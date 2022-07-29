Путешествие из Анталии в Текирова

Фазелис расположен в красивом месте с пляжами и живописными скалами, у подножия уникальной горы Тахталы (Олимпос), той самой, которую описывал Гомер в легендарной «Иллиаде». Главное достоинство города — его древность. По преданию, он был основан в VII веке до нашей эры колонистами с острова Родос.

Вы познакомитесь с историей города и осмотрите основные достопримечательности, сохранившиеся до наших дней. Одно из главных сооружений города, вызывающее восхищение — акведук, искусственный канал, который снабжал город водой из источника на северном холме. Вы увидите театр Фазелиса, самые древние стены городской крепости (III век до н. э.), некрополь, руины храма и склепа и другие эллинистические памятники.

Отдохнуть после исторической части экскурсии вы сможете, искупавшись в бухте древнего города Фазелис.

Канатная дорога «Олимпос»

Olimpos Teleferik — отличный способ взглянуть на горы с высоты 2365 метров над уровнем моря. Совершив это легкое и безопасное путешествие на вершину, вы поймете, почему Турция славится не только пляжами и морем. По пути вам открываются прекрасные виды на окрестности Анталии.

Слоган канатной дороги — «От моря — к небу» лучше всего раскрывается здесь, где с высоты проплывающих облаков, можно любоваться водной гладью и побережьем, виднеющимся далеко внизу.

Важная информация:

Возьмите с собой в путешествие: