Вас ждет захватывающее сафари на внедорожниках с открытым верхом, позволяющее увидеть величественные каньоны Тазы и Кёпрюлю с самых живописных точек.
А затем мы приглашаем вас насладиться искрящимися на солнце брызгами, стремительными потоками горной реки и зарядом адреналина во время увлекательного рафтинга! После сплава вы пообедаете в уютном ресторане на берегу.
А затем мы приглашаем вас насладиться искрящимися на солнце брызгами, стремительными потоками горной реки и зарядом адреналина во время увлекательного рафтинга! После сплава вы пообедаете в уютном ресторане на берегу.
Описание водной прогулкиДжип-сафари и рафтинг по каньонам Утром мы заберем вас из отеля и отправимся в захватывающее путешествие. В деревне Бешконак пересаживаемся на джипы с открытым верхом, чтобы по горным тропам добраться до каньона. По пути вы сможете сделать великолепные фото, наслаждаясь открывающимися видами. Первая остановка — древнеримский мост Олук, который сохранился с эпохи Рима. После этого направляемся к каньону Тазы, где у вас будет 30 минут на фото и наслаждение пейзажами. Панорамные виды с площадки каньона подарят вам незабываемые впечатления. Затем мы спускаемся к реке Бешконак, где вас ждёт сплав на байдарках или рафтинг. Все участники рассаживаются по двум типам лодок, и начинается захватывающее путешествие по бурной реке. В середине пути сделаем перерыв на обед в ресторане с живописным видом на реку. В завершение тура автобус доставит вас обратно в отель.
Среда и пятница в 7:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер
- Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
- Обед
- Джип-сафари
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и пятница в 7:30
Экскурсия длится около 10.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Водная прогулка
Тазы Каньон на джипах и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
28 ноя в 07:30
$37 за человека
Водная прогулка
Рафтинг, Багги или Квад-Сафари
Почувствуйте скорость и адреналин на багги или квадроцикле, а затем испытайте рафтинг по бурной реке. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
28 ноя в 07:30
2 дек в 07:30
$37 за человека
-
10%
Групповая
Захватывающий тур по Аланье
Погрузитесь в мир приключений в Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн. Испытайте адреналин и насладитесь природой в одном туре
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 7:30.
Завтра в 07:30
27 ноя в 07:30
$40.50
$45 за человека