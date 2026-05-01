Морская прогулка на яхте с обедом + трансфер из Антальи и обратно
Роскошно провести врмя на воде в формате all-inclusive
Вы арендуете всю яхту целиком — без случайных попутчиков, очередей и громкой музыки из чужих колонок.
Маршрут идёт вдоль побережья Антальи и Лары: мимо природных пещер, скалистых участков и водопада Нижний Дюден.
Вас ждут две остановки для купания, обед, приготовленный на борту, и возможность уйти в открытое море с закатом, если выберете вечерний слот.
Описание экскурсии
Встреча и выход в море
Трансфер привезёт вас из отеля прямо к причалу. Экипаж встретит, проведёт короткий инструктаж, предложит приветственные закуски — и яхта отчаливает.
Первое купание (район пляжа Лара, 1 ч)
Спокойная вода, прозрачное дно, никакой суеты. Отдыхаете на палубе, загораете или ныряете с борта — как захотите.
Прогулка к водопаду Нижний Дюден и пещерам (1,5 ч)
Яхта подходит вплотную к достопримечательностям. Вы увидите, как мощный поток обрывается прямо в море — с воды это выглядит совершенно иначе, чем с берега. Рядом — прибрежные гроты и скалы.
Вторая остановка: купание + обед (1 ч)
Ещё одна возможность поплавать в открытом море. Прямо на яхте сервируют обед: блюда с гриля, холодные закуски, салат, пасту, свежие фрукты и безалкогольные напитки.
Панорамный переход вдоль отельной зоны (1 ч)
Медленный ход, вид на побережье, лёгкая музыка по вашему желанию. Просто расслабляетесь и набираетесь впечатлений перед возвращением.
Возвращение в марину (к 15:00)
Трансфер отвезёт вас обратно в отель.
Особый вариант — закатная программа (15:30 – 20:30)
Маршрут остаётся тем же, но после обеда вы выходите в море ближе к вечеру. Вода становится мягче, солнце садится прямо за горизонт, и последний час пути вы проведёте при золотом свете.
Организационные детали
Перед отправлением пассажирам яхты проведут краткий инструктаж
Маршрут и остановки для купания определяются с учётом погодных условий и рекомендаций капитана
Алкогольные напитки доступны на борту за дополнительную плату
Во время прогулки гостей сопровождает экипаж судна
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни.
В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.
