Всем знакомы Лавандовые поля Прованса. Эти прекрасные цветы ассоциируются в первую очередь именно с этим местом. А если мы Вам скажем что в Турции, совсем недалеко от места Вашего отдыха есть не менее прекрасные и величественные поля Лавандовых цветений.

Среди гор ⛰️ и озер турецкой Ыспарты протянулись поля этих прекрасных цветов.

Нихат Йылмаз, один из торговцев, пришел на помощь сельским жителям, которые не могли справиться с засушливыми полями, в 1975 году и раздал 30 саженцев лаванды, которые он привез из Франции, среди 30 семей.

Благодаря этому на сегодняшний день Турецкий Прованс – это Деревня Куюджак Кокулу.

Мальдивы … Звучит так тепло … а воображение рисует белоснежные песчаные пляжи и бирюзово-прозрачные воды Индийского океана… А знали ли вы что не только Мальдивы славятся белоснежными песками и невероятного цвета водой?

На западе Турции, в горах Тавр, где россыпью расположены множество озер, находится невероятной красоты озеро - в народе прозвано «Турецкие Мальдивы» - Озеро Салда. Его белоснежный песок и невероятного цвета вода завораживают всех, кто хоть раз побывает здесь.

Поверхность побережья озера Салда действительно необычна, ведь она сформирована не из мелкого песка, а из отложений гидромагнезита (этим минералом богаты воды озера). Особый колорит этой смеси придают чёрные вкрапления, красиво 🤩 сияющие на солнце ☀️.

Максимальная глубина резервуара составляет 184 метра, что делает Салду самым глубоким пресноводным озером страны. С площадью резервуару повело меньше — она составляет всего 44 м².

К геологическим особенностям резервуара можно отнести и наличие у его берегов лечебной глины, насыщенной магнием. В отличие от сероводородной грязи, она не пахнет. Полезность консистенции проверена не одним отдыхающим — все так и норовят нанести себе целебную маску. Как замечено знатоками, в знойный день она ещё и невероятно освежает.