Групповая
Ночное шоу Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства на ночном шоу Land of Legends. Удивительные световые инсталляции и акробатические номера ждут вас
Начало: Ваш отель
«В центре внимания — незабываемое ночное шоу, которое превращает обычный вечер в волшебное приключение»
Расписание: Ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$15 за человека
Групповая
Аквапарк Долусу и Шоу русалок
Вас ждут захватывающие горки и уникальное шоу русалок в аквапарке Долусу. Погрузитесь в мир восточных сказок и ярких впечатлений
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Шоу русалок Шоу русалок является единственным и неповторимым во всей Турции»
Расписание: Eжедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$55 за человека
Групповая
Ночное шоу The Land of Legends
Проведите вечер в мире сказок и магии с ночным шоу The Land of Legends в Анталье. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель
«Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 19:00.
15 июл в 19:00
17 июл в 19:00
$15 за человека
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