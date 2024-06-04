Увидеть самое главное в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Аланье, цены от €23, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аланья и её древняя крепость
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за человека
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2523 за человека
Аланья: узнать и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: узнать и полюбить
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
193 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люда
    4 июня 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
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    Масса положительных эмоций! Были с подругой и нас было сложно удивить красотами природы, так как мы живём в таком же месте, что всё это можем наблюдать постоянно. Да, нам повезло)) Несмотря на это, экскурсия нам очень понравилась, а всё потому, что были у на, весёлые гиды. Мухаммад и другой парень, жаль имени не узнали. Они максимально старались нас веселить всю поездку, изощрялись так ради фото, что иногда приходилось за них переживать. Огромное им спасибо, так же отдельная благодарность водителям!!! Очень внимательные и вежливые. Хочу закинуть ложку дёгтя. Но,… Это не касается наших замечательных гидов… Поездку в нашем автобусе омрачили некоторые туристы, которые категорически запретили открывать окна автобуса, якобы им дует. На минутучку… Але, вы не читали, что это поездка на открытых автобусах??? В итоге пришлось смотреть на красоты через закрытые окна. Мало того, ещё и наехали с возмущениями на гидов, что им холодно, они заболеют, все вокруг им виноваты… Настроение испортили мальчикам. Да и нам. Я, например, специально взяла экскурсию с открытыми окнами. Почему я должна была из за некоторых личностей себя ущемлять? Надо их заранее об этом прям предупреждать. Не можешь -выбери другую экскурсию. Ты же не один в автобусе. Накипело… В общем 10 баллов гидам и водителям!!! Однозначно рекомендую. Кстати, очень вкусно нам покормили обедом. Спасибо

  • S
    Sergei
    1 июня 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
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    гида, что на Экскурсию в Тазы наш путь туда обратно займет минимум 6 часов. По этому мы попросили сделать нам экскурсию в Аланью. Это было просто великолепно! Мы были в крепости, посетили красную башню и судоверфи. Услышали много интересных историй и легенд. Пообедали в великолепном колоритном турецком ресторанчике прямо на озере. Очень большое впечатление произвела пещера со сталактитами. Экскурсия длилась больше шести часов, но мы даже не заметили как пролетело время. Еще раз большое спасибо! Самые лучшие рекомендации!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
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    окраине Махмутлара, то, конечно же, решили побывать в Аланьи, погулять по крепости… Рассматривали индивидуальную экскурсию. Поездка с Фыратом заявлен как групповая, но не более 6 человек. . Поехали с сыном вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия, а это значит - сплошные плюсы. Очень комфортный трансфер, рассказ о городах (откуда-куда ехали) по дороге. Фырат внимательный и заботливый экскурсовод! Замечательная была прогулка по крепости… Очень чувствуется разница между групповой экскурсией и частной! Благодаря Фырату узнали очень много интересного о крепости, о проживании в ней в древности, об исламе и обычаях, быте… Удалось побывать в музее - восстановленном доме турецкой семьи. И все это без толчеи, под интересные рассказы. . Затем уехали в порт. . Там продолжилась экскурсия, обследовали красную башню. Погуляли без спешки. Впечатления замечательные! Кстати, оплатили поездку рублями через перевод, так как была возможности перевести на российскую карту! Очень советую посетить Аланью с Фыратом! P. S. Вечером отдыхающие в отеле рассказывали об этой же, но групповой поездке. Я убедилась, что все сделала правильно!))

  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее
  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!
    Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!
  • И
    Инесса
    3 мая 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Сначала привезли на бананову плантации, виды прекрасны, но вокруг мусор который все портит. Потом привезли в кафе, там немного постояли
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    поехали в пещеру гнома, виды завораживают, но информации не было, если самому вопросы не задавать. Потом был сам каньон, на него выделили всего час, а там столько можно посмотреть 🥲 парни сами активные, заводят группу. Фото и видео за отдельную плату предоставляют. Всё супер, но мне не хватило времени, наверное, как это обычно и бывает в организационных группах. А ещё на водопад не свозили

    Сначала привезли на бананову плантации, виды прекрасны, но вокруг мусор который все портит. Потом привезли вСначала привезли на бананову плантации, виды прекрасны, но вокруг мусор который все портит. Потом привезли вСначала привезли на бананову плантации, виды прекрасны, но вокруг мусор который все портит. Потом привезли вСначала привезли на бананову плантации, виды прекрасны, но вокруг мусор который все портит. Потом привезли в

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Самое главное»

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  3. Аланья: узнать и полюбить
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 193 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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