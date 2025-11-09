читать дальше

фотографии волшебными и я поехала. Одна! Да и ещё и в свой день рождения.



А теперь по пунктам:

- Трансфер забрал вовремя и начался долгий путь. Это лично для меня самая сложная часть.

- Остановок было достаточное количество.

- Я покупала дополнительные обеды за 15 евро в оба дня. Было вкусно. Живу в Турции, так что точно могу сказать, что приготовлено хорошо. Если нравится турецкая кухня, берите. Обед на второй день в довольно простом месте, но не менее вкусный.

- В оплату тура входили ужин и завтрак в гостинице. Отличная еда и очень милое место. Так как у нас было две именинницы, то у нас был и торт и свечи. Спасибо Гайрату! Очень неожиданно и приятно. Вы мастер создать атмосферу! С днем рождения, Юля, ещё раз!

- Сами локации 💔❤️‍🔥 просто невероятные. А в такой компании как собралась в нашем автобусе - это просто волшебство!

- Мы сделали бесконечное количество снимков, хохотали, шутили, пели! Танцевали ламбаду на спуске. Развеселили и себя и всех вокруг. Это дорогого стоит

- Номер был чудесный. Пещерный отель. Номер на двоих с джакузи. Просто восторг! (Я без претензий, но пасты и щеток не было. Возьмите с собой. Остальное всё было.)

- Я выбрала шары. С погодой и ценой нам повезло. Так что мы рано утром отправились на локацию. Всё очень скоординировано. Нигде не пришлось долго ждать. Выдали кексы и сок подкрепиться. Помогли залезть в корзину, всё объяснили. Наша группа была в одном шаре, так что было уютно и душевно. Поднимались очень аккуратно, не было ни минуты страха. Шар летал долго, менял локации, опускался и поднимался. Корзина поворачивалась и каждый в корзине мог сделать крутые кадры и получить лучший вид. После нас угостили «шампанским» и выдали сертификаты. Точно знаю, что те кто выбрал джипы и панораму в таком же восторге. Тут выбирает каждый для себя, любая активность великолепна. Фотографии у всех невероятные. Глаза горят. Точно могу сказать, что это превзошло все мои ожидания!

- После завтрака во второй день мы были в двух местах. Можно было приобрести украшения и сувениры в первом. Очень милая девушка интересно рассказала про камни и ювелирные традиции. Кто-то выбрал что-то для себя. А мы с удовольствием поговорили о своем на улице с моими прекрасными земляками. Во втором месте была дегустация очень вкусных сладостей и кофе. Так же там были масла и парфюмы. Кое-что прикупила. Очень довольна. Хочется отметить, что сама дегустация организована как мини шоу. Очень весело.



Очень классный тур. Каппадокия невероятна! Ещё там я понимала, что хочу вернуться. И в следующий раз непременно увидеть другие локации в которые в этот раз не попала.



Гайрат удивительно терпеливый, заботливый и веселый гид.

Он множество раз мне помог. Везде подсказывал, что купить, по какой цене купить, а по какой не стоит. Обязательно обратите внимание на его рекомендации. На одной из локаций по его совету попробовала мененгич. «Мененгич — это название сорта фисташкового дерева, которое растет на Ближнем Востоке и заменяет турецкому населению декофеинизированный кофе» Изысканный напиток. Пила его на закате с самым удивительным и ошеломляющим видом. Это ли не лучший метод отпраздновать день рождения. Особая благодарность за этот закат. Волшебство на день рождения. Дорогие друзья, мне приятно было разделить с вами и свой день рождения и эту поездку. Спасибо за теплые разговоры, за смех, улыбки и это наше с вами общее путешествие.



Гайрат, процветания вам. Благодарю от всего сердца.



Остался вопрос: почему же так дёшево? Возможно ли это. Поездка максимально бюджетная. Каждый сам набирает себе развлечения, их интенсивность и прайс. «Базовая комплектация» уже поражает. (Проезд, проживание, два приема пищи, все экскурсии по плану до вечера, поверьте эти экскурсии того стоят, да на самом деле стоят больше, а так же бесценное сопровождение гида.)



Конечно, когда вы выбираете и докупаете активности на свой вкус ваш отдых «приобретает лицо», становится вам по вкусу, уникальным и запоминающимся. Как же так экономично складывается базовая комплектация? Подозреваю дело в филигранной организации. Например, отель прекрасный, но нужно к нему ехать. Он отдален от движухи, магазинов и прочего. Для меня это плюс. В магазин перед гостиницей мы заехали, все купили всё необходимое. И так во всём. Тур организован со знанием дела. Но такая цена это подарок однозначно!



Берите этот тур и хорошее настроение в него. Ну и ещё каких-нибудь развлекух в автобус. Путь не близкий. 🤍