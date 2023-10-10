Насладиться красотой первозданной природы Турции
Готовы поспорить, что вы приехали в Турцию не только за пляжным отдыхом, но и чтобы посетить аутентичные локации. Мы устроим для вас захватывающую поездку по малоизвестным природным местам. Среди скал каньона Тазы вы почувствуете себя первопроходцем и узнаете Турцию с другой стороны.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы начнём наше путешествие с трансфера из Антальи. Вам не нужно беспокоиться о транспорте — мы позаботимся об этом. Вы отправитесь в направлении каньона на комфортабельном автобусе, наслаждаясь видами сельских деревушек, сосновых лесов и горных массивов. Дорога занимает около 2 часов.
- По прибытии в каньон Тазы вас ждет невероятное зрелище. Прогуливаясь среди реди величественных скал, ущелий и кристально чистых водоёмов, вы прикоснётесь к уникальной природе и даже сможете поплавать в каменных «бассейнах» (если позволит погода). Вас будет сопровождать гид, который поделится интересными фактами о прошлом этих мест.
- За обедом вы попробуете местные блюда в традиционном стиле. Далее у вас будет свободное время для активного отдыха (рафтинг, багги, джипы — участие по желанию, оплачивается дополнительно).
- После завершения экскурсии мы организуем трансфер обратно в Анталью, чтобы вы могли расслабиться после увлекательного и насыщенного дня.
Организационные детали
- Это поездка по природным местам, не предполагающая насыщенного экскурсионного сопровождения. Вместе с вами на всём маршруте будет один из гидов-водителей нашей команды.
- В стоимость входит: трансфер из Антальи и обратно на автобусе туристического класса, обед.
- Дополнительно оплачивается участие в активных развлечениях (рафтинг, багги, джипы).
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Halil — Организатор в Анталии
Провёл экскурсии для 65 туристов
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам. Как на русском, так и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 окт 2023
Очень плохая организация тура. Изначально в машине собрали людей с разными экскурсионными программами и если бы я не говорила по-английски вообще бы ничего не поняла😁 Сразу же нас склоняли к другим экскурсионным турам, естественно за дополнительную плату. Потом так и быть согласились везти на каньен. Он ведь у нас черт побери оплачен🤣
Пришлось согласиться на рафтинг, так как все равно бы пришлось ждать (в рафтинг- центре) людей, которые за него уже заплатили.
Причём оплата у всех на месте за этот дополнительный рафтинг была разной (в зависимости от гида). Мы мало того, что заплатили больше остальных, так ещё и стали обладателями практически насильственно "впаренных" нам за 10 баксов перчаток, естественно не нужных для гребли😁
Вершина экскурсии- холодный обед почти в четыре часа….
Пришлось согласиться на рафтинг, так как все равно бы пришлось ждать (в рафтинг- центре) людей, которые за него уже заплатили.
Причём оплата у всех на месте за этот дополнительный рафтинг была разной (в зависимости от гида). Мы мало того, что заплатили больше остальных, так ещё и стали обладателями практически насильственно "впаренных" нам за 10 баксов перчаток, естественно не нужных для гребли😁
Вершина экскурсии- холодный обед почти в четыре часа….
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