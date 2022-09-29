Тазы каньон - одна из самых живописных достопримечательностей Турции
Тазы каньон — одна из самых живописных достопримечательностей Турции.
Неспроста жители называют это место "Долина мудрости", находясь там и воочию наблюдая за просторными пейзажами, дух захватывает от такой красоты, разум очищается, тело наполняется чистым воздухом нетронутой природы. Данная экскурсия появилась не так давно. Долгое время это место было неизвестно большинству туристов. Теперь эта локация одна из самых востребованных.
Здесь проводят съемки, как фотографы-любители, так и крупные компании, снимая ролики для различных брендов.
Неспроста жители называют это место "Долина мудрости", находясь там и воочию наблюдая за просторными пейзажами, дух захватывает от такой красоты, разум очищается, тело наполняется чистым воздухом нетронутой природы. Данная экскурсия появилась не так давно. Долгое время это место было неизвестно большинству туристов. Теперь эта локация одна из самых востребованных.
Здесь проводят съемки, как фотографы-любители, так и крупные компании, снимая ролики для различных брендов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩
- Высота скалистых стен достигает 400 метров. В сочетании с лесами
- Протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне
- Тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой
- Но и шикарные памятные снимки
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бескрайние горные просторы
Высота скалистых стен достигает 400 метров. В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки.
Для самых бесстрашных!
После посещения каньона мы отправимся на рафтинг по реке Кёпрючай. Приключение для самых бесстрашных! Хотя на самом деле, ничего страшного в этом нет и справится любой желающий. Сплав будет осуществляться небольшими группами, в спасательных жилетах и касках для вашей безопасности. Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых. А ещё вы проплывете под живописным каменным мостом Олук возрастом в 1800 лет.
Время в пути 150 км. от центра Алании до каньона — 2 часа 20 минут ориентировочно.
Понедельник, четверг, суббота, в 8:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Что не входит
- Обед и напитки
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, четверг, суббота, в 8:45Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
- Когда за вами приедет трансфер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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