Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Анталия — это история рая на земле.



Здесь можно заблудиться в лабиринте старинных улочек или совершить долгую прогулку по берегу моря, внимательно осмотреть руины римских и греческих поселений, насладиться бубликами и чаем. Исторические рассказы нашего гида и природные ландшафты города очаруют вас.