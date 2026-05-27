Мы заберём вас от отеля и доставим в океанариум. Это не просто аквариум, а настоящий подводный город. Вы взглянете на его обителей с необычного ракурса снизу вверх — будто сами оказались на морском дне.
За 2,5 часа без спешки познакомитесь с разными экосистемами и увидите редких рыб, а затем — трансфер обратно.
Описание трансфер
- Заберём вас из отеля и привезём в океанариум.
- Вы пройдёте по самому длинному в мире туннельному аквариуму: 131 метр в длину и 3 метра в ширину. Сквозь прозрачные стены понаблюдаете за морскими обитателями, проплывающими прямо над вами.
- Посетите более 40 тематических аквариумов с экостистемами со всего мира, павильон «Снежный мир», экзотический комплекс «Дикий парк» с тропическими животными и зал с восковыми фигурами знаменитостей.
Организационные детали
- Трансфер на микроавтобусе или автобусе.
- Билет в аквариум, музей восковых фигур Face2face и страховка включены в стоимость.
- Посещение павильона «Снежный мир» и комплекса «Дикий парк» оплачиваются дополнительно по желанию.
в понедельник, четверг и субботу в 16:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 11 лет
|€45
|Взрослый (12+)
|€54
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
