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на каньон и рафтинг, но автобус был с туристами с разными пакетами (у кого-то был еще зиплайн и багги(багги вроде как в итоге не было)). Людей увезли на зиплайн, мы просто остались ждать на жаре, потом за нами почему-то прислали машину и привезли к зиплайну, никто толком ничего не рассказывает, почему и куда мы едем, что брать, а что не брать с собой. После зиплайна нас повезли на открытой машине к каньону, потом обратно-все очень долго. Привезли на обед-ждали его, потом на рафтинг снова повезли в открытой машине, куда забилось куча людей, что не хватало мест и они просто ехали стоя на жаре в каске, жилетах и с веслами и привезли не на рафтинг, а снова на каньон, потом снова все забились и только тогда мы отправились к реке. Самые лучшие впечатления были от рафтинга, т. к. вода прохладная, местами были веселые спуски по реке, также мы брызгались с соседними лодками и можно было поплавать в реке. Но под заявленным мостом(указано в описании), мы не проплывали. И в итоге экскурсия длилась не 8, а 11 часов(потому что мы много где просто сидели и ждали).