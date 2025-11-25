Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем устроить однодневное путешествие за пределы Анталии, чтобы увидеть подлинную красоту Турции! Наш маршрут пролегает через величественные Таврские горы к невероятному Тазы каньону, где вас поразят грандиозные пейзажи.



А после обеда, если хватит энергии, можно будет отправиться на захватывающий рафтинг по бурной горной реке. Готовы к приключению?

Описание водной прогулки Яркое приключение Приглашаем вас отправиться в увлекательное джип-сафари по Таврским горам с посещением Тазы каньона - уникального уголка природы Турции, где вы сможете отдохнуть от городской суеты и насладиться великолепными пейзажами. Что вас ожидает: Тазы каньон — это место, которое просто необходимо посетить, если вы отдыхаете на турецком побережье. Невероятные виды и захватывающая атмосфера, которую невозможно передать словами. Добравшись до каньона, мы пересаживаемся на джипы, чтобы исследовать самые живописные уголки и увидеть всю красоту этих мест. После насыщенной экскурсии вас ждет вкусный обед. А для любителей экстрима будет возможность попробовать себя в рафтинге на бурной горной реке. Не упустите шанс зарядиться яркими эмоциями и открыть для себя настоящую Турцию! Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.

