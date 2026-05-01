Мои заказы

Морская прогулка на яхте с обедом + трансфер из Антальи и обратно

Роскошно провести врмя на воде в формате all-inclusive
Вы арендуете всю яхту целиком — без случайных попутчиков, очередей и громкой музыки из чужих колонок.

Маршрут идёт вдоль побережья Антальи и Лары: мимо природных пещер, скалистых участков и водопада Нижний Дюден.

Вас ждут две остановки для купания, обед, приготовленный на борту, и возможность уйти в открытое море с закатом, если выберете вечерний слот.
Описание экскурсии

Встреча и выход в море

Трансфер привезёт вас из отеля прямо к причалу. Экипаж встретит, проведёт короткий инструктаж, предложит приветственные закуски — и яхта отчаливает.

Первое купание (район пляжа Лара, 1 ч)

Спокойная вода, прозрачное дно, никакой суеты. Отдыхаете на палубе, загораете или ныряете с борта — как захотите.

Прогулка к водопаду Нижний Дюден и пещерам (1,5 ч)

Яхта подходит вплотную к достопримечательностям. Вы увидите, как мощный поток обрывается прямо в море — с воды это выглядит совершенно иначе, чем с берега. Рядом — прибрежные гроты и скалы.

Вторая остановка: купание + обед (1 ч)

Ещё одна возможность поплавать в открытом море. Прямо на яхте сервируют обед: блюда с гриля, холодные закуски, салат, пасту, свежие фрукты и безалкогольные напитки.

Панорамный переход вдоль отельной зоны (1 ч)

Медленный ход, вид на побережье, лёгкая музыка по вашему желанию. Просто расслабляетесь и набираетесь впечатлений перед возвращением.

Возвращение в марину (к 15:00)

Трансфер отвезёт вас обратно в отель.

Особый вариант — закатная программа (15:30 – 20:30)

Маршрут остаётся тем же, но после обеда вы выходите в море ближе к вечеру. Вода становится мягче, солнце садится прямо за горизонт, и последний час пути вы проведёте при золотом свете.

Организационные детали

  • Перед отправлением пассажирам яхты проведут краткий инструктаж
  • Маршрут и остановки для купания определяются с учётом погодных условий и рекомендаций капитана
  • Алкогольные напитки доступны на борту за дополнительную плату
  • Во время прогулки гостей сопровождает экипаж судна

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Анталье
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.

Входит в следующие категории Антальи

от €650 за экскурсию
Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.