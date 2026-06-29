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Знаете ли вы, что сама Клеопатра с удовольствием нежилась на белом песочке Аланьи? Мы отправимся на тот самый пляж, где она, по легенде, любила загорать. А ещё заглянем в знаменитую пещеру Дамлаташ с целебным микроклиматом.



Но турецкая Ривьера не всегда была тихим уголком, и на экскурсии к Красной башне вы услышите о захватывающих событиях из долгого прошлого города.