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На фуникулере на гору Олимпос: Турция с высоты

5
4 отзыва
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Антальи
Гора Олимпос — это великолепные панорамные виды на море 🌊 и руины древнего города.

На вершине горы ⛰️ вы напрочь забудете традиционный отдых в Турции.

Здесь нет all inclusive и безумных вечеринок.

Здесь вы поистине насладитесь природой — сосновые леса, скалистые горы и бирюзовое море.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $73.13 за человека

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На фуникулере на гору Олимпос: Турция с высоты
На фуникулере на гору Олимпос: Турция с высоты

Что вы увидите

  • Гора Тахталы (Олимпос)
  • Канатная дорога Olympos Teleferık
Канатная дорога на гору Олимпос
Вы поднимитесь на гору на фунирулере, по пассажирской канатной дороге, проложенной на вершину горы ⛰️ Тахталы (Олимпос). Вы сядете в панорамную кабину, вмещающую до 80 человек и оборудованную большими окнами. Мы будем проезжать над несущими столбами высотой в 50-60 м. В регионе, в котором мы находимся, высота, где заканчивается древесный покров и начинает появляться чистая известняковая поверхность горы, примерно 1900 м над уровнем моря 🌊 течение 10-минутного путешествия с нижней станции, вы достигните верхней станции на высоте 2365 м над уровнем моря. Отсюда открываются чудесные виды, которыми у вас будет возможность полюбоваться.

Организационные детали:

  • Сбор гостей будет из отелей, расположенных в регионах Белек, Кунду, Лара, Анталья-центр, другие регионы по запросу и за доп. оплату
Что входит
  • Трансфер из регионов: Белек, Кунду, Лара, Анталья-центр
  • Билет на подъем на гору
Что не входит
  • Трансфер из других, не указанных регионов
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
На фуникулере на гору Олимпос: Турция с высоты
На фуникулере на гору Олимпос: Турция с высоты
На фуникулере на гору Олимпос: Турция с высоты
На фуникулере на гору Олимпос: Турция с высоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
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4 отзыва оставили туристы

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