Мои заказы

Два дня в сказочной Каппадокии - из Антальи

Долины, крепости, подземные города и ночь в пещерном отеле
Приглашаем в двухдневное путешествие по одному из самых удивительных мест на земле! Вы познакомитесь с геологией, историей, религией и живой культурой региона — от хеттских гончаров до турецкой кухни.

Побываете в самой высокой крепости и узнаете, как первые христиане обустроили здесь подземные города. И при желании встретите рассвет на воздушном шаре.
Описание экскурсии

День первый

3:00–5:00 — отправление из отелей Антальи
7:00 — завтрак в Торосских горах (по желанию, за доплату)
12:00 — фотопауза с видом на гору Эрджияс
13:00 — посещение подземного города, византийской крепости 13 века, церкви Святого Георгия, мечети Ибрагима Паши, римского города Чам Кулеси, церкви Девы Марии и римских бань
14:00 — обед в Учхисаре (по желанию, за доплату)
15:30 — Ортахисар, Лавандовая панорама, крепость Баш Хисар и Ургюп
16:00 — остановка с видом на долину Фантазий
16:30 — гончарная мастерская хеттов, церковь Святой Нино
17:00 — скальный город Чавушин и церковь Иоанна Крестителя
17:30 — Гёреме и Скрытый сад
19:00 — закат в Красной долине (по желанию, за доплату)
20:00 — заселение в отель с номерами в скале, ужин («шведский стол» включён, напитки — за доплату)

День второй

4:00 — полёт на воздушном шаре (за доплату) или панорамные фото с рассветом
7:00 — завтрак в отеле
8:30 — посещение Центра камней Анатолии в Гёреме
10:00 — Третья крепость, самая высокая точка Каппадокии (1300 м)
10:30 — панорамная остановка в Голубиной долине
11:00–11:30 — отправление в Конью
16:00 — обед (по желанию, за доплату)
20:00–21:00 — прибытие в отели

На экскурсии вы:

  • узнаете, как формировались уникальные геологические структуры Каппадокии на протяжении миллионов лет
  • исследуете тайны подземных городов и пещерных церквей, где скрывались первые христиане
  • познакомитесь с культурным и религиозным значением районов Гёреме, Чавушин и Учхисар
  • услышите о повседневной жизни, традиционных ремёслах и следах анатолийской культуры
  • попробуете региональные блюда турецкой кухни и увидите, как жизнь в Каппадокии менялась на протяжении столетий

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер, проживание в пещерном отеле (двухместные номера, 1 ночь), завтрак и ужин в отеле, входные билеты в подземный город
  • Поедем на микроавтобусе или туристическом автобусе — в зависимости от количества участников. В салоне есть питьевая вода. Обратите внимание: трансфер не всегда подъезжает к отелю — в отдельных случаях назначается удобная точка сбора
  • При бронировании укажите, пожалуйста, свой номер для связи в мессенджерах. И обязательно возьмите с собой оригинал паспорта
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Доплата за проживание в одноместном номере — €20
  • Полёт на воздушном шаре — €150–250 за чел. (цена меняется ежедневно)
  • Просмотр полёта на воздушном шаре с земли (панорамный обзор) — €30 за чел.
  • Завтрак и обед вне отеля — €15–30 за чел.
  • Сафари на джипах — €50 за чел.
  • Сафари на лошадях / квадроциклах — €50 за чел.
  • Шоу «Турецкая ночь» — €40 за чел.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые от 8 лет и старше€60
Дети 4–8 лет€50
Младенцы 0–4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хатидже
Хатидже — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 16 туристов
Мы с командой опытных гидов организуем индивидуальные и групповые поездки по самым красивым уголкам Антальи. Хотите исследовать Анталью с её богатой историей, природными чудесами и захватывающими пейзажами вместе с местными экспертами? Получить незабываемые впечатления? Свяжитесь с нами прямо сейчас — Анталья ждёт вас!

Входит в следующие категории Антальи

