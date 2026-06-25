Показать всё
Мини-группа
до 12 чел.
Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку
10 километров красоты, захватывающих видов и интересных историй
Начало: У статуи Ататюрка в центре Алании
Расписание: в среду в 16:00
Сегодня в 16:00
5 июл в 16:00
€16 за человека
-
8%
Групповая
до 25 чел.
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$35
$38 за человека
Групповая
Пиратская яхта в Аланье: море, солнце, приключения
Когда хочется отдыха в стиле all inclusive
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
Познакомиться с богатым прошлым знаменитого курортного города
Начало: У вашего отеля в Аланье
4 июл в 10:30
5 июл в 10:30
€270 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка на рассвете - вдоль крепости Аланьи
Встретить утро на море, проплыть мимо Красной башни и увидеть город с необычного ракурса
Начало: У Красной башни
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 06:00
Завтра в 06:00
6 июл в 06:00
€29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
V
Из отеля забрал джип с открытым верхом, девушки обязательно завязывайте волосы, потому что ветер в лицо во время поездки, особо
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все хорошо. Времени конечно маловато для всего, но с другой стороны для белого просмотра норм.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Просили автобус, так как было написано в описании, что можно выбрать в определённые дни: джип или автобус. Но пришёл все равно джип, с ребёнком не очень комфортно, за это снимаю звезду. Виды красивые, нам понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Супер
Вам был полезен этот отзыв?
В
В общем не плохо
Вам был полезен этот отзыв?
К
Забрали вовремя. Всё, как в описании. Очень мало времени даётся походить по крепости, всего час, приходится оббегать её.
Вам был полезен этот отзыв?
По воле случая моя экскурсия оказалась индивидуальной. Очень благодарна организаторам, что ее не отменили, а провели для меня одной💓Сопровождал меня
Вам был полезен этот отзыв?
S
Очень понравилась экскурсия, гид Андрей интересно рассказал про саму крепость и указал на все значимые объекты Алании, мы гуляли разными тропинками, слушать было интересно. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
очень интересная и познавательная прогулка, гид Андрей интересный и приятные собеседник, мы словно гуляли в компании приятеля, и это было комфортно. Готовьте удобную обувь, головные уборы и берите с собой достаточно воды!
Вам был полезен этот отзыв?
О
очень содержательная прогулка. Возможность погулять не по тем проторенным маршрутам, где ходят все туристы, а заглянуть в прекрасные потаенные уголки Аланийской крепости. Экскурсовод Татьяна увлекательно преподносит материал. Приходите - не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 115 отзывов в Аланье в категории "Крепость Аланьи"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Крепость Аланьи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Аланье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "Крепость Аланьи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 16 до 270 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Аланье на 2026 год по теме «Крепость Аланьи», 115 ⭐ отзывов, цены от €16. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь