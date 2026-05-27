Конная прогулка в Анталье: лес, море и пляж Лара

Прокатиться верхом по лесу и вдоль моря (трансфер из отеля включён)
Даже если вы ни разу не сидели в седле, на нашей конной прогулке всё обязательно получится! Наши лошади — дружелюбные и воспитанные животные, а рядом будет опытный инструктор.

Вы прокатитесь по живописным тропам через сосновый лес и вдоль побережья Лара и полюбуетесь средиземноморскими пейзажами.
Конная прогулка в Анталье: лес, море и пляж Лара

Описание трансфер

Организационные детали

  • Перед началом прогулки инструктор поможет вам освоиться в седле.
  • В стоимость включён трансфер из отеля и обратно, 1 час катания и страховка.
  • Фото, видео и напитки — по желанию, за доплату.
  • Вес участника — до 100 кг, возраст — 12+.
  • В прогулке не смогут принять участие беременные женщины и гости с ограниченными возможностями.
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды.

ежедневно в 09:00 и 14:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Участник€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

