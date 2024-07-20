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Тазы каньон и Рафтинг

Групповая экскурсия из Аланьи: Поездка в каньон и сплав по реке Кёпрючай
Тазы каньон — одна из самых живописных достопримечательностей Турции.

Неспроста жители называют это место "Долина мудрости", находясь там и воочию наблюдая за просторными пейзажами, дух захватывает от такой красоты, разум очищается,
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тело наполняется чистым воздухом нетронутой природы. Данная экскурсия появилась не так давно. Долгое время это место было неизвестно большинству туристов. Теперь эта локация одна из самых востребованных.

Здесь проводят съемки, как фотографы-любители, так и крупные компании, снимая ролики для различных брендов.

Тазы каньон и Рафтинг
Тазы каньон и Рафтинг
Тазы каньон и Рафтинг

Описание экскурсии

Бескрайние горные просторы

Высота скалистых стен достигает 400 метров. В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки. Для самых бесстрашных! После посещения каньона мы отправимся на рафтинг по реке Кёпрючай. Приключение для самых бесстрашных! Хотя на самом деле, ничего страшного в этом нет и справится любой желающий. Сплав будет осуществляться небольшими группами, в спасательных жилетах и касках для вашей безопасности. Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых. А ещё вы проплывете под живописным каменным мостом Олук возрастом в 1800 лет. Время в пути 150 км. от центра Алании до каньона — 2 часа 20 минут ориентировочно. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.

Понедельник, четверг, суббота в 8:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Высота скалистых стен достигает 400 метров. В сочетании с лесами
  • Протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне
  • Тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой
  • Но и шикарные памятные снимки
Что включено
  • Трансфер от вашего отеля и обратно
Что не входит в цену
  • Обед и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • Наличными USD, EUR, местная валюта
  • Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Две звезды: одна за природу каньона Тазы, вторая за рафтинг. Ужасная организация на месте-привезли в ресторан, ждали долго инструкцию, на инструкции рассказывали одно, по итогу совсем другое. Мы брали тур
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на каньон и рафтинг, но автобус был с туристами с разными пакетами (у кого-то был еще зиплайн и багги(багги вроде как в итоге не было)). Людей увезли на зиплайн, мы просто остались ждать на жаре, потом за нами почему-то прислали машину и привезли к зиплайну, никто толком ничего не рассказывает, почему и куда мы едем, что брать, а что не брать с собой. После зиплайна нас повезли на открытой машине к каньону, потом обратно-все очень долго. Привезли на обед-ждали его, потом на рафтинг снова повезли в открытой машине, куда забилось куча людей, что не хватало мест и они просто ехали стоя на жаре в каске, жилетах и с веслами и привезли не на рафтинг, а снова на каньон, потом снова все забились и только тогда мы отправились к реке. Самые лучшие впечатления были от рафтинга, т. к. вода прохладная, местами были веселые спуски по реке, также мы брызгались с соседними лодками и можно было поплавать в реке. Но под заявленным мостом(указано в описании), мы не проплывали. И в итоге экскурсия длилась не 8, а 11 часов(потому что мы много где просто сидели и ждали).

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