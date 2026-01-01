Водная прогулка
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Антальи
Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте с прозрачным дном к затонувшему острову
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
3 фев в 07:00
€40 за человека
Групповая
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Погрузитесь в историю и архитектуру древних городов Мира и Демре, а также насладитесь прогулкой на яхте к затонувшему городу Кекова
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
4 фев в 06:30
€50 за человека
Групповая
Демре, Мира и Кекова: история, море и тайны
Погрузиться в мир древних цивилизаций и увидеть затонувший город в поездке из Антальи
Начало: Рядом с вашим отелем
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
4 фев в 08:00
8 фев в 08:00
€100 за человека
