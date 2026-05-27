Хотите добавить драйв и новые впечатления в свой отдых? Это к нам! Мы организуем вам активное приключение. Скорость, адреналин и свободу движения гарантируем. Безопасность и внимание инструктора на маршруте тоже. Будет комфортно и новичкам, и тем, кто уже знаком с квадроциклами.
Описание экскурсии
Перед стартом мы проведём инструктаж по технике безопасности, покажем, как управлять квадроциклом, и выдадим защитные шлемы. Даже если вы за рулём впервые — всё будет понятно и легко
Вы отправитесь по маршруту через лесные тропы, холмы и участки настоящего бездорожья. Сделаете остановки для отдыха и фото
Рядом будет опытный инструктор: он поможет уверенно чувствовать себя на трассе, подскажет на сложных участках и поддержит темп группы
Организационные детали
- Ограничения: вес — не более 100 кг. Управлять квадроциклом можно с 16 лет
- Активность противопоказана беременным и людям с инвалидностью
- Инструктор может остановить катание в случае непредвиденных обстоятельств
- Бандана и очки, фотосессия/видеосъёмка оплачиваются дополнительно по желанию
- Группу будут сопровождать два инструктора из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16+)
|€44
|Вдвоём на квадроцикле
|€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
