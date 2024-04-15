Вы оцените со смотровых площадок знаменитые каньоны Тазы и Кёпрелю, сплавитесь на рафтах и получите море позитивных эмоций.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю. Время в пути займет около часа в одну сторону. Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования. В программе экскурсии:
Каньон Тазы. Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием. Вы оцените его с разных смотровых площадок и сделаете множество роскошных фото.
Каньон Кёпрюлю. Ещё один невероятно живописный каньон, в честь которого назван парк. По дну каньона протекает одноимённая река — по ней вам предстоит сплавиться.
Рафтинг. Вы пройдёте инструктаж, сядете на надувные десятиместные резиновые лодки и отправитесь на 45-минутный сплав по горной реке. Сплав несложный и не требует специальной подготовки.
Обед у реки. В живописном природном месте вам подадут вкусный сытный обед: куриный шашлык, салат и гарнир (рис или булгур).
Организационные детали
- Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включены: комфортабельный транспорт, рафтинг, страховка, входные билеты, обед
- Дополнительно оплачиваются напитки
- На маршруте будет возможность прокатиться на зиплайне: по желанию за доплату
- Возьмите с собой купальники, полотенце, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду и головной убор
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети 4-12 лет
|€20
|Дети до 3 лет
|Бесплатно