Утром, отдохнувшие и свежие, вы продолжите путешествие — и после завтрака и прогулок мы отправимся обратно в Кемер.
Описание экскурсии
День 1: дорога в Каппадокию, подземный город и заселение в необычный отель
2:30–03:45 — трансфер от вашего отеля в Анталье. Точное время зависит от местоположения отеля
5:00 — посадка в экскурсионный автобус, где вас будет ждать гид
7:00 — завтрак в горах Торос
10:00 — техническая остановка
12:30–13:00 — посещение подземного города Каппадокии
14:00 — обед, панорамная площадка, парк Гёреме, скальный город Чавушин, пещерная церковь Святого Иоанна Крестителя, Долина воображений
20:00–20:30 (в летний сезон) или 18:00–18:30 (в зимний сезон) — заселение в пещерный отель и ужин
День 2: долины, фабрики и дорога в Кемер
На рассвете, если захотите, — полёт на воздушном шаре, конная прогулка, поездка на квадроциклах или другие активности
8:00 (в летний сезон) или 9:00 (в зимний сезон) — завтрак и выселение из отеля. А потом — Долина любви, Долина голубей, скальная крепость Учхисар, фабрики и мастерские
12:30 — отправление из Каппадокии
15:00 — обед в Конье
17:30 — техническая остановка
19:00 — пересадка в трансфер до отеля
21:00–21:30 — возвращение в ваш отель в Анталье (время в пути зависит от загруженности дорог по маршруту и отдалённости вашей точки проживания)
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, проживание в пещерном отеле, все входные билеты, вода в автобусе, ужин и завтрак в отеле, страховка
- Дополнительные расходы: завтрак в 1-й день (берите его с собой), обеды — по $15 за чел., напитки в отеле — по меню
- За доплату возможно размещение в одноместном номере — $15
- По желанию путешествие можно дополнить полётом на воздушном шаре — €180–250, сафари на джипах или прогулкой на квадроциклах — $50, шоу-программой «Турецкая ночь в Каппадокии» — $40 и другими активностями. Детали уточняйте в переписке
- В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей может измениться, а полёты на воздушных шарах и другие мероприятия — отмениться
- Дети до 3 лет не занимают отдельное место в автобусе в случае полной посадки
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€100
|Дети до 7 лет
|€60
|Дети до 3 лет
|Бесплатно