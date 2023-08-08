Предлагаем вам посетить экскурсию, в которой удачно сочетаются море и горы, — подняться на знаменитую гору Тахталы, считающуюся визитной карточкой Кемера.
Не нужно для этого карабкаться по горам — достаточно посетить канатную дорогу, которая поднимет вас прямиком на вершину, а по пути вы сможете насладиться великолепными пейзажами Турции.
Не нужно для этого карабкаться по горам — достаточно посетить канатную дорогу, которая поднимет вас прямиком на вершину, а по пути вы сможете насладиться великолепными пейзажами Турции.
Описание экскурсииГора Тахталы, высота которой составляет 2365 метров, является визитной карточкой Кемера. Путешествие по канатной дороге Олимпос уникальным образом сочетает в себе две классические цели отдыха в Турции — море и горы, а необычайное приключение при подъеме на эту гору превращает мечты в реальность и воздает должное слогану «От моря — к небу». Канатная дорога на вершину Тахталы — прекрасный способ взглянуть на горы с высоты. После подъема на вершину вы поймете, почему Турция славится не только пляжами и морем. По пути перед вашими глазами откроются прекрасные виды. Вы понаблюдаете за тем, как богатую растительность, деревья и разнотравье внизу сменяют редкие сосны и можжевельник, а на самой вершине остаются только скалистые склоны горы.
Вторник, среда, четверг, суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Тахталы
- Канатная дорога Олимпос
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Страховка
- Русскоговорящий гид-историк
Что не входит в цену
- Дополнительная еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, суббота
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Приехал водитель отвез на подъëмник потом отвез обратно в отель.
Не экскурсия, а услуги такси. Руководящих людей не встретил. Думаю самостоятельная поездка была бы дешевле и интересней.
Гора норм.
Не экскурсия, а услуги такси. Руководящих людей не встретил. Думаю самостоятельная поездка была бы дешевле и интересней.
Гора норм.
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Г
Слишком дорого и на горе ничего особенного, видела виды получше.
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A
Слишком дорого и на горе ничего особенного, видела виды получше.
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