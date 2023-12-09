Групповая экскурсия из Анталии: Путешествие на Тахталы с гидом-историком
Предлагаем вам посетить экскурсию, в которой удачно сочетаются море и горы, — подняться на знаменитую гору Тахталы, считающуюся визитной карточкой Кемера.
Не нужно для этого карабкаться по горам — достаточно посетить канатную дорогу, которая поднимет вас прямиком на вершину, а по пути вы сможете насладиться великолепными пейзажами Турции.
Не нужно для этого карабкаться по горам — достаточно посетить канатную дорогу, которая поднимет вас прямиком на вершину, а по пути вы сможете насладиться великолепными пейзажами Турции.
Ближайшие даты:
9
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|$75
|Детский (5-9,99)
|$55
|детский (0-4,99)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Гора Тахталы
- Канатная дорога Олимпос
Описание
Что вас ждетГора Тахталы, высота которой составляет 2365 метров, является визитной карточкой Кемера. Путешествие по канатной дороге Олимпос уникальным образом сочетает в себе две классические цели отдыха в Турции — море и горы, а необычайное приключение при подъеме на эту гору превращает мечты в реальность и воздает должное слогану «От моря — к небу». Канатная дорога на вершину Тахталы — прекрасный способ взглянуть на горы с высоты. После подъема на вершину вы поймете, почему Турция славится не только пляжами и морем. По пути перед вашими глазами откроются прекрасные виды. Вы понаблюдаете за тем, как богатую растительность, деревья и разнотравье внизу сменяют редкие сосны и можжевельник, а на самой вершине остаются только скалистые склоны горы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от / до отеля
- Страховка
- Русскоговорящий гид-историк
- Что не входит
- Дополнительная еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На ресепшн вашего отеляЗавершение: В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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