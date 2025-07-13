Найдено 3 экскурсии в категории « Билеты на шоу » в Анталье, цены от $15. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 3 часа Групповая Ночное шоу Land of Legends Погрузитесь в атмосферу волшебства на ночном шоу Land of Legends. Удивительные световые инсталляции и акробатические номера ждут вас Начало: Ваш отель «В центре внимания — незабываемое ночное шоу, которое превращает обычный вечер в волшебное приключение» Расписание: Ежедневно в 19:30 $15 за человека На автобусе 10 часов Групповая Аквапарк Долусу и Шоу русалок Вас ждут захватывающие горки и уникальное шоу русалок в аквапарке Долусу. Погрузитесь в мир восточных сказок и ярких впечатлений Начало: Отель, в котором вы остановились «Шоу русалок Шоу русалок является единственным и неповторимым во всей Турции» Расписание: Eжедневно $55 за человека Пешая На автобусе 4 часа Групповая Ночное шоу The Land of Legends Проведите вечер в мире сказок и магии с ночным шоу The Land of Legends в Анталье. Впечатления, которые останутся с вами навсегда Начало: Ваш отель «Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции» Расписание: Вторник, четверг, суббота в 19:00. $15 за человека Другие экскурсии Антальи

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