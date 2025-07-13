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Посетите невероятные шоу в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Анталье, цены от $15. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Ночное шоу Land of Legends из Анталии
На автобусе
3 часа
Групповая
Ночное шоу Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства на ночном шоу Land of Legends. Удивительные световые инсталляции и акробатические номера ждут вас
Начало: Ваш отель
«В центре внимания — незабываемое ночное шоу, которое превращает обычный вечер в волшебное приключение»
Расписание: Ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$15 за человека
Аквапарк «Долусу» и Шоу русалок
На автобусе
10 часов
Групповая
Аквапарк Долусу и Шоу русалок
Вас ждут захватывающие горки и уникальное шоу русалок в аквапарке Долусу. Погрузитесь в мир восточных сказок и ярких впечатлений
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Шоу русалок Шоу русалок является единственным и неповторимым во всей Турции»
Расписание: Eжедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$55 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Антальи
Пешая
На автобусе
4 часа
Групповая
Ночное шоу The Land of Legends
Проведите вечер в мире сказок и магии с ночным шоу The Land of Legends в Анталье. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель
«Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 19:00.
15 июл в 19:00
17 июл в 19:00
$15 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночное шоу Land of Legends из Анталии
  2. Аквапарк «Долусу» и Шоу русалок
  3. Ночное шоу The Land of Legends из Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2025
Сейчас в Анталье в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 55.
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