-
19%
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
«Полёт на воздушном шаре (не входит в стоимость)»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
21 июн в 03:30
23 июн в 03:30
€50
€62 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале на рассвете и воздушные шары
Полет на воздушном шаре над Памуккале - это уникальная возможность увидеть травертины в лучах восходящего солнца и насладиться бокалом шампанского после посадки
Начало: Ваш отель
«Памуккале на рассвете + воздушные шары из Анталии Воздушный шар (Тепловой аэростат) — это воздушное судно легче воздуха, использующее для полета подъемную силу нагретого воздуха»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
Завтра в 00:30
21 июн в 00:30
$45 за человека
Групповая
Полет на воздушном шаре в Памуккале из Анталии
Начало: Ваш отель
«Полет на воздушном шаре длится 35 минут»
Расписание: За расписанием можно следить в календаре.
Завтра в 01:30
21 июн в 01:30
$199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССерых14 мая 2025Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на взлет органы гражданской авиации
- ААлеся22 апреля 2025Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с организации. Время указано четко.
- ККодир1 августа 2023Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На воздушном шаре»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2025
Сейчас в Анталье в категории "На воздушном шаре" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 199 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2025 год на воздушном шаре, 13 ⭐ отзывов, цены от €45. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август