Приглашаем в двухдневное путешествие по одному из самых удивительных мест на земле! Вы познакомитесь с геологией, историей, религией и живой культурой региона — от хеттских гончаров до турецкой кухни. Побываете в самой высокой крепости и узнаете, как первые христиане обустроили здесь подземные города. И при желании встретите рассвет на воздушном шаре.

Описание экскурсии

День первый

3:00–5:00 — отправление из отелей Антальи

7:00 — завтрак в Торосских горах (по желанию, за доплату)

12:00 — фотопауза с видом на гору Эрджияс

13:00 — посещение подземного города, византийской крепости 13 века, церкви Святого Георгия, мечети Ибрагима Паши, римского города Чам Кулеси, церкви Девы Марии и римских бань

14:00 — обед в Учхисаре (по желанию, за доплату)

15:30 — Ортахисар, Лавандовая панорама, крепость Баш Хисар и Ургюп

16:00 — остановка с видом на долину Фантазий

16:30 — гончарная мастерская хеттов, церковь Святой Нино

17:00 — скальный город Чавушин и церковь Иоанна Крестителя

17:30 — Гёреме и Скрытый сад

19:00 — закат в Красной долине (по желанию, за доплату)

20:00 — заселение в отель с номерами в скале, ужин («шведский стол» включён, напитки — за доплату)

День второй

4:00 — полёт на воздушном шаре (за доплату) или панорамные фото с рассветом

7:00 — завтрак в отеле

8:30 — посещение Центра камней Анатолии в Гёреме

10:00 — Третья крепость, самая высокая точка Каппадокии (1300 м)

10:30 — панорамная остановка в Голубиной долине

11:00–11:30 — отправление в Конью

16:00 — обед (по желанию, за доплату)

20:00–21:00 — прибытие в отели

На экскурсии вы:

узнаете, как формировались уникальные геологические структуры Каппадокии на протяжении миллионов лет

исследуете тайны подземных городов и пещерных церквей, где скрывались первые христиане

познакомитесь с культурным и религиозным значением районов Гёреме, Чавушин и Учхисар

услышите о повседневной жизни, традиционных ремёслах и следах анатолийской культуры

попробуете региональные блюда турецкой кухни и увидите, как жизнь в Каппадокии менялась на протяжении столетий

Организационные детали

В стоимость входит трансфер, проживание в пещерном отеле (двухместные номера, 1 ночь), завтрак и ужин в отеле, входные билеты в подземный город

Поедем на микроавтобусе или туристическом автобусе — в зависимости от количества участников. В салоне есть питьевая вода. Обратите внимание: трансфер не всегда подъезжает к отелю — в отдельных случаях назначается удобная точка сбора

При бронировании укажите, пожалуйста, свой номер для связи в мессенджерах. И обязательно возьмите с собой оригинал паспорта

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)