Предлагаем вам посетить экскурсию, в которой удачно сочетаются море и горы, — подняться на знаменитую гору Тахталы, считающуюся визитной карточкой Кемера. Не нужно для этого карабкаться по горам — достаточно посетить канатную дорогу, которая поднимет вас прямиком на вершину, а по пути вы сможете насладиться великолепными пейзажами Турции.

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