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Крепость Аланьи – экскурсии в Аланье

Найдено 5 экскурсий в категории «Крепость Аланьи» в Аланье, цены от €16, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку
Пешая
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку
10 километров красоты, захватывающих видов и интересных историй
Начало: У статуи Ататюрка в центре Алании
Расписание: в среду в 16:00
Сегодня в 16:00
5 июл в 16:00
€16 за человека
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Джиппинг
3.5 часа
-
8%
109 отзывов
Групповая
до 25 чел.
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$35$38 за человека
Пиратская яхта в Аланье: море, солнце, приключения
На яхте
8 часов
Групповая
Пиратская яхта в Аланье: море, солнце, приключения
Когда хочется отдыха в стиле all inclusive
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€20 за человека
Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
На автобусе
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
Познакомиться с богатым прошлым знаменитого курортного города
Начало: У вашего отеля в Аланье
4 июл в 10:30
5 июл в 10:30
€270 за всё до 6 чел.
Сап-прогулка на рассвете - вдоль крепости Аланьи
SUP-прогулки
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка на рассвете - вдоль крепости Аланьи
Встретить утро на море, проплыть мимо Красной башни и увидеть город с необычного ракурса
Начало: У Красной башни
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 06:00
Завтра в 06:00
6 июл в 06:00
€29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

V
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Из отеля забрал джип с открытым верхом, девушки обязательно завязывайте волосы, потому что ветер в лицо во время поездки, особо
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назад. Привезли к пляжу Клеопатры дали на фото 10-15 минут, там больше и не надо. Затем на фуникулёре поднялись по канатке, а дальше самостоятельно пошли по тропе к вершине, виды невероятные, на все полтора часа. И затем на джипе поехали к надписи I ❤️ Alanya. И с сильным ветерком назад.

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А
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Все хорошо. Времени конечно маловато для всего, но с другой стороны для белого просмотра норм.
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Е
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Просили автобус, так как было написано в описании, что можно выбрать в определённые дни: джип или автобус. Но пришёл все равно джип, с ребёнком не очень комфортно, за это снимаю звезду. Виды красивые, нам понравилось.
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А
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Супер
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В
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
В общем не плохо
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К
На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города
Забрали вовремя. Всё, как в описании. Очень мало времени даётся походить по крепости, всего час, приходится оббегать её.
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Руслана
Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку
По воле случая моя экскурсия оказалась индивидуальной. Очень благодарна организаторам, что ее не отменили, а провели для меня одной💓Сопровождал меня
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гид Андрей, невероятно интересный рассказчик и собеседник. С ним почти 4 часа пролетели на одном дыхании, узнала много нового о Турции с древних времен до наших дней. Виды не описать словами, бронируйте, точно не пожалеете, будет много красивых фото

По воле случая моя экскурсия оказалась индивидуальной. Очень благодарна организаторам, что ее не отменили, а провели
По воле случая моя экскурсия оказалась индивидуальной. Очень благодарна организаторам, что ее не отменили, а провели
По воле случая моя экскурсия оказалась индивидуальной. Очень благодарна организаторам, что ее не отменили, а провели
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S
Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку
Очень понравилась экскурсия, гид Андрей интересно рассказал про саму крепость и указал на все значимые объекты Алании, мы гуляли разными тропинками, слушать было интересно. Большое спасибо!
Очень понравилась экскурсия, гид Андрей интересно рассказал про саму крепость и указал на все значимые объекты
Очень понравилась экскурсия, гид Андрей интересно рассказал про саму крепость и указал на все значимые объекты
Очень понравилась экскурсия, гид Андрей интересно рассказал про саму крепость и указал на все значимые объекты
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Натали
Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку
очень интересная и познавательная прогулка, гид Андрей интересный и приятные собеседник, мы словно гуляли в компании приятеля, и это было комфортно. Готовьте удобную обувь, головные уборы и берите с собой достаточно воды!
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О
Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку
очень содержательная прогулка. Возможность погулять не по тем проторенным маршрутам, где ходят все туристы, а заглянуть в прекрасные потаенные уголки Аланийской крепости. Экскурсовод Татьяна увлекательно преподносит материал. Приходите - не пожалеете!
очень содержательная прогулка. Возможность погулять не по тем проторенным маршрутам, где ходят все туристы, а заглянуть
очень содержательная прогулка. Возможность погулять не по тем проторенным маршрутам, где ходят все туристы, а заглянуть
очень содержательная прогулка. Возможность погулять не по тем проторенным маршрутам, где ходят все туристы, а заглянуть
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Всего 115 отзывов в Аланье в категории "Крепость Аланьи"

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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Крепость Аланьи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку;
  2. На джипах по Алании: крепость, панорамные виды и легенды древнего города;
  3. Пиратская яхта в Аланье: море, солнце, приключения;
  4. Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры;
  5. Сап-прогулка на рассвете - вдоль крепости Аланьи.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Музей Крепость.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "Крепость Аланьи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 16 до 270 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
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