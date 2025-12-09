Мои заказы

Демре, Мира и Кекова: история, море и тайны

Погрузиться в мир древних цивилизаций и увидеть затонувший город в поездке из Антальи
Во время этой поездки вы увидите, как история оживает — от руин античного театра до старинных храмов и церквей. Вы полюбуетесь затонувшим городом прямо с борта яхты. Побываете в одном из важнейших центров раннего христианства. Осмотрите скальные гробницы в Мире. И поймёте, что Турция — это не только пляжный отдых.
Описание экскурсии

7:00–9:00 — трансфер из отеля с остановкой на завтрак

10:00–12:30 — морская прогулка по заливу Кекова

Вы увидите затонувший город Симена (Кале) и рассмотрите древние руины сквозь прозрачные воды Средиземного моря.

13:00 — обед (курица, макароны, салат)

15:30 — переезд в Демре

  • Вы посетите церковь Святого Николая — место паломничества христиан со всего мира
  • Рассмотрите сохранившиеся фрески и саркофаг, связанный с образом Николая Чудотворца
  • Прогуляетесь по античному городу Мира и рассмотрите знаменитые ликийские гробницы в скалах и огромный амфитеатр

19:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • как образовался затонувший город и что можно увидеть под водой в заливе Кекова
  • кем был Святой Николай — покровитель путешественников и моряков, чья жизнь связана с городом Демре
  • чем уникальны ликийские гробницы в Мире и почему древние жители выбирали скалы для захоронений

И многое другое!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе, морская прогулку по заливу Кекова, обед, входные билеты во все объекты
  • Дополнительно по желанию оплачивается завтрак и напитки
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с вашим отелем
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — Организатор в Анталье
Мы — лицензированное турагентство, работаем с 2011 года. Предлагаем групповые и индивидуальные экскурсии по Анталии, Памуккале, Каппадокии и другим регионам, а также активные туры (яхта, рафтинг, дайвинг), предоставляем услуги VIP-трансфера. Команда говорит на русском, английском, турецком и других языках. Наша цель — комфорт, надежность и яркие впечатления для каждого гостя.

