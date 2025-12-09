Во время этой поездки вы увидите, как история оживает — от руин античного театра до старинных храмов и церквей. Вы полюбуетесь затонувшим городом прямо с борта яхты. Побываете в одном из важнейших центров раннего христианства. Осмотрите скальные гробницы в Мире. И поймёте, что Турция — это не только пляжный отдых.
Описание экскурсии
7:00–9:00 — трансфер из отеля с остановкой на завтрак
10:00–12:30 — морская прогулка по заливу Кекова
Вы увидите затонувший город Симена (Кале) и рассмотрите древние руины сквозь прозрачные воды Средиземного моря.
13:00 — обед (курица, макароны, салат)
15:30 — переезд в Демре
- Вы посетите церковь Святого Николая — место паломничества христиан со всего мира
- Рассмотрите сохранившиеся фрески и саркофаг, связанный с образом Николая Чудотворца
- Прогуляетесь по античному городу Мира и рассмотрите знаменитые ликийские гробницы в скалах и огромный амфитеатр
19:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- как образовался затонувший город и что можно увидеть под водой в заливе Кекова
- кем был Святой Николай — покровитель путешественников и моряков, чья жизнь связана с городом Демре
- чем уникальны ликийские гробницы в Мире и почему древние жители выбирали скалы для захоронений
И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе, морская прогулку по заливу Кекова, обед, входные билеты во все объекты
- Дополнительно по желанию оплачивается завтрак и напитки
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с вашим отелем
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Анталье
Мы — лицензированное турагентство, работаем с 2011 года. Предлагаем групповые и индивидуальные экскурсии по Анталии, Памуккале, Каппадокии и другим регионам, а также активные туры (яхта, рафтинг, дайвинг), предоставляем услуги VIP-трансфера. Команда говорит на русском, английском, турецком и других языках. Наша цель — комфорт, надежность и яркие впечатления для каждого гостя.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Откройте для себя историю Николая Чудотворца в Демре и древние ликийские гробницы в Мире. Уникальная экскурсия с гидом из Антальи ждёт вас
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€349 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
14 дек в 05:30
€64 за человека
Групповая
Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
Откройте тайны Ликии: затонувший город, скальные захоронения и древние амфитеатры ждут вас на увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$38 за человека