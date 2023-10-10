Очень плохая организация тура. Изначально в машине собрали людей с разными экскурсионными программами и если бы я не говорила по-английски вообще бы ничего не поняла😁 Сразу же нас склоняли к другим экскурсионным турам, естественно за дополнительную плату. Потом так и быть согласились везти на каньен. Он ведь у нас черт побери оплачен🤣

Пришлось согласиться на рафтинг, так как все равно бы пришлось ждать (в рафтинг- центре) людей, которые за него уже заплатили.

Причём оплата у всех на месте за этот дополнительный рафтинг была разной (в зависимости от гида). Мы мало того, что заплатили больше остальных, так ещё и стали обладателями практически насильственно "впаренных" нам за 10 баксов перчаток, естественно не нужных для гребли😁

Вершина экскурсии- холодный обед почти в четыре часа….