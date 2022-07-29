От моря - к небу« - древний Фазелис и фуникулер »Олимпос

Я расскажу вам, что послужило расцветом и упадком древнего города Фазелис

Я расскажу вам, что послужило расцветом и упадком древнего города Фазелис. Какое отношение он имеет к Александру Македонскому.

Вы узнаете кто был покровительницей древнего города и развалины чьего храма до сих пор можно увидеть на его территории.

Ступив ногой на эту древнюю землю, сможете побродить вдоль руин городских стен разных эпох и увидеть, как жили горожане много веков назад. Напитавшись знаниями, искупаетесь и отдохнете в бухте Фазелиса. Во второй части нашей экскурсии насладитесь живописными видами с канатной дороги «Олимпос».
От моря - к небу« - древний Фазелис и фуникулер »Олимпос
От моря - к небу« - древний Фазелис и фуникулер »Олимпос
От моря - к небу« - древний Фазелис и фуникулер »Олимпос
От моря - к небу« - древний Фазелис и фуникулер »Олимпос
От моря - к небу« - древний Фазелис и фуникулер »Олимпос
От моря - к небу« - древний Фазелис и фуникулер »Олимпос

Что вас ожидает 🤩

  • Древний город Фазелис
  • Канатная дорога «Олимпос»
  • Гора Тахталы
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие из Анталии в Текирова

Фазелис расположен в красивом месте с пляжами и живописными скалами, у подножия уникальной горы Тахталы (Олимпос), той самой, которую описывал Гомер в легендарной «Иллиаде». Главное достоинство города — его древность. По преданию, он был основан в VII веке до нашей эры колонистами с острова Родос.
Вы познакомитесь с историей города и осмотрите основные достопримечательности, сохранившиеся до наших дней. Одно из главных сооружений города, вызывающее восхищение — акведук, искусственный канал, который снабжал город водой из источника на северном холме. Вы увидите театр Фазелиса, самые древние стены городской крепости (III век до н. э.), некрополь, руины храма и склепа и другие эллинистические памятники.
Отдохнуть после исторической части экскурсии вы сможете, искупавшись в бухте древнего города Фазелис.

Канатная дорога «Олимпос»

Olimpos Teleferik — отличный способ взглянуть на горы с высоты 2365 метров над уровнем моря. Совершив это легкое и безопасное путешествие на вершину, вы поймете, почему Турция славится не только пляжами и морем. По пути вам открываются прекрасные виды на окрестности Анталии.
Слоган канатной дороги — «От моря — к небу» лучше всего раскрывается здесь, где с высоты проплывающих облаков, можно любоваться водной гладью и побережьем, виднеющимся далеко внизу.

Важная информация:

Возьмите с собой в путешествие:

  • удобную обувь;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники/плавки и полотенца;
  • головные уборы (шляпа/ кепка);
  • фотоаппарат или телефон;
  • деньги на личные расходы;
  • на горе Тахталы может быть прохладно, ввиду чего рекомендую взять дополнительную теплую одежду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер на комфортабельном легковом автомобиле.
  • Услуги лицензированного профессионального русскоязычного гида-историка
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Фазелис (70 лир с человека, дети — до 8 лет бесплатно)
  • Фуникулер «Олимпос» (33 € — взрослые, дети 7-12 лет — 17€, дети до 6 лет — бесплатно)
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договорённости
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой в путешествие:
  • Удобную обувь
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Купальники/плавки и полотенца
  • Головные уборы (шляпа/ кепка)
  • Фотоаппарат или телефон
  • Деньги на личные расходы
  • На горе Тахталы может быть прохладно, ввиду чего рекомендую взять дополнительную теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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