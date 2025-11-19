Сияющие на солнце брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге по горной реке! Также небольшой перерыв на обед в ресторане на берегу.
Кроме того, вы примете участие в сафари на внедорожниках с открытым верхом и увидите живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю с разных ракурсов.
Кроме того, вы примете участие в сафари на внедорожниках с открытым верхом и увидите живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю с разных ракурсов.
Описание экскурсии
Джип-тур и рафтинг по каньонамРанним утром мы заберём вас в отеле и отправимся к нашей первой остановке. В деревне Бешконак вы пересядете на внедорожники с открытым верхом и поедете к каньону по горным тропам. С любого места у вас будет прекрасный обзор для фото на память, которые можно будет делать по пути. Первую остановку мы сделаем у древнеримского моста Олук. Он сохранился еще со времен древних римлян. Далее наш путь лежит на сам каньон Тазы, где у вас будет 30 минут свободного времени, чтобы сделать много фотографий на память и полюбоваться изумительными пейзажами и панорамами. Панорамная площадка каньона — это путешествие в мир фантастических и сказочных видов. Наконец мы спустимся к реке Бешконак, по которой вы будете сплавляться на байдарках или рафтах. Все гости рассаживаются на десятиместные лодки или двухместные байдарки. После этого начинается самая веселая часть этого тура – рафтинг. На середине водного пути сделаем перерыв на обед в видовом ресторане на берегу. А на финише вас уже будет ждать автобус, чтобы развезти всех участников тура обратно по отелям.
Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер
- Саряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
- Обед
- Посещение Тазы каньона
- Рафтинг
- Кабрио-сафари
- Русскоязычный инструктор
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 119 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Все прошло отлично! Рекомендуем тур. Забрали из отеля вовремя, на месте проинструктировали, объяснили правила безопасности. Каньон просто невероятной красоты. Было время сделать фото (хоть и немного недостаточно, как будто хотелось бы посидеть там подольше). Рафтинг - огонь! (Только, конечно, советуем быть подготовленными в плане одежды и обуви).
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С
Отличная была экскурсия с большой дозой адреналина и хорошего настроения. Организация в прошлом 2024 году немного хромала. Заказали эту экскурсию в этом 2025 году + зиплайн. В компании организовывающей эту
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Г
Автобус опоздал на 30 минут, в пути мы были до машины, которая везла в Каньон примерно часа три, это конечно треш, но да ладно. Сама поездка на авто до каньона
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О
Мы увидели величественный и очень красивый каньон Тазы. Мы сплавлялись по реке с заводной командой и это путешествие уже хочется повторить. Ехать по горной дороге в джип-сафари было увлекательно.
Осталось не
Осталось не
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Н
Каньон красив, но после Дагестана вау эффекта не произошло. Наверное единению с природой мешали ограждения. С другой стороны понимаю, что это все для безопасности. Рафтинг весело, много драйва и воды,
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Т
Каньон Тазы - очень красивое место, это стоит увидеть. Сафари на джипах - ехали порядка 13 км наверх и 13 км обратно по серпантину к смотровой площадке в мини-газельке с
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