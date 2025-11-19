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Незабываемые приключения в каньоне Тазы с рафтингом

Сафари, рафтинг и каньоны: экстремальная экскурсия на автобусе в Алании
Сияющие на солнце брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге по горной реке! Также небольшой перерыв на обед в ресторане на берегу.

Кроме того, вы примете участие в сафари на внедорожниках с открытым верхом и увидите живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю с разных ракурсов.
4
119 отзывов
Незабываемые приключения в каньоне Тазы с рафтингом
Незабываемые приключения в каньоне Тазы с рафтингом
Незабываемые приключения в каньоне Тазы с рафтингом

Описание экскурсии

Джип-тур и рафтинг по каньонам

Ранним утром мы заберём вас в отеле и отправимся к нашей первой остановке. В деревне Бешконак вы пересядете на внедорожники с открытым верхом и поедете к каньону по горным тропам. С любого места у вас будет прекрасный обзор для фото на память, которые можно будет делать по пути. Первую остановку мы сделаем у древнеримского моста Олук. Он сохранился еще со времен древних римлян. Далее наш путь лежит на сам каньон Тазы, где у вас будет 30 минут свободного времени, чтобы сделать много фотографий на память и полюбоваться изумительными пейзажами и панорамами. Панорамная площадка каньона — это путешествие в мир фантастических и сказочных видов. Наконец мы спустимся к реке Бешконак, по которой вы будете сплавляться на байдарках или рафтах. Все гости рассаживаются на десятиместные лодки или двухместные байдарки. После этого начинается самая веселая часть этого тура – рафтинг. На середине водного пути сделаем перерыв на обед в видовом ресторане на берегу. А на финише вас уже будет ждать автобус, чтобы развезти всех участников тура обратно по отелям.

Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Тазы
  • Каньон Кёпрюлю
Что включено
  • Трансфер
  • Саряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
  • Обед
  • Посещение Тазы каньона
  • Рафтинг
  • Кабрио-сафари
  • Русскоязычный инструктор
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на последних 30 из 119 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Все прошло отлично! Рекомендуем тур. Забрали из отеля вовремя, на месте проинструктировали, объяснили правила безопасности. Каньон просто невероятной красоты. Было время сделать фото (хоть и немного недостаточно, как будто хотелось бы посидеть там подольше). Рафтинг - огонь! (Только, конечно, советуем быть подготовленными в плане одежды и обуви).
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С
Отличная была экскурсия с большой дозой адреналина и хорошего настроения. Организация в прошлом 2024 году немного хромала. Заказали эту экскурсию в этом 2025 году + зиплайн. В компании организовывающей эту
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экскурсию организация была на высоком уровне, всё чётко, достойно. Единственная ложка дёгтя, это включение в эту экскурсию фотографирования в ледяной воде. Это считаю перебор. Затащили нас в горную реку 10 градусов якобы, перебравшись через нее можно добраться до лодок и сплава. Все это неправда. Лодки стояли совсем в другой стороне. Считаю это поход в ледяную воду должен осуществляться по желанию. У моей невестки свело судорогой ногу, не говорю уже о других последствиях которые могли бы возникнуть. Огромная просьба, предупреждать туристов и делать это только с их желания

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Г
Автобус опоздал на 30 минут, в пути мы были до машины, которая везла в Каньон примерно часа три, это конечно треш, но да ладно. Сама поездка на авто до каньона
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была веселой и завораживающей, водитель ехал как в последний путь🤣 и даже не тормозил на поворотах, это заняло минут 40 На каньоне были минут 20-30 (этого хватает), эффекта ВАУ конечно нет, но дух захватит)
Далее отвезли на рафтинг, у нас был молодой парниша, он скидывал по очереди нас с бортов, вода там +15° максимум, соседние лодки также брызгались веслами, было весело но плыли часа 3!!!! Уже и устали и намокли, ехала потом мокрая в автобусе до дома (но это уже моя ошибка, что не взяла сменную одежду)
То есть по факту, у нас было не 4в1, а 2в 1 У некоторых еще был зиплайн (это через веревку переправляешься через реку, такое себе и совсем не экстремально судя по виду) не рекомендую.
Гиды все дружелюбные и общительные, без навязывания! Правда за еду на остановке вы отдадите как минимум 2.000 рублей за 2 бутылочки липтона и сухую лепешку местного производства.
После рафтинга кормили обедом, скромно но если есть хочется то норм)
В общем вот такая вот история получилась)
в 7:30 выехали от отеля на экскурсию и в 20:00 где то были уже дома, думайте сами)))

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О
Мы увидели величественный и очень красивый каньон Тазы. Мы сплавлялись по реке с заводной командой и это путешествие уже хочется повторить. Ехать по горной дороге в джип-сафари было увлекательно.
Осталось не
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понятным: почему 4в1? Что четвёртое? Напрашивается zipline (он был предложен за дополнительную плату) Выходит, это автобус)))
Если заложите на осмотр каньона не 30 минут, а 40 или "ровно через час мы уезжаем с этого места дальше, имейте ввиду. А сейчас вы можете наслаждаться каньоном, погулять в лесу, что-нибудь перекусить" А то мы сорвались с каньона, а потом ждали как кто-то из группы решил купить себе покушать))
Интересных путешествий!

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Н
Каньон красив, но после Дагестана вау эффекта не произошло. Наверное единению с природой мешали ограждения. С другой стороны понимаю, что это все для безопасности. Рафтинг весело, много драйва и воды,
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по времени нормально. Заехали на зиплайн. Зиплайн честно для детей, тихонько пролететь над речкой. Далее видели зип покруче. Кормили после рафтинга и домой. Единственный минус это дорога длинной в три часа туда и три обратно. Если бы я знала, из Тюрклера бы не поехала, жалко 6 часов потраченного времени на дорогу. Отдыхающим из Сиде будет не далеко.

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Т
Каньон Тазы - очень красивое место, это стоит увидеть. Сафари на джипах - ехали порядка 13 км наверх и 13 км обратно по серпантину к смотровой площадке в мини-газельке с
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открытым верхом. Самые яркие впечатления остались от рафтинга. Когда ехали мимо речки казалось что сплавляться по ней будет очень трудно и опасно. Но на самом деле оказалось очень весело благодаря капитанам, которые управляли командой и создавали веселое настроение. Река холодная, но т. к. сплав продолжался около 1,5 часа с остановкой это было не критично.

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