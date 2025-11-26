Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет захватывающее сафари на внедорожниках с открытым верхом, позволяющее увидеть величественные каньоны Тазы и Кёпрюлю с самых живописных точек.



А затем мы приглашаем вас насладиться искрящимися на солнце брызгами, стремительными потоками горной реки и зарядом адреналина во время увлекательного рафтинга! После сплава вы пообедаете в уютном ресторане на берегу.

Описание водной прогулки Джип-сафари и рафтинг по каньонам Утром мы заберем вас из отеля и отправимся в захватывающее путешествие. В деревне Бешконак пересаживаемся на джипы с открытым верхом, чтобы по горным тропам добраться до каньона. По пути вы сможете сделать великолепные фото, наслаждаясь открывающимися видами. Первая остановка — древнеримский мост Олук, который сохранился с эпохи Рима. После этого направляемся к каньону Тазы, где у вас будет 30 минут на фото и наслаждение пейзажами. Панорамные виды с площадки каньона подарят вам незабываемые впечатления. Затем мы спускаемся к реке Бешконак, где вас ждёт сплав на байдарках или рафтинг. Все участники рассаживаются по двум типам лодок, и начинается захватывающее путешествие по бурной реке. В середине пути сделаем перерыв на обед в ресторане с живописным видом на реку. В завершение тура автобус доставит вас обратно в отель.

