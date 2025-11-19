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была веселой и завораживающей, водитель ехал как в последний путь🤣 и даже не тормозил на поворотах, это заняло минут 40 На каньоне были минут 20-30 (этого хватает), эффекта ВАУ конечно нет, но дух захватит)

Далее отвезли на рафтинг, у нас был молодой парниша, он скидывал по очереди нас с бортов, вода там +15° максимум, соседние лодки также брызгались веслами, было весело но плыли часа 3!!!! Уже и устали и намокли, ехала потом мокрая в автобусе до дома (но это уже моя ошибка, что не взяла сменную одежду)

То есть по факту, у нас было не 4в1, а 2в 1 У некоторых еще был зиплайн (это через веревку переправляешься через реку, такое себе и совсем не экстремально судя по виду) не рекомендую.

Гиды все дружелюбные и общительные, без навязывания! Правда за еду на остановке вы отдадите как минимум 2.000 рублей за 2 бутылочки липтона и сухую лепешку местного производства.

После рафтинга кормили обедом, скромно но если есть хочется то норм)

В общем вот такая вот история получилась)

в 7:30 выехали от отеля на экскурсию и в 20:00 где то были уже дома, думайте сами)))