в Анталье и профессионально занимаюсь трансферными услугами. Вместе с командой опытных водителей организую поездки в The Land of Legends. В нашем распоряжении — собственный парк VIP-автомобилей Mercedes и Volkswagen.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Поездка прошла отлично, приехал вовремя, довез быстро и безопастно.
По окончании поездки дали водичку, за что огромное спасибо!

И
Впечатления хорошие, организатор всегда на связи. Поездка состоялась точно по времени.
М
Прекрасный водитель, аккуратный
Телефон зарядил водичкой угостил.
Рекомендую
Телефон зарядил водичкой угостил.
Рекомендую
А
все было прекрасно, поездка понравилась, спасибо 👍
