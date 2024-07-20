Тазы каньон — одна из самых живописных достопримечательностей Турции.
Неспроста жители называют это место "Долина мудрости", находясь там и воочию наблюдая за просторными пейзажами, дух захватывает от такой красоты, разум очищается,
Неспроста жители называют это место "Долина мудрости", находясь там и воочию наблюдая за просторными пейзажами, дух захватывает от такой красоты, разум очищается,
Описание экскурсии
Бескрайние горные просторы
Высота скалистых стен достигает 400 метров. В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки. Для самых бесстрашных! После посещения каньона мы отправимся на рафтинг по реке Кёпрючай. Приключение для самых бесстрашных! Хотя на самом деле, ничего страшного в этом нет и справится любой желающий. Сплав будет осуществляться небольшими группами, в спасательных жилетах и касках для вашей безопасности. Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых. А ещё вы проплывете под живописным каменным мостом Олук возрастом в 1800 лет. Время в пути 150 км. от центра Алании до каньона — 2 часа 20 минут ориентировочно. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.
Понедельник, четверг, суббота в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высота скалистых стен достигает 400 метров. В сочетании с лесами
- Протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне
- Тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой
- Но и шикарные памятные снимки
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, местная валюта
- Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Две звезды: одна за природу каньона Тазы, вторая за рафтинг. Ужасная организация на месте-привезли в ресторан, ждали долго инструкцию, на инструкции рассказывали одно, по итогу совсем другое. Мы брали тур
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