Предлагаем устроить однодневное путешествие за пределы Анталии, чтобы увидеть подлинную красоту Турции! Наш маршрут пролегает через величественные Таврские горы к невероятному Тазы каньону, где вас поразят грандиозные пейзажи.
А после обеда, если хватит энергии, можно будет отправиться на захватывающий рафтинг по бурной горной реке. Готовы к приключению?
А после обеда, если хватит энергии, можно будет отправиться на захватывающий рафтинг по бурной горной реке. Готовы к приключению?
Описание водной прогулкиЯркое приключение Приглашаем вас отправиться в увлекательное джип-сафари по Таврским горам с посещением Тазы каньона - уникального уголка природы Турции, где вы сможете отдохнуть от городской суеты и насладиться великолепными пейзажами. Что вас ожидает: Тазы каньон — это место, которое просто необходимо посетить, если вы отдыхаете на турецком побережье. Невероятные виды и захватывающая атмосфера, которую невозможно передать словами. Добравшись до каньона, мы пересаживаемся на джипы, чтобы исследовать самые живописные уголки и увидеть всю красоту этих мест. После насыщенной экскурсии вас ждет вкусный обед. А для любителей экстрима будет возможность попробовать себя в рафтинге на бурной горной реке. Не упустите шанс зарядиться яркими эмоциями и открыть для себя настоящую Турцию! Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.
Среда и пятница в 8:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Джип-сафари
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и пятница в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями
- Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом
- И участникам программы только "Тазы Каньон" или только "Рафтинг" может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона
- А также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста
- Откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен
- Так как это запрещено правилами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Селгэ
Полюбоваться горной природой, увидеть античный амфитеатр и попробовать лепешки гезлеме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Тазы Каньон на джипах и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
28 ноя в 07:30
$37 за человека
Групповая
Джип-сафари в Аланье - живописные локации с драйвом
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$31 за человека