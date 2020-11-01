Что вас ожидает
Дни 1 и 2: прилет и Северная Каппадокия
Путешествие начнется во второй половине дня. Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. Час полета — и вечером вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». Утром вы отправитесь на экскурсию, во время которой вас ждут:
- Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;
- Музей под открытым небом Гёреме — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: вы узнаете, почему и как они появились;
- Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Деврент). У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;
- Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством.
В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель.
День 3: Южная Каппадокия
День начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:
- Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;
- Подземный город Деринкую. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;
- Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;
- Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».
После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Анталью индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.
Организационные детали
Прочитайте до бронирования
- Мы можем забрать вас из вашего отеля в Анталье, Кемере или Сиде
- Точное время вылета обсуждается в переписке
- Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям
- Сами экскурсии по Каппадокии в оба дня проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом
Отмена экскурсии
- При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)
- При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости
- При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная
Что включено в стоимость
- Авиабилеты (Анталья-Каппадокия/Каппадокия-Анталья)
- Все трансферы: индивидуальный трансфер в Анталье, Кемере или Сиде (отель-аэропорт-отель), шаттл-трансферы в Каппадокии
- 2 ночи в номере «стандарт» в уютном комфортабельном отеле-пещере (CAVE HOTEL)
- 2 обеда в приятном месте и 2 завтрака в отеле
- Все экскурсии + транспорт с кондиционером и водителем
- Местные налоги и сборы за обслуживание
Дополнительные расходы
- Полет на воздушном шаре рано утром (по желанию). Узнать о полете подробнее и забронировать его можно здесь.
- Напитки во время обеда
- Ужин