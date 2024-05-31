Экскурсии по рекам в Анталье 2024

Найдено 4 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Анталье, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
«Далее вы пересядете в 10-местные лодки и отправитесь сплавляться по реке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
3 отзыва
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
35 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдёте инструктаж, сядете на надувные десятиместные резиновые лодки и отправитесь на 45-минутный сплав по горной реке»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

  • А
    Альбина
    16 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
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    сопровождение! Рафтинг был потрясающий и очень веселый ✌🏼 Я бы сказала что это один из лучших туров, которые я посетила за отпуск🫶🏻

    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
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    выйдя на улицу 7 мая в 4 утра, нас никто так и не забрал, так как, со слов представителя компании,"водитель проспал". В расстроенных чувствах и с желанием спасти день, мы написали Татьяне, спросив, есть ли какая-нибудь экскурсия для нас. Она ответила нам в 5 утра! и, в итоге, 7 мая мы поехали с ее командой на Сафари+Тазы Каньон, 8 мая в Памуккале, а 9 мая на дайвинг. Расписывать каждую экскурсию не буду, скажу только, что нам понравились все три тура! Забирают вовремя (чуть ли не минута в минуту), организация самого тура на высоте, очень грамотно построены маршруты, гиды и помощники вежливые и дружелюбные, Татьяна всегда на связи, даёт четкие рекомендации по экскурсиям, кормят достойно, машины комфортные, это при том, что стоимость экскурсий очень приятная. Дайвинг проводят профессионалы, с хорошим оборудованием и большой заботой о гостях. Моя семья организует туры на Северном Кавказе, я немного разбираюсь в этом бизнесе, поэтому могу точно рекомендовать Татьяну. Огромное спасибо за вежливость, отзывчивость и прекрасный отдых! ❤️

    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
  • К
    Кирилл
    13 апреля 2024
    Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
    Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все. Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
  • С
    Семен
    7 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
    все прошло хорошо и без проишествий) очень мощная природа Турции, рад был узнать ее с такой стороны) даже есть страховка)
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    рафтинг сложным не показался, я быстро включился в общий ритм и насладился процессом, вежливые специалисты тут работают и знают свое дело, поводов для переживания нет, спасибо за такой шанс по приятной цене)

  • E
    Evgenii
    7 ноября 2023
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    Все было прекрасно, но так как участников было очень много, инструктаж был быстрым и не понятным (все было на английском) Баги ломались на дороге, мы сменили 2 штуки, но мы такие были не одни) Но эмоций хватило на долго. За все 5+
  • С
    Софья
    9 октября 2023
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима", но мне было ок.
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    Самое веселье - это, конечно, с разгону въезжать в лужу и разбрызгивать грязь 😅 Так что, да, надевайте купальник, сверху одежду, какую не жалко (чтобы не обгореть!) - и потом в ней же на рафтинг. Из вещей с собой ничего взять не получится, потом на сплаве можно в реке оставить; максимум - телефон, если купите водонепроницаемый чехол. На сплаве нам повезло, река довольно спокойная, на порогах всего пару раз заливало. А вот весной, гид сказал, река становится полноводной. Гид интересно рассказывал о горах и знаковых местах, показал где можно искупаться, шутил и заводил кричалки. А уж какие пейзажи - горы и лес 💔 Потом был вкусный обед на веранде с видами на реку. Благодарю весь коллектив, который участвовал в организации приключения!

    Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  2. Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
  3. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
  4. Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 42 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Анталью – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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