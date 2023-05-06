The Land of Legends Night Show из Анталии

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Ночные шоу Land of Legends — развлекательное ночное приключение для вас и вашей семьи. Вы окунетесь в атмосферу потрясающего шоу талантливой анимационной команды Land of Legends. Тур является хорошей альтернативой веселой ночи. Не упустите шанс стать свидетелем захватывающего праздника.
The Land of Legends Night Show из Анталии
The Land of Legends Night Show из Анталии
The Land of Legends Night Show из Анталии
The Land of Legends Night Show из Анталии
The Land of Legends Night Show из Анталии
The Land of Legends Night Show из Анталии
Ближайшие даты:
6
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
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мая
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даты
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Описание

Что вас ждетВечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений. Оно начинается с живого светового шоу, которое сопровождается сопровождается невероятным выступлением акробатов.
Вы получите невероятный впечатления от ультрасовременных визуальных эффектов, звука и захватывающих живых выступлений. Тур включает в себя невероятные световые шоу, акробатику и выступления самых талантливых певцов, танцоров и музыкантов мира.
Вы можете присоединиться к туру вместе с семьей и друзьями. В парке наверняка развлечение для каждого, а супер-шоу вернет вас в детство и заставит вспомнить веселые и беззаботные дни. Не упусти возможность окунуться в волшебную атмосферу вместе с Land of Legends Night Show.

Понедельник-Суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Свободное время в тематическом парке
  • Трансфер в отель (в обе стороны)
  • Плата за вход в тематический парк
  • Полная страховка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник-Суббота
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
Необычные
Ночные
Популярные места
Развлечения

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