Вы поднимитесь на гору на фунирулере, по пассажирской канатной дороге, проложенной на вершину горы ⛰️ Тахталы (Олимпос). Вы сядете в панорамную кабину, вмещающую до 80 человек и оборудованную большими окнами. Мы будем проезжать над несущими столбами высотой в 50-60 м. В регионе, в котором мы находимся, высота, где заканчивается древесный покров и начинает появляться чистая известняковая поверхность горы, примерно 1900 м над уровнем моря 🌊 течение 10-минутного путешествия с нижней станции, вы достигните верхней станции на высоте 2365 м над уровнем моря. Отсюда открываются чудесные виды, которыми у вас будет возможность полюбоваться.
Организационные детали:
Сбор гостей будет из отелей, расположенных в регионах Белек, Кунду, Лара, Анталья-центр, другие регионы по запросу и за доп. оплату
Что входит
Трансфер из регионов: Белек, Кунду, Лара, Анталья-центр
Билет на подъем на гору
Что не входит
Трансфер из других, не указанных регионов
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.