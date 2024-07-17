Добро пожаловать в аквапарк The Land of Legends в Белеке, Турция! Здесь вас ждут захватывающие водные приключения и развлечения. Погрузитесь в Лагуну Приключений — тропический рай с волнами и песчаным пляжем. Покатайтесь на волнах или отдохните под солнцем в этой волшебной атмосфере.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Окунитесь в мир акватики с множеством захватывающих горок и аттракционов. Они подойдут как для любителей адреналина, так и для гостей всех возрастов. От крутых спусков до спокойных поездок по реке — здесь каждый найдёт что-то для себя. Почувствуйте удар адреналина на водной горке с элементами американской горки — увлекательном сочетании аттракциона и горки, которое оставит незабываемые впечатления. Это только малая часть удивительных развлечений, которые ждут вас в аквапарке The Land of Legends. Проведите незабываемый день в мире водных приключений и радости! Важная информация: Пожалуйста, убедитесь, что вы проверяете актуальную информацию о рабочих часах и доступности аттракционов перед вашим визитом.
Каждый день
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$95
|Дети от 3 до 11 лет
|$90
|Детский от 0 до 2 лет
|$0
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Страховка
- Входной билет в The Land of Legends Theme Park
- Все горки и бассейны
- Дельфин шоу
- 5Д кино
- Серфинг
- Typhoon Coaster - один из самых известных аттракционов Парка Легенд. Американские горки, на которых свободное падение сменяется крутыми виражами в брызгах воды.
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки и во время экскурсии
- Обед
- Другие аттракционы оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Мы свяжемся с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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