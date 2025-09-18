Вечерами в The Land of Legends проходит захватывающее шоу — яркий парад лодок, музыкальные фонтаны, лазерные проекции и выступления артистов. Завораживающая атмосфера, сказочные костюмы и спецэффекты подарят незабываемые впечатления. Шоу длится около часа, идеально подходит для семей и групп. Мы организуем удобный трансфер из вашего отеля.
Описание водной прогулки
Каждый вечер в легендарном парке оживает сказка: феерическое шоу с лодочным парадом, световыми проекциями, лазерными эффектами, танцами, музыкой и захватывающими выступлениями артистов со всего мира. На центральном променаде вас ждёт грандиозный парад лодок, где герои сказок и супергерои проплывают по каналу под яркими огнями и живую музыку. Фасад величественного замка становится экраном для фантастического лазерного шоу, а музыкальные фонтаны взмывают в такт мелодиям, создавая незабываемое зрелище. В программе также акробаты, театрализованные мини-спектакли, герои детских мультфильмов, и даже шоу на водных джетпаках. Шоу подходит для всех возрастов — будет интересно как детям, так и взрослым. Атмосфера настоящего праздника с фейерверками, светом, музыкой и невероятной энергией сделает этот вечер особенным. Важная информация:
- Важная информация:** Пожалуйста, обратите внимание, что заявленное в программе расписание, очередность и содержание шоу могут меняться. Это решение принимается администрацией парка и не зависит от нас. Шоу могут быть заменены или отменены по усмотрению организаторов, а время их проведения может быть перенесено по различным причинам.
- *Важная информация:** Пожалуйста, обратите внимание, что заявленное в программе расписание, очередность и содержание шоу могут меняться. Это решение принимается администрацией парка и не зависит от нас. Шоу могут быть заменены или отменены по усмотрению организаторов, а время их проведения может быть перенесено по различным причинам.
**Важная информация:** Пожалуйста, обратите внимание, что заявленное в программе расписание, очередность и содержание шоу могут меняться. Это решение принимается администрацией парка и не зависит от нас. Шоу могут быть заменены или отменены по усмотрению организаторов, а время их проведения может быть перенесено по различным причинам.
Среда - Суббота
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Легендарный Парк Развлечений
- Chimera Fountain Show
- Musical Boat Parade Show
- Shopping Avenue
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Вход в парк развлечений
Что не входит в цену
- Напитки
- Питание
- Вход в водный парк и парк с атракционами
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда - Суббота
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Важная информация:*
- Пожалуйста, обратите внимание, что заявленное в программе расписание, очередность и содержание шоу могут меняться. Это решение принимается администрацией парка и не зависит от нас. Шоу могут быть заменены или отменены по усмотрению организаторов, а время их проведения может быть перенесено по различным причинам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Водная прогулка
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по ночной Анталье: мечети, башни и порт в новом свете
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
Сегодня в 21:00
19 сен в 19:30
€188 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
The Land of Legends Night Show из Анталии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$15 за человека