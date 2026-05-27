Даже если вы ни разу не сидели в седле, на нашей конной прогулке всё обязательно получится! Наши лошади — дружелюбные и воспитанные животные, а рядом будет опытный инструктор.
Вы прокатитесь по живописным тропам через сосновый лес и вдоль побережья Лара и полюбуетесь средиземноморскими пейзажами.
Описание
Организационные детали
- Перед началом прогулки инструктор поможет вам освоиться в седле.
- В стоимость включён трансфер из отеля и обратно, 1 час катания и страховка.
- Фото, видео и напитки — по желанию, за доплату.
- Вес участника — до 100 кг, возраст — 12+.
- В прогулке не смогут принять участие беременные женщины и гости с ограниченными возможностями.
- С вами будет один из инструкторов нашей команды.
ежедневно в 09:00 и 14:00
Стоимость
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
