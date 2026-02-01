Мои заказы

Экстремальные экскурсии Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Экстрим» в Анталье, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Каньон Тазы + рафтинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
6 часов
Водная прогулка
Каньон Тазы + рафтинг
Идеальный баланс пейзажей и экстрима - из Антальи
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 фев в 10:00
€35 за человека
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Антальи
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Багги
10 часов
Водная прогулка
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
$40 за человека
Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Анталии
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Багги
12 часов
-
10%
Водная прогулка
Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
$36$40 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Экстрим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Каньон Тазы + рафтинг;
  2. Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Антальи;
  3. Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Анталии.
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Старый город;
  3. Калеичи;
  4. Памуккале;
  5. Старый город Калеичи;
  6. Старый порт;
  7. Минарет Йивли;
  8. Дюденский водопад;
  9. Башня Хыдырлык;
  10. Древний город Мира.
Сколько стоит экскурсия по Анталье в феврале 2026
Сейчас в Анталье в категории "Экстрим" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 40 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2026 год по теме «Экстрим», цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель