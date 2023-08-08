Канатная дорога Тахталы

Групповая экскурсия из Анталии: Путешествие на Тахталы с гидом-историком
Предлагаем вам посетить экскурсию, в которой удачно сочетаются море и горы, — подняться на знаменитую гору Тахталы, считающуюся визитной карточкой Кемера.

Не нужно для этого карабкаться по горам — достаточно посетить канатную дорогу, которая поднимет вас прямиком на вершину, а по пути вы сможете насладиться великолепными пейзажами Турции.
3
3 отзыва
Канатная дорога Тахталы
Канатная дорога Тахталы
Канатная дорога Тахталы

Описание экскурсии

Гора Тахталы, высота которой составляет 2365 метров, является визитной карточкой Кемера. Путешествие по канатной дороге Олимпос уникальным образом сочетает в себе две классические цели отдыха в Турции — море и горы, а необычайное приключение при подъеме на эту гору превращает мечты в реальность и воздает должное слогану «От моря — к небу». Канатная дорога на вершину Тахталы — прекрасный способ взглянуть на горы с высоты. После подъема на вершину вы поймете, почему Турция славится не только пляжами и морем. По пути перед вашими глазами откроются прекрасные виды. Вы понаблюдаете за тем, как богатую растительность, деревья и разнотравье внизу сменяют редкие сосны и можжевельник, а на самой вершине остаются только скалистые склоны горы.

Вторник, среда, четверг, суббота

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Тахталы
  • Канатная дорога Олимпос
Что включено
  • Трансфер от / до отеля
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид-историк
Что не входит в цену
  • Дополнительная еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, суббота
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
3
2
1
R
Приехал водитель отвез на подъëмник потом отвез обратно в отель.
Не экскурсия, а услуги такси. Руководящих людей не встретил. Думаю самостоятельная поездка была бы дешевле и интересней.
Гора норм.
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Г
Слишком дорого и на горе ничего особенного, видела виды получше.
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A
Слишком дорого и на горе ничего особенного, видела виды получше.
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