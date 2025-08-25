Откройте для себя волшебство ночного шоу в Land of Legends — это яркое представление с музыкой и светом, которое завораживает с первых минут. Вечер в парке превратится в настоящее сказочное приключение для всей семьи.
Описание экскурсии
Незабываемый вечер для всей семьи Погрузитесь в сказочный вечер в парке Land of Legends — месте, где оживают фантазии и рождаются восторги! В центре внимания — незабываемое ночное шоу, которое превращает обычный вечер в волшебное приключение. Вас ждут впечатляющие световые инсталляции, удивительная хореография и акробатические номера, которые не оставят равнодушным ни взрослых, ни детей. На фоне ярких декораций и под живую музыку на сцене развернётся настоящее театральное действо с участием профессиональных артистов — танцоров, вокалистов и уличных артистов мирового уровня. Это шоу словно оживляет сказку, где каждый кадр — фейерверк эмоций. Вечерняя прогулка по территории парка наполнена атмосферой уюта и волшебства: сверкающие огни, музыка, фонтаны и праздничное настроение сопровождают вас повсюду. Здесь действительно легко забыть о реальности и почувствовать себя героем сказочного фильма. Важная информация:
Для вашего удобства организован трансфер туда и обратно из Антальи и окрестностей. Само шоу бесплатное и проводится ежедневно, однако программа может меняться по решению организаторов отеля Kingdom. Мы заботимся о вашем комфорте, но не несём ответственности за изменения в расписании.
Ежедневно в 19:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Входной билет на шоу
- Свободное время в тематическом
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
25 авг 2025
К перевозчику вопросов нет конечно, приехали вовремя все четко. Сам парк красивый красочный, на территорииочень многобрендовых дорогих бутиков. . Но….. шоу это мрак…. ждали с 8 вечера до половины 11го,
$55 за человека