Каньон Тазы + рафтинг из Антальи

Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Приглашаем в путешествие по национальному природному парку Кёпрюлю! Он охватывает огромную территорию с хвойными лесами, горами, каньонами и реками. Мы покажем его самые-самые живописные места.

Вы оцените со смотровых площадок знаменитые каньоны Тазы и Кёпрелю, сплавитесь на рафтах и получите море позитивных эмоций.
4.6
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю. Время в пути займет около часа в одну сторону. Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования. В программе экскурсии:

Каньон Тазы. Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием. Вы оцените его с разных смотровых площадок и сделаете множество роскошных фото.

Каньон Кёпрюлю. Ещё один невероятно живописный каньон, в честь которого назван парк. По дну каньона протекает одноимённая река — по ней вам предстоит сплавиться.

Рафтинг. Вы пройдёте инструктаж, сядете на надувные десятиместные резиновые лодки и отправитесь на 45-минутный сплав по горной реке. Сплав несложный и не требует специальной подготовки.

Обед у реки. В живописном природном месте вам подадут вкусный сытный обед: куриный шашлык, салат и гарнир (рис или булгур).

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включены: комфортабельный транспорт, рафтинг, страховка, входные билеты, обед
  • Дополнительно оплачиваются напитки
  • На маршруте будет возможность прокатиться на зиплайне: по желанию за доплату
  • Возьмите с собой купальники, полотенце, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду и головной убор

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети 4-12 лет€20
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
2
1
И
15 апр 2024
Впечатления остались неоднозначные: Каньон прекрасный, рафтинг веселый, гид неплохой (но мало рассказал фактов о местах, которые посещали). Очень страдает организация: непонятно какой автобус за тобой приедет, хотя обычно перед такими
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экскурсиями скидываются хотя бы фото авто-номера или самого автобуса. У нас произошла странная ситуация, где водитель забрал нас и потом сказал, что ошибся и что на месте нас встретит наша группа. Так и не поняли что это было, обратно мы ехали также с иностранцами, но сам рафтинг был с русскими. По дороге туда сломался кондиционер в автобусе, ехали около часа в парилке🥲 По этой причине автобус заменяли и автобус обратно мы ждали минут 40. Также когда нас забрали, часа полтора мы потратили на то, чтобы заехать за другими людьми. В общем, сложилось впечатление, что набирают людей с разных сайтов и просто не могут нормально распределить. Также не понравилось то, что не предупредили взять запасную одежду. Может, для кого-то очевидно, что во время рафтинга промокаешь до ниточки, но мы не были к этому готовы. Не предупреждают, вероятно, с целью продать вам рифовые тапочки (10$) и аренду гидрокостюмов (5$). Поэтому для тех, кто поедет: возьмите кроссовки или сланцы с застежками (чтобы не слетели), а еще купальники или шорты/майки. Обед норм. В общем, оцениваем на 3 из 5🫡

К
15 апр 2024
Сама природа очень красивая, захватывает дух. Но кажется, что проще было самим приехать и просто заказать трансфер до смотровой площадки. Мы поселились в городском отеле в Анталии, до нац парка
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нас везли чуть больше 3-х часов (собирая по пути остальных участников экскурсии), обратно мы добирались 2.5 часа (почему то от пляжа Лары до старого города нас везли через аэропорт, хотя там никого не высаживали). По приезду мы отправились к смотровым площадкам на машинах без остекления, что было здорово, проездали живописные места и был приятный ветерочек. По возвращению нас покормили, обед был вкусным. После мы отправились на рафтинг, вода в реке ледяная, инструктажа особого не было. Посадка в лодку была не организованная, пришлось пару минут стоять в ледяной воде. Сам рафтинг прошел хорошо, инструктор был веселый, шутил, сплав легкий и быстрый, по ощущениям занял меньше 40 минут, но мы не считали. После окончания рафтинга мы еще час ждали пока другие люди из нашего автобуса закончат свою программу (оказалось, что она у них другая), ожидание было изматывающим. Больше экскурсией не поедем, т. к. это довольно не удобно, слишком долго ехать и долго ждать ради 20 минут на каньоне.

Сама природа очень красивая, захватывает дух. Но кажется, что проще было самим приехать и просто заказатьСама природа очень красивая, захватывает дух. Но кажется, что проще было самим приехать и просто заказатьСама природа очень красивая, захватывает дух. Но кажется, что проще было самим приехать и просто заказать
С
7 апр 2024
все прошло хорошо и без проишествий) очень мощная природа Турции, рад был узнать ее с такой стороны) даже есть страховка) рафтинг сложным не показался, я быстро включился в общий ритм и насладился процессом, вежливые специалисты тут работают и знают свое дело, поводов для переживания нет, спасибо за такой шанс по приятной цене)
М
23 мар 2024
Просто потрясающей красоты хвойные леса, горы, каньоны и реки. Показывали эту красоту на комфортабельном автобусе. Рафтинг мне зашел, прикольная развлекуха, весело, драйвово.
Л
21 мар 2024
Природа обалденная! Очень понравилось все, структурировано и интересно, спасибо!
К
14 мар 2024
в этом месте точно есть душа, интересный рассказчик, который знает много необычных фактов, фоток для инсты наделала на год вперед) Очень красиво) обед на реке такое единение с природой
В
13 мар 2024
Мерси дорогие мне очень понравилось отдыхать гуд супер-пупер природа щик каньоны щик и рафтинг тоже достойно все!
А
13 мар 2024
Разнообразный отдых, это не просто экскурсия, это и природа, и вкусный обед, и активный отдых (о даааа, обожаю рафтинг, часто практикую такой вид отдыха и тут он меня не разочаровал). Удобные смотровые площадки, открываются красивейшие виды!
Е
12 мар 2024
Комфортабельные автобусы, необычайная природа, вкусный обед, отличные смотровые площадки;)
Ф
9 мар 2024
Топ за свои деньги! Каньоны красотища-а! Сплав прошел отлично! Советую!

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