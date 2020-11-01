Представьте себе место, где время останавливается, а ландшафты заставляют забыть о реальности.
Каппадокия - это не просто направление, это ворота в другой мир, где каждый камень и каждая долина хранят тысячелетние
Каппадокия - это не просто направление, это ворота в другой мир, где каждый камень и каждая долина хранят тысячелетние
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Исторические города-крепости
- 🎨 Традиционное искусство гончаров
- 🎈 Полет на воздушном шаре
- 🏞 Уединенные природные уголки
- 🏨 Проживание в пещерном отеле
- 🚐 Индивидуальный трансфер
Что можно увидеть
- Город-крепость Учхисар
- Музей под открытым небом Гёреме
- Долины Любви, Монахов и Воображения
- Город гончаров Аванос
- Подземный город Деринкую
- Долина Ихлара
- Монастырь Селиме
- Долина Голубей
Описание экскурсии
Дни 1 и 2: прилет и Северная Каппадокия
Путешествие начнется во второй половине дня. Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. Час полета — и вечером вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». Утром вы отправитесь на экскурсию, во время которой вас ждут:
- Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;
- Музей под открытым небом Гёреме — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: вы узнаете, почему и как они появились;
- Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Деврент). У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;
- Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством.
В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель.
День 3: Южная Каппадокия
День начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:
- Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;
- Подземный город Деринкую. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;
- Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;
- Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».
- В течение дня в программе также заезды на фабрику оникса (Каппадокия славится редким голубым ониксом) и на дегустацию каппадокийского кофе (она бесплатная и займёт около получаса).
После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Анталью индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.
Организационные детали
Прочитайте до бронирования
- Мы можем забрать вас из вашего отеля в Анталье, Кемере или Сиде
- Точное время вылета обсуждается в переписке
- Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям
- Сами экскурсии по Каппадокии в оба дня проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом
Отмена экскурсии
- При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)
- При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости
- При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная
Что включено в стоимость
- Авиабилеты (Анталья-Каппадокия/Каппадокия-Анталья)
- Все трансферы: индивидуальный трансфер в Анталье, Кемере или Сиде (отель-аэропорт-отель), шаттл-трансферы в Каппадокии
- 2 ночи в номере «стандарт» в уютном комфортабельном отеле-пещере (CAVE HOTEL)
- 2 обеда в приятном месте и 2 завтрака в отеле
- Все экскурсии + транспорт с кондиционером и водителем
- Местные налоги и сборы за обслуживание
Дополнительные расходы
- Полет на воздушном шаре рано утром (по желанию). Узнать о полете подробнее и забронировать его можно здесь.
- Напитки во время обеда
- Ужин
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|1 человек (размещение в 2-местном номере)
|€670
|1 человек в 1-местном номере (single room)
|€860
|1 человек в 3-местном номере (triple room)
|€650
|Дети 4-7 лет
|€595
|Дети до 1 года
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 7254 туристов
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем рекомендую посетить Каппадокию, посмотреть на "космические" достопримечательности и обязательно полетать на шарах это не забываемо! Хотел выразить огромную благодарность Татьяне, она первокласный организатор и гид! Все было организованно чётко без малейшей задержки и без малейшего дискомфорта!) О тебе начинают заботится начиная как говорится от "Двери до Двери". Все прошло чудесно, всем рекомендую!
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Доброго времени суток Всем кто читает этот отзыв. Каппадокия очень чудное место и время здесь можно проводить очень интересно, всем рекомендую это сделать ТОЛЬКО С ДРУГИМ ОРГАНИЗАТОРОМ!!! Учитывая что деньги
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день Денис!
Первый лень из-за того что авиалинии задержали ваш рейс я не смотря ни на что организовала для вас
Первый лень из-за того что авиалинии задержали ваш рейс я не смотря ни на что организовала для вас
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