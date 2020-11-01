Представьте себе место, где время останавливается, а ландшафты заставляют забыть о реальности.Каппадокия - это не просто направление, это ворота в другой мир, где каждый камень и каждая долина хранят тысячелетние

тайны. Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в этот мир, отправившись в индивидуальное путешествие из Антальи, Кемера или Сиде. Вас ждет двухдневное приключение с ночевкой в пещерном отеле, во время которого вы посетите северную и южную Каппадокию. От города-крепости Учхисар до подземного города Деринкую, от музея под открытым небом Гёреме до долин Любви и Монахов - каждый момент этой экскурсии будет наполнен волшебством и открытиями. Дополните свое путешествие полетом на воздушном шаре, чтобы увидеть всю красоту Каппадокии с высоты птичьего полета. Не упустите шанс стать частью этой незабываемой истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дни 1 и 2: прилет и Северная Каппадокия

Путешествие начнется во второй половине дня. Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт. Час полета — и вечером вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей». Утром вы отправитесь на экскурсию, во время которой вас ждут:

Город-крепость Учхисар , где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки;

, где вы погрузитесь в историю Хеттской цивилизации и полюбуетесь панорамами со смотровой площадки; Музей под открытым небом Гёреме — пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: вы узнаете, почему и как они появились;

— пожалуй, самая известная достопримечательность Каппадокии. Это множество скальных монастырей: вы узнаете, почему и как они появились; Долины Любви, Монахов (Пашабаг) и Воображения (Деврент) . У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы;

. У каждой свои особенности: вам встретятся и длинные каменные столбы, и песчаные дюны, и скалы-грибы; Город гончаров Аванос. Вы посетите мастерскую-музей, где познакомитесь с традиционным местным искусством.

В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель.

День 3: Южная Каппадокия

День начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно). После останется время, чтобы позавтракать в отеле. Гид встретит вас в лобби в 9:30, и вы отправитесь исследовать юг Каппадокии. В программе:

Лучший вид на лабиринты Гёреме со смотровой площадки;

со смотровой площадки; Подземный город Деринкую . Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн;

. Вы спуститесь на 54 метра под землю, услышите о жителях города разных времен и раскроете пару древних тайн; Долина Ихлара и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы;

и монастырь Селиме — каменный каньон с дикой рекой и деревьями, до которого реже добираются туристы; Смотровая площадка с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза».

с видом на Долину Голубей, где живут эти птицы, а на деревьях висят турецкие «синие глаза». В течение дня в программе также заезды на фабрику оникса (Каппадокия славится редким голубым ониксом) и на дегустацию каппадокийского кофе (она бесплатная и займёт около получаса).

После экскурсии групповой трансфер доставит вас в аэропорт. По прилете в Анталью индивидуальный трансфер отвезет вас в отель.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

Мы можем забрать вас из вашего отеля в Анталье, Кемере или Сиде

Точное время вылета обсуждается в переписке

Вы будете жить в отдельном номере: мы не подселяем путешественников к чужим людям

Сами экскурсии по Каппадокии в оба дня проходят в мини-группах до 14 человек с лицензированным русскоговорящим гидом

Отмена экскурсии

При отмене экскурсии с вашей стороны половина стоимости в любом случае не возвращается (так как я заранее бронирую вам авиабилеты и отель)

При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 72 часа до старта тура (04:00) мы вернем половину стоимости

При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 72 часа до старта тура (04:00) оплата полностью невозвратная

Что включено в стоимость

Авиабилеты (Анталья-Каппадокия/Каппадокия-Анталья)

Все трансферы: индивидуальный трансфер в Анталье, Кемере или Сиде (отель-аэропорт-отель), шаттл-трансферы в Каппадокии

2 ночи в номере «стандарт» в уютном комфортабельном отеле-пещере (CAVE HOTEL)

2 обеда в приятном месте и 2 завтрака в отеле

Все экскурсии + транспорт с кондиционером и водителем

Местные налоги и сборы за обслуживание

Дополнительные расходы