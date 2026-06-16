Ранним утром, когда море особенно спокойное, вы отправитесь на сап-досках вдоль исторического побережья Аланьи.
Вас ждут виды на древнюю крепость, Красную башню и старинную судоверфь, купание в прозрачной воде и атмосфера полного спокойствия вдали от дневной суеты.
Вас ждут виды на древнюю крепость, Красную башню и старинную судоверфь, купание в прозрачной воде и атмосфера полного спокойствия вдали от дневной суеты.
Описание экскурсии
Сбор и инструктаж у подножия крепости Аланьи
Вы познакомитесь с сапами и освоите базовые навыки управления доской.
Прогулка вдоль крепостных стен
Выйдем в море и отправимся вдоль скал и древних укреплений, которые возвышаются прямо над водой.
Красная башня Кызыл Куле
Увидите один из главных символов Аланьи с необычного ракурса и сделаете эффектные фотографии.
Историческая судоверфь Аланьи
Подойдём к старинной османской верфи, где когда-то строили корабли для средиземноморского флота.
Купание в живописной бухте
Сделаем остановку, чтобы искупаться в кристально чистой воде и насладиться морем.
Возвращение вдоль побережья
Полюбуетесь панорамой старого города, крепости и гавани в мягком утреннем свете.
Организационные детали
- Перед стартом проводится инструктаж, опыт не требуется
- В стоимость входят доска, весло и спасательный жилет
- Трансфер не предусмотрен
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00, во вторник и воскресенье в 05:00 и 17:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€18
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Красной башни в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00, во вторник и воскресенье в 05:00 и 17:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 537 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Сап-прогулка на рассвете - вдоль крепости Аланьи»
Мини-группа
до 8 чел.
Аланья и её древняя крепость
На машине по главным достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля если остановились в центре Алании
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
€69 за человека
-
15%
Групповая
Вечерняя Аланья: пляж Клеопатры, крепость и морская прогулка
Отправиться на джипах в красивые места и прокатиться на яхте с шоу-программой (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 16:30
Сегодня в 16:30
18 июн в 16:30
€34
€40 за человека
Групповая
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
€18 за человека
Билет на борт
Из Аланьи в море: круиз на пиратском корабле для всей семьи
Поиск сокровищ, «пушечные» шоу, исследование скрытых пещер и бухт
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
18 июн в 08:30
€30 за человека
-38%
до 28 июня
€18 за человека