4 отзыва оставили туристы

BREEZES T. – Гид из Антальи

Устали от пляжного отдыха? Хочется новых впечатлений? И может быть немного адреналина… Добро пожаловать на экскурсию ⛳ для любителей экстрима.



Вы поднимитесь на фуникулере на высоту 2365 метров.



А затем вместе с профессиональным пилотом пролетите над окрестностями горы ⛰️ Олимпос!