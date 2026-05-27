Рассвет, тишина и плавный подъём над землёй.
На воздушном шаре вы увидите Анталью с высоты — театр Аспендоса, акведуки и побережье в мягком утреннем свете.
После полёта — бокал шампанского, памятный сертификат и приятное ощущение, что это утро было особенным.
Описание
С высоты вы рассмотрите:
- величественный античный театр Аспендоса.
- старинные акведуки и крепостные сооружения в окрестностях.
- побережье с необычных ракурсов и зелёные просторы вокруг.
- морской горизонт, если позволит направление ветра.
Организационные детали
- Участники проходят краткий инструктаж по технике безопасности. Инструктор сопровождает весь полёт и следит за безопасностью.
- Мы используем проверенные воздушные шары с лицензией.
- Предложение не подходит беременным женщинам, людям с ограниченными возможностями передвижения и боязнью высоты.
- Дополнительно по желанию оплачиваются фото- и видеосъёмка. Детали — в переписке.
- С вами будет один из инструкторов нашей команды.
в понедельник, четверг и воскресенье в 08:00
Стоимость
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€330
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 28 туристов
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.
