Канатная дорога Тахталы

Групповая экскурсия в Анталии

Групповая экскурсия из Анталии: Путешествие на Тахталы с гидом-историком

Предлагаем вам посетить экскурсию, в которой удачно сочетаются море и горы, — подняться на знаменитую гору Тахталы, считающуюся визитной карточкой Кемера.

Не нужно для этого карабкаться по горам — достаточно посетить канатную дорогу, которая поднимет вас прямиком на вершину, а по пути вы сможете насладиться великолепными пейзажами Турции.
Канатная дорога Тахталы
Канатная дорога Тахталы
Канатная дорога Тахталы
Канатная дорога Тахталы
Канатная дорога Тахталы
Канатная дорога Тахталы
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (10+)$75
Детский (5-9,99)$55
детский (0-4,99)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Гора Тахталы
  • Канатная дорога Олимпос

Описание

Что вас ждет

Гора Тахталы, высота которой составляет 2365 метров, является визитной карточкой Кемера. Путешествие по канатной дороге Олимпос уникальным образом сочетает в себе две классические цели отдыха в Турции — море и горы, а необычайное приключение при подъеме на эту гору превращает мечты в реальность и воздает должное слогану «От моря — к небу». Канатная дорога на вершину Тахталы — прекрасный способ взглянуть на горы с высоты. После подъема на вершину вы поймете, почему Турция славится не только пляжами и морем. По пути перед вашими глазами откроются прекрасные виды. Вы понаблюдаете за тем, как богатую растительность, деревья и разнотравье внизу сменяют редкие сосны и можжевельник, а на самой вершине остаются только скалистые склоны горы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от / до отеля
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид-историк
Что не входит
  • Дополнительная еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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