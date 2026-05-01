Вы арендуете всю яхту целиком — без случайных попутчиков, очередей и громкой музыки из чужих колонок. Маршрут идёт вдоль побережья Антальи и Лары: мимо природных пещер, скалистых участков и водопада Нижний Дюден. Вас ждут две остановки для купания, обед, приготовленный на борту, и возможность уйти в открытое море с закатом, если выберете вечерний слот.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €650 за экскурсию

Описание экскурсии

Встреча и выход в море

Трансфер привезёт вас из отеля прямо к причалу. Экипаж встретит, проведёт короткий инструктаж, предложит приветственные закуски — и яхта отчаливает.

Первое купание (район пляжа Лара, 1 ч)

Спокойная вода, прозрачное дно, никакой суеты. Отдыхаете на палубе, загораете или ныряете с борта — как захотите.

Прогулка к водопаду Нижний Дюден и пещерам (1,5 ч)

Яхта подходит вплотную к достопримечательностям. Вы увидите, как мощный поток обрывается прямо в море — с воды это выглядит совершенно иначе, чем с берега. Рядом — прибрежные гроты и скалы.

Вторая остановка: купание + обед (1 ч)

Ещё одна возможность поплавать в открытом море. Прямо на яхте сервируют обед: блюда с гриля, холодные закуски, салат, пасту, свежие фрукты и безалкогольные напитки.

Панорамный переход вдоль отельной зоны (1 ч)

Медленный ход, вид на побережье, лёгкая музыка по вашему желанию. Просто расслабляетесь и набираетесь впечатлений перед возвращением.

Возвращение в марину (к 15:00)

Трансфер отвезёт вас обратно в отель.

Особый вариант — закатная программа (15:30 – 20:30)

Маршрут остаётся тем же, но после обеда вы выходите в море ближе к вечеру. Вода становится мягче, солнце садится прямо за горизонт, и последний час пути вы проведёте при золотом свете.

Организационные детали