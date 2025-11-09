Мои заказы

Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле

Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя подземные города и уникальные пейзажи Каппадокии. Проживание в пещерном отеле и завораживающие виды ждут вас
Двухдневное путешествие из Антальи в Каппадокию подарит незабываемые впечатления.

В первый день вас ждёт знакомство с древними подземными городами и архитектурными памятниками, такими как крепость 13 века и церковь Святого Георгия.
Вечером заселение в аутентичный пещерный отель. На второй день - полёт на воздушном шаре и фотосессия на фоне восхода. Включены трансфер, завтрак и ужин, услуги гида. Это путешествие оставит яркие воспоминания и частичку души в Каппадокии

4.9
56 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные подземные города
  • 🏰 Древние крепости и церкви
  • 🏨 Проживание в пещерном отеле
  • 🌅 Закат и рассвет в Красной долине
  • 🎈 Полёт на воздушном шаре
Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле© Мустафа
Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле© Мустафа
Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле© Мустафа
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя15
ноя17
ноя20
ноя22
ноя24
ноя
Время начала: 03:00

Что можно увидеть

  • Подземный город Кая
  • Крепость 13 века
  • Церковь Святого Георгия
  • Мечеть Ибрагима Паши
  • Церковь Девы Марии
  • Долина Дервент
  • Долина Фантазий
  • Церковь Святой Нино
  • Церковь Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Город Гёреме
  • Национальный парк Красная долина

Описание экскурсии

День первый:

  • Отправление из отеля, встреча с гидом в регионе Манавгат и завтрак.
  • Фотоостановка с видом на вулканические горы Эрджиес.
  • Посещение древнего подземного города Кая и византийской крепости 13 века.
  • Осмотр церкви Святого Георгия и мечети Ибрагима Паши.
  • Знакомство с древнеримским городом Кам Кулеши, церковью Девы Марии и римским хамамом.
  • Обед в древнем городе Учхисар с видом на горы Эрджиес (включает тести-кебаб или национальное блюдо чомлек).
  • Посещение древних городов Ортахисар и Ургюп.
  • Остановка в долине Дервент и долине Фантазий.
  • Посещение церкви Святой Нино.
  • Знакомство с городом скал Чавушин и церковью Иоанна Крестителя.
  • Остановка в долине Любви с панорамными видами.
  • Посещение древнего города Гёреме и скрытого сада.
  • Закат в национальном парке «Красная долина».
  • Заселение в отель и ужин (шведский стол).

День второй:

  • Полёт на воздушном шаре.
  • Рассвет в Каппадокии и фотосессия на джипе с видом на воздушные шары.
  • Завтрак в отеле (шведский стол).
  • Посещение центра камней Анатолии и самой высокой точки в Каппадокии (1300 метров).
  • Остановка в долине голубей.
  • Традиционный обед в городе Конья.
  • Возвращение в отель в Анталье.

На экскурсии вы узнаете:

  • о формировании Каппадокии.
  • её историческом и культурном наследии.
  • образовании знаменитых подземных городов.
  • роли Каппадокии в османский период и архитектурных сооружениях того времени.
  • особенностях древних крепостей, церквей и мечетей в этом регионе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на туристическом автобусе, чай/кофе/питьевая вода, билеты в подземные города, завтрак и ужин в отеле, услуги русскоговорящего гида.
  • На экскурсии с вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительно по желанию оплачиваются:

  • обед в ресторане в первый и второй дни (шведский стол) — по €15 за чел.
  • проживание в одноместном номере — доплата €30.
  • напитки на завтраке и ужине в отеле.
  • закат в парке «Красная Долина» — €15 за чел.
  • посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» — €50 за чел.
  • полёт на рассвете на воздушном шаре — от €100-300 за чел. (стоимость может измениться).
  • панорамный просмотр полёта воздушных шаров — €35 с человека.
  • фотосессия на джипе — €50 за чел.
  • катание на квадроцикле или лошади — по €40 за чел.

в понедельник, четверг и субботу в 03:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые от 8 лет и старше€34
Ребенок от 4 до деки 8 лет€30
От 0 до 4 лет ребенокБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 1354 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
1
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Юлия)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Юлия)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Юлия)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Юлия)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Юлия)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Юлия)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Юлия)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Юлия)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Юлия)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Юлия)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Диана)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Диана)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Диана)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Диана)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Диана)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Диана)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Диана)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Диана)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Диана)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Диана)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ольга)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ольга)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ольга)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ольга)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ольга)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ольга)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ольга)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ольга)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ольга)Двухдневная экскурсия из Антальи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Ольга)
Н
Наталья
9 ноя 2025
Очень понравилась программа, насыщенная, интересная. Получилось исполнить давнюю мечту, покататься на шаре. Гид, Гайрат, всё прекрасно организовал. В течение всей поездки быстро решал сопутствующие вопросы. Спасибо большое за прекрасно организованную поездку в сказочное место, Каппадокию.
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби) приемлемый ценник и интересный отзывчивый гид. Про Каппадокию ничего не скажу, это надо видеть,
читать дальше

сказка. Полет на шаре обязателен. Можно ничего другого не брать, но шар -это маст хэв. Гарик, наш гид, мировой парень, по русски говорит, вникает во все ситуации, ищет новые незабитые туристами маршруты. Единственный минус - на задних рядах автобуса не слышно о чем рассказывает. Еда приемлемая, голодными не останетесь за такую цену и пещерный отель - как новинка, тоже очень даже волнительно.

Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби)Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби)Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби)Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби)Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби)Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби)Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби)Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби)Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби)Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби)
Диана
Диана
3 ноя 2025
Добрый день🌹

Хочу от всего сердца поблагодарить нашего замечательного гида Гайзата ☺️
Он невероятно интересно и с душой рассказывал о Каппадокии — так, что хотелось слушать ♥️

Благодаря ему мы увидели не просто
читать дальше

красивые места, а целый живой мир с историей, легендами и атмосферой😍🥹
Гайзат очень добрый, и всегда внимательно относился к нам 🙏🏻Когда мы застряли в пробке по дороге на закат и думали, что уже не успеем, он поддержал нас, сказал: «Давайте попробуем! Успеем!» — и мы буквально бежали,чтобы увидеть прекрасный закат в Красной долине. 😍
Это был волшебный момент, который я никогда не забуду 🌅Было очень красиво!!!

А когда после полёта на шарах мы не успели на завтрак, он заботливо взял для нас еду из отеля — такой милый, тёплый поступок🥺❤️

Отдельное спасибо за его потрясающие фотографии — у него настоящий талант 🥹♥️

Эта экскурсия стала для меня чем-то большим, чем просто поездка. Она объединила всех, кто был рядом, и оставила самые тёплые воспоминания,что даже не хотелось уезжать🥺
Спасибо Гайзату, за искренность, доброту и за то, что сделал это путешествие по-настоящему незабываемым 😘

Добрый день🌹Добрый день🌹Добрый день🌹Добрый день🌹Добрый день🌹Добрый день🌹Добрый день🌹Добрый день🌹Добрый день🌹Добрый день🌹
Ольга
Ольга
2 ноя 2025
Все просто супер!
Спасибо огромное за незабываемые впечатления ❤️

Экскурсий даже больше чем нужно) Устали в первый день, но это того стоило)
Летали на шарах, цены самые приемлемые.
Из группы люди катались на лошадях, тоже остались очень довольны.

Гид замечательный!
Помог нам организовать отдельный трансфер в аэропорт, т. к мы не возвращались с группой а улетели дальше в Стамбул!
Все просто супер!Все просто супер!Все просто супер!Все просто супер!Все просто супер!Все просто супер!Все просто супер!Все просто супер!Все просто супер!
Ольга
Ольга
31 окт 2025
Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.

Самым большим переживанием при выборе тура для меня была цена. Почему так дёшево? Этот вопрос меня очень волновал. Но отзывы были отличные,
читать дальше

фотографии волшебными и я поехала. Одна! Да и ещё и в свой день рождения.

А теперь по пунктам:
- Трансфер забрал вовремя и начался долгий путь. Это лично для меня самая сложная часть.
- Остановок было достаточное количество.
- Я покупала дополнительные обеды за 15 евро в оба дня. Было вкусно. Живу в Турции, так что точно могу сказать, что приготовлено хорошо. Если нравится турецкая кухня, берите. Обед на второй день в довольно простом месте, но не менее вкусный.
- В оплату тура входили ужин и завтрак в гостинице. Отличная еда и очень милое место. Так как у нас было две именинницы, то у нас был и торт и свечи. Спасибо Гайрату! Очень неожиданно и приятно. Вы мастер создать атмосферу! С днем рождения, Юля, ещё раз!
- Сами локации 💔❤️‍🔥 просто невероятные. А в такой компании как собралась в нашем автобусе - это просто волшебство!
- Мы сделали бесконечное количество снимков, хохотали, шутили, пели! Танцевали ламбаду на спуске. Развеселили и себя и всех вокруг. Это дорогого стоит
- Номер был чудесный. Пещерный отель. Номер на двоих с джакузи. Просто восторг! (Я без претензий, но пасты и щеток не было. Возьмите с собой. Остальное всё было.)
- Я выбрала шары. С погодой и ценой нам повезло. Так что мы рано утром отправились на локацию. Всё очень скоординировано. Нигде не пришлось долго ждать. Выдали кексы и сок подкрепиться. Помогли залезть в корзину, всё объяснили. Наша группа была в одном шаре, так что было уютно и душевно. Поднимались очень аккуратно, не было ни минуты страха. Шар летал долго, менял локации, опускался и поднимался. Корзина поворачивалась и каждый в корзине мог сделать крутые кадры и получить лучший вид. После нас угостили «шампанским» и выдали сертификаты. Точно знаю, что те кто выбрал джипы и панораму в таком же восторге. Тут выбирает каждый для себя, любая активность великолепна. Фотографии у всех невероятные. Глаза горят. Точно могу сказать, что это превзошло все мои ожидания!
- После завтрака во второй день мы были в двух местах. Можно было приобрести украшения и сувениры в первом. Очень милая девушка интересно рассказала про камни и ювелирные традиции. Кто-то выбрал что-то для себя. А мы с удовольствием поговорили о своем на улице с моими прекрасными земляками. Во втором месте была дегустация очень вкусных сладостей и кофе. Так же там были масла и парфюмы. Кое-что прикупила. Очень довольна. Хочется отметить, что сама дегустация организована как мини шоу. Очень весело.

Очень классный тур. Каппадокия невероятна! Ещё там я понимала, что хочу вернуться. И в следующий раз непременно увидеть другие локации в которые в этот раз не попала.

Гайрат удивительно терпеливый, заботливый и веселый гид.
Он множество раз мне помог. Везде подсказывал, что купить, по какой цене купить, а по какой не стоит. Обязательно обратите внимание на его рекомендации. На одной из локаций по его совету попробовала мененгич. «Мененгич — это название сорта фисташкового дерева, которое растет на Ближнем Востоке и заменяет турецкому населению декофеинизированный кофе» Изысканный напиток. Пила его на закате с самым удивительным и ошеломляющим видом. Это ли не лучший метод отпраздновать день рождения. Особая благодарность за этот закат. Волшебство на день рождения. Дорогие друзья, мне приятно было разделить с вами и свой день рождения и эту поездку. Спасибо за теплые разговоры, за смех, улыбки и это наше с вами общее путешествие.

Гайрат, процветания вам. Благодарю от всего сердца.

Остался вопрос: почему же так дёшево? Возможно ли это. Поездка максимально бюджетная. Каждый сам набирает себе развлечения, их интенсивность и прайс. «Базовая комплектация» уже поражает. (Проезд, проживание, два приема пищи, все экскурсии по плану до вечера, поверьте эти экскурсии того стоят, да на самом деле стоят больше, а так же бесценное сопровождение гида.)

Конечно, когда вы выбираете и докупаете активности на свой вкус ваш отдых «приобретает лицо», становится вам по вкусу, уникальным и запоминающимся. Как же так экономично складывается базовая комплектация? Подозреваю дело в филигранной организации. Например, отель прекрасный, но нужно к нему ехать. Он отдален от движухи, магазинов и прочего. Для меня это плюс. В магазин перед гостиницей мы заехали, все купили всё необходимое. И так во всём. Тур организован со знанием дела. Но такая цена это подарок однозначно!

Берите этот тур и хорошее настроение в него. Ну и ещё каких-нибудь развлекух в автобус. Путь не близкий. 🤍

Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.
Л
Лилия
28 окт 2025
Каппадокия навсегда останется в нашем сердце, и это не только из-за ее волшебных и сказочных мест, а благодаря гиду Гайрат. Он профессионал и точно на своем месте! Гайрат, тот, которому
читать дальше

важен комфорт каждого человека! Гайрат, не просто отрабатывает, а показывает намного больше других гидов, путешествуем много и поэтому действительно есть с чем сравнить! Теперь путешествовать по Турции только с Гайратом 👍

Каппадокия навсегда останется в нашем сердце, и это не только из-за ее волшебных и сказочных мест,Каппадокия навсегда останется в нашем сердце, и это не только из-за ее волшебных и сказочных мест,Каппадокия навсегда останется в нашем сердце, и это не только из-за ее волшебных и сказочных мест,Каппадокия навсегда останется в нашем сердце, и это не только из-за ее волшебных и сказочных мест,Каппадокия навсегда останется в нашем сердце, и это не только из-за ее волшебных и сказочных мест,Каппадокия навсегда останется в нашем сердце, и это не только из-за ее волшебных и сказочных мест,Каппадокия навсегда останется в нашем сердце, и это не только из-за ее волшебных и сказочных мест,Каппадокия навсегда останется в нашем сердце, и это не только из-за ее волшебных и сказочных мест,
Полина
Полина
14 окт 2025
Отличная экскурсия! Спасибо большое Гарику, замечательный гид!
Отличная экскурсия! Спасибо большое Гарику, замечательный гид!Отличная экскурсия! Спасибо большое Гарику, замечательный гид!
Т
Татьяна
14 окт 2025
Поездка понравилась. Шикарные виды, интересные истории. Экскурсия больше для молодежи, в ней много романтичных моментов. Конечно же если брать все дополнительные опции будет дороговато. Особенно если вы рассчитываете на полет
читать дальше

на воздушном шаре. Цена на него зависит от погоды предшествующих дней и спроса в конкретный день. В нашу поездку стоимость была 340 евро. Мы дополнительно брали закат в красивой локации и утром локацию наблюдение за полетом шаров. С нами был Гарик. Как сопровождающий он великолепен - внимательный, вежливый, галантный. Проживание у нас было в пещерном отеле, у него неоднозначные отзывы, тут какой номер попадется. За ночь немного насыпало песка с потолка на постель, но считаю это не проблема.

Грушкина
Грушкина
12 окт 2025
Отличная экскурсия, все организовано великолепно. Шары к сожалению из-за погоды не летали, но город великолепен. Гид, Гарик, большой молодец -все организовал великолепно, все проблемы решал быстро и качественно. Советую путешествовать именно с этим агентством!
Отличная экскурсия, все организовано великолепно. Шары к сожалению из-за погоды не летали, но город великолепен. Гид,Отличная экскурсия, все организовано великолепно. Шары к сожалению из-за погоды не летали, но город великолепен. Гид,
V
Viktoriia
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Само мероприятие было прекрасно организовано. Наш гид Гарик молодец, выбирал самые красивые места, чтобы показать нам Каппадокию. На шарах удалось полетать! Будем рекомендовать своим друзьям.
Спасибо!
Е
Екатерина
9 окт 2025
Все было здорово,даже не ожидали! Спасибо
Все было здорово,даже не ожидали! СпасибоВсе было здорово,даже не ожидали! СпасибоВсе было здорово,даже не ожидали! Спасибо
С
София
7 окт 2025
Просто замечательная экскурсия!!! Стоит каждого рубля. Ни пожалели ни разу что поехали с вами. Гайрат супер гид и отличный человек! К Каждому туристу нашел подход) максимально старался сделать отдых комфортным
читать дальше

для каждого 👍👍 решал проблемы по щелчку пальца. Давление? Он уже бежит с таблеткой. Нужно хорошее фото? Он уже вас фотографирует. Сломался кондиционер? Он уже нашел мастера и починил. Всем советую ехать именно с ним. Отличное настроение и комфорт вам обеспечен!!!!!

Просто замечательная экскурсия!!! Стоит каждого рубля. Ни пожалели ни разу что поехали с вами. Гайрат суперПросто замечательная экскурсия!!! Стоит каждого рубля. Ни пожалели ни разу что поехали с вами. Гайрат суперПросто замечательная экскурсия!!! Стоит каждого рубля. Ни пожалели ни разу что поехали с вами. Гайрат суперПросто замечательная экскурсия!!! Стоит каждого рубля. Ни пожалели ни разу что поехали с вами. Гайрат супер
О
Оксана
5 окт 2025
Экскурсия потрясающая, гид Гайрат прекрасный организатор,заботливый и внимательный к каждому участнику поездки. Рассказал обо всех локациях по пути, смог провести нас первыми и по самым интересным маршрутам, шутил, включал музыку
читать дальше

в тему. В отелях в субботу оказался наплыв гостей, но несмотря на это, Гарик все решил и всех заселили, никто не остался обиженным) Обед в дороге платный, но он по типу шведского стола, выбор был хороший. На завтрак в отеле тоже было что выбрать. В качестве дополнительных активностей каждый выбрал себе по вкусу - вечером мы сходили с нашим гидом Гайратом на закат в розовую долину, было весело и очень красиво, спасибо ему за это. Утром кто то полетел на шарах,кто то выбрал наблюдать за этим, мы догоняли шары на дж

Экскурсия потрясающая, гид Гайрат прекрасный организатор,заботливый и внимательный к каждому участнику поездки. Рассказал обо всех локацияхЭкскурсия потрясающая, гид Гайрат прекрасный организатор,заботливый и внимательный к каждому участнику поездки. Рассказал обо всех локацияхЭкскурсия потрясающая, гид Гайрат прекрасный организатор,заботливый и внимательный к каждому участнику поездки. Рассказал обо всех локацияхЭкскурсия потрясающая, гид Гайрат прекрасный организатор,заботливый и внимательный к каждому участнику поездки. Рассказал обо всех локацияхЭкскурсия потрясающая, гид Гайрат прекрасный организатор,заботливый и внимательный к каждому участнику поездки. Рассказал обо всех локацияхЭкскурсия потрясающая, гид Гайрат прекрасный организатор,заботливый и внимательный к каждому участнику поездки. Рассказал обо всех локациях
А
Анна
26 сен 2025
Сам полет на шарах превзошел все ожидания!! Одно дело видеть на фотографиях, другое - все своими глазами. От увиденного просто дух захватывает.
Были у трети группы накладки с заселением, которые в
читать дальше

результате благополучно разрешены. К сожалению, уровень предлагаемых отелей в большинстве своем оставляет желать лучшего. С другой стороны, при такой цене странно ожидать номеров с террасами. Единственное, чтобы не было подобных ситуаций отели все же стоит рассматривать не скальные, большинство просто к ним не готово.
Транспорт практически нигде ждать не пришлось.
Питание - голодными не были, опять же ехали в первую очередь за впечатлениями.
Гид - Гайрат. Скорее это история, когда человек на своем месте: речь не о знаниях, исторической информации и проч, а харизме, умении ладить с людьми, создать настроение.
Еще раз благодарность за экскурсию!

Сам полет на шарах превзошел все ожидания!! Одно дело видеть на фотографиях, другое - все своими глазами. От увиденного просто дух захватывает.
L
Luda
24 сен 2025
Мне все понравилось, спасибо, впечатлений море, много красивых мест, хорошая гостиница, с едой хотелось желать лучшего. На завтрак в гостинице практически ничего покушать.
Мне все понравилось, спасибо, впечатлений море, много красивых мест, хорошая гостиница, с едой хотелось желать лучшего.Мне все понравилось, спасибо, впечатлений море, много красивых мест, хорошая гостиница, с едой хотелось желать лучшего.Мне все понравилось, спасибо, впечатлений море, много красивых мест, хорошая гостиница, с едой хотелось желать лучшего.Мне все понравилось, спасибо, впечатлений море, много красивых мест, хорошая гостиница, с едой хотелось желать лучшего.Мне все понравилось, спасибо, впечатлений море, много красивых мест, хорошая гостиница, с едой хотелось желать лучшего.Мне все понравилось, спасибо, впечатлений море, много красивых мест, хорошая гостиница, с едой хотелось желать лучшего.Мне все понравилось, спасибо, впечатлений море, много красивых мест, хорошая гостиница, с едой хотелось желать лучшего.

