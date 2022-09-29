Бескрайние горные просторы

Высота скалистых стен достигает 400 метров. В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки.

Для самых бесстрашных!

После посещения каньона мы отправимся на рафтинг по реке Кёпрючай. Приключение для самых бесстрашных! Хотя на самом деле, ничего страшного в этом нет и справится любой желающий. Сплав будет осуществляться небольшими группами, в спасательных жилетах и касках для вашей безопасности. Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых. А ещё вы проплывете под живописным каменным мостом Олук возрастом в 1800 лет.

Время в пути 150 км. от центра Алании до каньона — 2 часа 20 минут ориентировочно.