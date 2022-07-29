Путешествие из Анталии в Текирова
Фазелис расположен в красивом месте с пляжами и живописными скалами, у подножия уникальной горы Тахталы (Олимпос), той самой, которую описывал Гомер в легендарной «Иллиаде». Главное достоинство города — его древность. По преданию, он был основан в VII веке до нашей эры колонистами с острова Родос.
Вы познакомитесь с историей города и осмотрите основные достопримечательности, сохранившиеся до наших дней. Одно из главных сооружений города, вызывающее восхищение — акведук, искусственный канал, который снабжал город водой из источника на северном холме. Вы увидите театр Фазелиса, самые древние стены городской крепости (III век до н. э.), некрополь, руины храма и склепа и другие эллинистические памятники.
Отдохнуть после исторической части экскурсии вы сможете, искупавшись в бухте древнего города Фазелис.
Канатная дорога «Олимпос»
Olimpos Teleferik — отличный способ взглянуть на горы с высоты 2365 метров над уровнем моря. Совершив это легкое и безопасное путешествие на вершину, вы поймете, почему Турция славится не только пляжами и морем. По пути вам открываются прекрасные виды на окрестности Анталии.
Слоган канатной дороги — «От моря — к небу» лучше всего раскрывается здесь, где с высоты проплывающих облаков, можно любоваться водной гладью и побережьем, виднеющимся далеко внизу.
Важная информация:
Возьмите с собой в путешествие:
- удобную обувь;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники/плавки и полотенца;
- головные уборы (шляпа/ кепка);
- фотоаппарат или телефон;
- деньги на личные расходы;
- на горе Тахталы может быть прохладно, ввиду чего рекомендую взять дополнительную теплую одежду.