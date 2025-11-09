Двухдневное путешествие из Антальи в Каппадокию подарит незабываемые впечатления.
В первый день вас ждёт знакомство с древними подземными городами и архитектурными памятниками, такими как крепость 13 века и церковь Святого Георгия.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные подземные города
- 🏰 Древние крепости и церкви
- 🏨 Проживание в пещерном отеле
- 🌅 Закат и рассвет в Красной долине
- 🎈 Полёт на воздушном шаре
Что можно увидеть
- Подземный город Кая
- Крепость 13 века
- Церковь Святого Георгия
- Мечеть Ибрагима Паши
- Церковь Девы Марии
- Долина Дервент
- Долина Фантазий
- Церковь Святой Нино
- Церковь Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Город Гёреме
- Национальный парк Красная долина
Описание экскурсии
День первый:
- Отправление из отеля, встреча с гидом в регионе Манавгат и завтрак.
- Фотоостановка с видом на вулканические горы Эрджиес.
- Посещение древнего подземного города Кая и византийской крепости 13 века.
- Осмотр церкви Святого Георгия и мечети Ибрагима Паши.
- Знакомство с древнеримским городом Кам Кулеши, церковью Девы Марии и римским хамамом.
- Обед в древнем городе Учхисар с видом на горы Эрджиес (включает тести-кебаб или национальное блюдо чомлек).
- Посещение древних городов Ортахисар и Ургюп.
- Остановка в долине Дервент и долине Фантазий.
- Посещение церкви Святой Нино.
- Знакомство с городом скал Чавушин и церковью Иоанна Крестителя.
- Остановка в долине Любви с панорамными видами.
- Посещение древнего города Гёреме и скрытого сада.
- Закат в национальном парке «Красная долина».
- Заселение в отель и ужин (шведский стол).
День второй:
- Полёт на воздушном шаре.
- Рассвет в Каппадокии и фотосессия на джипе с видом на воздушные шары.
- Завтрак в отеле (шведский стол).
- Посещение центра камней Анатолии и самой высокой точки в Каппадокии (1300 метров).
- Остановка в долине голубей.
- Традиционный обед в городе Конья.
- Возвращение в отель в Анталье.
На экскурсии вы узнаете:
- о формировании Каппадокии.
- её историческом и культурном наследии.
- образовании знаменитых подземных городов.
- роли Каппадокии в османский период и архитектурных сооружениях того времени.
- особенностях древних крепостей, церквей и мечетей в этом регионе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на туристическом автобусе, чай/кофе/питьевая вода, билеты в подземные города, завтрак и ужин в отеле, услуги русскоговорящего гида.
- На экскурсии с вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительно по желанию оплачиваются:
- обед в ресторане в первый и второй дни (шведский стол) — по €15 за чел.
- проживание в одноместном номере — доплата €30.
- напитки на завтраке и ужине в отеле.
- закат в парке «Красная Долина» — €15 за чел.
- посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» — €50 за чел.
- полёт на рассвете на воздушном шаре — от €100-300 за чел. (стоимость может измениться).
- панорамный просмотр полёта воздушных шаров — €35 с человека.
- фотосессия на джипе — €50 за чел.
- катание на квадроцикле или лошади — по €40 за чел.
в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые от 8 лет и старше
|€34
|Ребенок от 4 до деки 8 лет
|€30
|От 0 до 4 лет ребенок
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 1354 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
9 ноя 2025
Очень понравилась программа, насыщенная, интересная. Получилось исполнить давнюю мечту, покататься на шаре. Гид, Гайрат, всё прекрасно организовал. В течение всей поездки быстро решал сопутствующие вопросы. Спасибо большое за прекрасно организованную поездку в сказочное место, Каппадокию.
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Взяла тур на свой день рождения и не пожалела. В отличие от других туров (например, Сараби) приемлемый ценник и интересный отзывчивый гид. Про Каппадокию ничего не скажу, это надо видеть,
Диана
3 ноя 2025
Добрый день🌹
Ольга
2 ноя 2025
Все просто супер!
Ольга
31 окт 2025
Два чудесных дня в Каппадокии и лучший день рождения.
Л
Лилия
28 окт 2025
Каппадокия навсегда останется в нашем сердце, и это не только из-за ее волшебных и сказочных мест, а благодаря гиду Гайрат. Он профессионал и точно на своем месте! Гайрат, тот, которому
Полина
14 окт 2025
Отличная экскурсия! Спасибо большое Гарику, замечательный гид!
Т
Татьяна
14 окт 2025
Поездка понравилась. Шикарные виды, интересные истории. Экскурсия больше для молодежи, в ней много романтичных моментов. Конечно же если брать все дополнительные опции будет дороговато. Особенно если вы рассчитываете на полет
Грушкина
12 окт 2025
Отличная экскурсия, все организовано великолепно. Шары к сожалению из-за погоды не летали, но город великолепен. Гид, Гарик, большой молодец -все организовал великолепно, все проблемы решал быстро и качественно. Советую путешествовать именно с этим агентством!
V
Viktoriia
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Само мероприятие было прекрасно организовано. Наш гид Гарик молодец, выбирал самые красивые места, чтобы показать нам Каппадокию. На шарах удалось полетать! Будем рекомендовать своим друзьям.
Е
Екатерина
9 окт 2025
Все было здорово,даже не ожидали! Спасибо
С
София
7 окт 2025
Просто замечательная экскурсия!!! Стоит каждого рубля. Ни пожалели ни разу что поехали с вами. Гайрат супер гид и отличный человек! К Каждому туристу нашел подход) максимально старался сделать отдых комфортным
О
Оксана
5 окт 2025
Экскурсия потрясающая, гид Гайрат прекрасный организатор,заботливый и внимательный к каждому участнику поездки. Рассказал обо всех локациях по пути, смог провести нас первыми и по самым интересным маршрутам, шутил, включал музыку
А
Анна
26 сен 2025
Сам полет на шарах превзошел все ожидания!! Одно дело видеть на фотографиях, другое - все своими глазами. От увиденного просто дух захватывает.
L
Luda
24 сен 2025
Мне все понравилось, спасибо, впечатлений море, много красивых мест, хорошая гостиница, с едой хотелось желать лучшего. На завтрак в гостинице практически ничего покушать.
