Незабываемый вечер для всей семьи Погрузитесь в сказочный вечер в парке Land of Legends — месте, где оживают фантазии и рождаются восторги! В центре внимания — незабываемое ночное шоу, которое превращает обычный вечер в волшебное приключение. Вас ждут впечатляющие световые инсталляции, удивительная хореография и акробатические номера, которые не оставят равнодушным ни взрослых, ни детей. На фоне ярких декораций и под живую музыку на сцене развернётся настоящее театральное действо с участием профессиональных артистов — танцоров, вокалистов и уличных артистов мирового уровня. Это шоу словно оживляет сказку, где каждый кадр — фейерверк эмоций. Вечерняя прогулка по территории парка наполнена атмосферой уюта и волшебства: сверкающие огни, музыка, фонтаны и праздничное настроение сопровождают вас повсюду. Здесь действительно легко забыть о реальности и почувствовать себя героем сказочного фильма. Важная информация:

Для вашего удобства организован трансфер туда и обратно из Антальи и окрестностей. Само шоу бесплатное и проводится ежедневно, однако программа может меняться по решению организаторов отеля Kingdom. Мы заботимся о вашем комфорте, но не несём ответственности за изменения в расписании.