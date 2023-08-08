Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем вам посетить экскурсию, в которой удачно сочетаются море и горы, — подняться на знаменитую гору Тахталы, считающуюся визитной карточкой Кемера.



Не нужно для этого карабкаться по горам — достаточно посетить канатную дорогу, которая поднимет вас прямиком на вершину, а по пути вы сможете насладиться великолепными пейзажами Турции. 3 3 отзыва

Alex Tour Ваш гид в Анталье Задать вопрос Групповая экскурсия $89 за человека 3 3 отзыва 🇷🇺 русский 6 часов Канатная дорога Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Гора Тахталы, высота которой составляет 2365 метров, является визитной карточкой Кемера. Путешествие по канатной дороге Олимпос уникальным образом сочетает в себе две классические цели отдыха в Турции — море и горы, а необычайное приключение при подъеме на эту гору превращает мечты в реальность и воздает должное слогану «От моря — к небу». Канатная дорога на вершину Тахталы — прекрасный способ взглянуть на горы с высоты. После подъема на вершину вы поймете, почему Турция славится не только пляжами и морем. По пути перед вашими глазами откроются прекрасные виды. Вы понаблюдаете за тем, как богатую растительность, деревья и разнотравье внизу сменяют редкие сосны и можжевельник, а на самой вершине остаются только скалистые склоны горы.

Вторник, среда, четверг, суббота Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гора Тахталы

Канатная дорога Олимпос Что включено Трансфер от / до отеля

Страховка

Русскоговорящий гид-историк Что не входит в цену Дополнительная еда и напитки Где начинаем и завершаем? Начало: На ресепшн вашего отеля Завершение: В вашем отеле Когда и сколько длится? Когда: Вторник, среда, четверг, суббота Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.