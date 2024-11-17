Приглашаю оценить шедевры 14 залов Археологического музея Антальи! Среди них: скульптуры мифологических богов, статуи, саркофаги и артефакты из античного города Перге. Я расскажу историю этих находок и помогу расшифровать замыслы древних мастеров.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- артефакты из античного города Перге
- мраморные статуи и саркофаги разных эпох
- экспонаты, когда-то украденные в США
- частицы мощей Святого Николая
- макеты театра Аспендос и доисторической пещеры
- скульптуры мифологических богов: Зевса, Афины, Гермеса, Аполлона, Геракла, Диониса
Я поделюсь связанными с ними интересными фактами и легендами.
Организационные детали
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно. На момент публикации их стоимость составляет €15, дети до 8 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айхан — ваша команда гидов в Анталье
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Айхан, я представляю дружную команду профессиональных гидов в Турции. С радостью поможем вам прикоснуться к истории нашей страны.Задать вопрос
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