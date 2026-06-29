Визитные карточки Аланьи: Красная башня, крепость и пляж Клеопатры
Познакомиться с богатым прошлым знаменитого курортного города
Знаете ли вы, что сама Клеопатра с удовольствием нежилась на белом песочке Аланьи? Мы отправимся на тот самый пляж, где она, по легенде, любила загорать. А ещё заглянем в знаменитую пещеру Дамлаташ с целебным микроклиматом.
Но турецкая Ривьера не всегда была тихим уголком, и на экскурсии к Красной башне вы услышите о захватывающих событиях из долгого прошлого города.
Описание экскурсии
Пещера Дамлаташ — природная достопримечательность со сталактитами, сталагмитами и особым микроклиматом.
Пляж Клеопатры — знаменитое побережье, с которым связана легенда о египетской царице.
Канатная дорога Аланьи — по желанию поднимемся к крепости с панорамными видами на город, море и пляж.
Крепость Аланьи — средневековое укрепление 13 века, которое возвышается на скалистом полуострове.
Мечеть Сулеймание — памятник османской эпохи на территории крепости.
Дом культуры Аланьи — традиционное жилище, где вы познакомитесь с бытом и семейным укладом горожан прошлых веков.
Красная башня — главный символ города и важная часть обороны старой гавани.
Смотровые площадки крепости — лучшие точки для фотографий с видами на Средиземное море, гавань, Таврские горы и побережье.
Вы узнаете:
какую роль Красная башня играла в защите гавани и сельджукского флота
какие легенды связаны с пляжем Клеопатры
как в городе переплелись античное, византийское, сельджукское и османское наследие
Организационные детали
Трансфер включён из районов: Махмутлар, Каргыджак, Тосмур, Оба, центр Аланьи, Конаклы, Паяллар, Тюрклер, Авсаллар и Инджекум
Точное время выезда мы сообщим после бронирования — оно зависит от расположения вашего отеля
Во время экскурсии будет свободное время для отдыха и обеда
Маршрут включает прогулки по территории крепости, подъёмы и лестницы
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 530 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
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