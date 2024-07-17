Добро пожаловать в аквапарк The Land of Legends в Белеке, Турция! Здесь вас ждут захватывающие водные приключения и развлечения. Погрузитесь в Лагуну Приключений — тропический рай с волнами и песчаным пляжем. Покатайтесь на волнах или отдохните под солнцем в этой волшебной атмосфере.

Описание экскурсии

Окунитесь в мир акватики с множеством захватывающих горок и аттракционов. Они подойдут как для любителей адреналина, так и для гостей всех возрастов. От крутых спусков до спокойных поездок по реке — здесь каждый найдёт что-то для себя. Почувствуйте удар адреналина на водной горке с элементами американской горки — увлекательном сочетании аттракциона и горки, которое оставит незабываемые впечатления. Это только малая часть удивительных развлечений, которые ждут вас в аквапарке The Land of Legends. Проведите незабываемый день в мире водных приключений и радости! Важная информация: Пожалуйста, убедитесь, что вы проверяете актуальную информацию о рабочих часах и доступности аттракционов перед вашим визитом.