Хотите испытать настоящий прилив адреналина? Рафтинг по бурной реке, захватывающий зиплайн и драйв на квадроциклах или багги — это незабываемые приключения, которые подарят вам море эмоций и заряд энергии!
Описание водной прогулкиКрутой рафтинг Хотите больше драйва в жизни? Вас ждёт преодоление белоснежных водоворотов и бурных порогов станет испытанием для вашей силы и выносливости. Вы будете сражаться с волнами, прокладывая путь сквозь потоки воды. Отличное развлечение для семьи и друзей, которое укрепляет командный дух! Зиплайн над рекой Никогда не пробовали? Не беда! Зиплайн — это безопасное и веселое приключение, которое подарит вам ощущение полета и позволит взглянуть на природу с высоты. Смех, радость и капля экстрима гарантированы! Сафари на квадроциклах и багги Испытайте мощь квадроциклов или прокатитесь на багги — открытых автомобилях, идеальных для поездок по каменистым тропам. Наслаждайтесь великолепными видами пышной зелени, ощущая ветер свободы! Почему стоит попробовать?
- Приключения идеально подойдут как для любителей экстрима, так и для новичков.
- Вам предоставят всё необходимое, не нужно беспокоиться: спасательные жилеты, шлемы, весла и подробный инструктаж от опытной команды.
- Природа вокруг просто завораживает — это идеальное сочетание активного отдыха и наслаждения красотами. Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.
Среда и пятница в 8:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Профессиональный гид на плоту на время тура
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и пятница в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
