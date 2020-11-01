Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи

Экскурсии по фантастическим долинам, проживание в пещерном отеле, билеты и трансферы — всё включено

5
1 отзыв
Это предложение — удобный способ осуществить мечту! На два дня вы улетите с побережья Турции на другую планету.

Такое чувство возникает в Каппадокии, где природа вдоволь поколдовала над плато и долинами.

На фоне причудливых каменных фигур, в городах-пещерах и скалах-монастырях вы откроете легенды и погрузитесь в историю места, которое называют перекрестком цивилизаций.
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию — 2 дня/2 ночи

Что вас ожидает

Дни 1 и 2: прилет и Северная Каппадокия

Путешествие начнется во второй половине дня. Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. Час полета — и вечером вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». Утром вы отправитесь на экскурсию, во время которой вас ждут:

  • Город-крепость Учхисар, где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;
  • Музей под открытым небом Гёреме — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: вы узнаете, почему и как они появились;
  • Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Деврент). У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;
  • Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством.

В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель.

День 3: Южная Каппадокия

День начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:

  • Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;
  • Подземный город Деринкую. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;
  • Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;
  • Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».

После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Анталью индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

  • Мы можем забрать вас из вашего отеля в Анталье, Кемере или Сиде
  • Точное время вылета обсуждается в переписке
  • Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям
  • Сами экскурсии по Каппадокии в оба дня проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом

Отмена экскурсии

  • При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)
  • При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости
  • При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная

Что включено в стоимость

  • Авиабилеты (Анталья-Каппадокия/Каппадокия-Анталья)
  • Все трансферы: индивидуальный трансфер в Анталье, Кемере или Сиде (отель-аэропорт-отель), шаттл-трансферы в Каппадокии
  • 2 ночи в номере «стандарт» в уютном комфортабельном отеле-пещере (CAVE HOTEL)
  • 2 обеда в приятном месте и 2 завтрака в отеле
  • Все экскурсии + транспорт с кондиционером и водителем
  • Местные налоги и сборы за обслуживание

Дополнительные расходы

  • Полет на воздушном шаре рано утром (по желанию). Узнать о полете подробнее и забронировать его можно здесь.
  • Напитки во время обеда
  • Ужин

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю в туризме на профессиональном уровне с командой: у нас два главных офиса в Каппадокии и в Стамбуле. Я и мои гиды будем рады организовывать ваш отдых на высшем уровне и помочь узнать Турцию. Перелеты, экскурсии, полеты на воздушных шарах, трансферы из аэропортов, отели, профессиональные фотосессии, сафари на закате солнца, поездки на квадроциклах и многое другое. Пока вы в Турции, я всегда готова ответить на любые вопросы и на связи 24/7.
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1 реальный отзыв

Сергей
1 ноя 2020
Всем рекомендую посетить Каппадокию, посмотреть на "космические" достопримечательности и обязательно полетать на шарах это не забываемо! Хотел выразить огромную благодарность Татьяне, она первокласный организатор и гид! Все было организованно чётко без малейшей задержки и без малейшего дискомфорта. ) О тебе начинают заботится начиная как говорится от "Двери до Двери". Все прошло чудесно, всем рекомендую!

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