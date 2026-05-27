В этом маршруте переплелись природа и история. За один день вы увидите каньон Тазы, необычные скальные фигуры и древний амфитеатр. Мы проедем по живописным горным дорогам, сделаем остановки на видовых точках и побываем в национальном парке Кёпрюлю.

Описание экскурсии

Трансфер (8:30)

Мы заберём вас из отеля и отправимся в сторону Таврских гор. По пути вы увидите горные пейзажи, леса и реки.

Каньон Тазы (около 1,5 ч)

Первая остановка — узкое извилистое ущелье длиной 4 км. Вы прогуляетесь по смотровым площадкам и полюбуетесь панорамными видами.

Адам Каялар

Затем мы увидим необычные скальные образования, напоминающие человеческие фигуры.

Античный город Сельге

Посетим руины древнего города, расположенного высоко в горах. Здесь сохранились остатки античных построек и древнего театра.

Каньон Кёпрюлю (около 1 ч)

Следующая остановка — национальный парк, где у вас будет время погулять и сделать фотографии у горной реки.

Обед (около 1 ч)

В середине программы предусмотрен обед в видовом ресторане.

Возвращение в отели (~17:30)

После завершения программы мы отправимся обратно в Анталью.

