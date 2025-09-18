Каждый вечер в легендарном парке оживает сказка: феерическое шоу с лодочным парадом, световыми проекциями, лазерными эффектами, танцами, музыкой и захватывающими выступлениями артистов со всего мира. На центральном променаде вас ждёт грандиозный парад лодок, где герои сказок и супергерои проплывают по каналу под яркими огнями и живую музыку. Фасад величественного замка становится экраном для фантастического лазерного шоу, а музыкальные фонтаны взмывают в такт мелодиям, создавая незабываемое зрелище. В программе также акробаты, театрализованные мини-спектакли, герои детских мультфильмов, и даже шоу на водных джетпаках. Шоу подходит для всех возрастов — будет интересно как детям, так и взрослым. Атмосфера настоящего праздника с фейерверками, светом, музыкой и невероятной энергией сделает этот вечер особенным. Важная информация:

Важная информация:** Пожалуйста, обратите внимание, что заявленное в программе расписание, очередность и содержание шоу могут меняться. Это решение принимается администрацией парка и не зависит от нас. Шоу могут быть заменены или отменены по усмотрению организаторов, а время их проведения может быть перенесено по различным причинам.

*Важная информация:** Пожалуйста, обратите внимание, что заявленное в программе расписание, очередность и содержание шоу могут меняться. Это решение принимается администрацией парка и не зависит от нас. Шоу могут быть заменены или отменены по усмотрению организаторов, а время их проведения может быть перенесено по различным причинам.

**Важная информация:** Пожалуйста, обратите внимание, что заявленное в программе расписание, очередность и содержание шоу могут меняться. Это решение принимается администрацией парка и не зависит от нас. Шоу могут быть заменены или отменены по усмотрению организаторов, а время их проведения может быть перенесено по различным причинам.