Канатная дорога на гору Олимпос

Вы поднимитесь на гору на фунирулере, по пассажирской канатной дороге, проложенной на вершину горы ⛰️ Тахталы (Олимпос). Вы сядете в панорамную кабину, вмещающую до 80 человек и оборудованную большими окнами. Мы будем проезжать над несущими столбами высотой в 50-60 м. В регионе, в котором мы находимся, высота, где заканчивается древесный покров и начинает появляться чистая известняковая поверхность горы, примерно 1900 м над уровнем моря 🌊 течение 10-минутного путешествия с нижней станции, вы достигните верхней станции на высоте 2365 м над уровнем моря. Отсюда открываются чудесные виды, которыми у вас будет возможность полюбоваться.

Организационные детали: