4 отзыва оставили туристы

Полет на парашюте 🪂 с пилотом профессионалом с горы ⛰️ Олимпос высотой 2365м. Великолепный панорамный вид — крутые скалистые горы, красивые 🤩 сосновые леса, бирюзовое море 🌊 и огромные горы — и абсолютное ощущение свободы.
Продолжительность полета около 40 мин.
Что не входит
Сбор гостей будет из отелей расположенных в регионах Белек
Кунду
Лара
Анталья-центр
другие регионы по запросу и за доп. оплату
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.