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Полеты на воздушном шаре в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «На воздушном шаре» в Анталье, цены от €45, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
-
19%
11 отзывов
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
«Полёт на воздушном шаре (не входит в стоимость)»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
21 июн в 03:30
23 июн в 03:30
€50€62 за человека
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
На автобусе
На воздушном шаре
17 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале на рассвете и воздушные шары
Полет на воздушном шаре над Памуккале - это уникальная возможность увидеть травертины в лучах восходящего солнца и насладиться бокалом шампанского после посадки
Начало: Ваш отель
«Памуккале на рассвете + воздушные шары из Анталии Воздушный шар (Тепловой аэростат) — это воздушное судно легче воздуха, использующее для полета подъемную силу нагретого воздуха»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
Завтра в 00:30
21 июн в 00:30
$45 за человека
Полет на воздушном шаре в Памуккале из Анталии
На воздушном шаре
17 часов
Групповая
Полет на воздушном шаре в Памуккале из Анталии
Начало: Ваш отель
«Полет на воздушном шаре длится 35 минут»
Расписание: За расписанием можно следить в календаре.
Завтра в 01:30
21 июн в 01:30
$199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Серых
    14 мая 2025
    Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
    Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на взлет органы гражданской авиации
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    дают. Организатор сам не может знать, 50/50 будут шары, или нет. Чаще всего - будут. Но, гарантии 100% нет. В нашем случае из-за погоды шаров не было. Понравилось, что во время экскурсии можно в любой момент связаться с организатором и решить сложности, если они возникли. Организатор сразу связался сам в ватсапп, продублировал место и время встречи. Забирают от отеля. Миниавтобус, потом пересадка в большой. Везут в Каппадокию. По пути - 1 завтрак в палатке, дают б/п лепёшку с сыром, чай, маслины и овощи. Обед - шведский стол в другой столовой. Можно чай купить. Всегда в разных местах обеды, кстати. Если не покупаете их обед, что с собой взяли,можно съесть тут же. Ужин в отеле. Шведский стол. Ташкин отель или Джанетт. Пещерный отель заранее бронировать как-то надо, он дороже. На фото: все три варианта. И две комнаты, в Джанетт и в пещерном. Завтрак в отеле. Шведский стол. Обед в какой то столовой по пути. Заранее надо выбрать: куриный шашлык или кебаб острый/кебаб не острый. Порционно подают. Напитков нет, вода. Все платно допом к 15€ на одного. Экскурсии понравились. Гид: 200 баллов из 100, то есть превосходный уровень. Не знаю,что там по отзывам другие писали. Мы увидели хорошую работу команды, слаженно. Остановок по пути много было, поэтому комфортно перенесли поездку. Вообще, реально интересно. Думаю, и без шаров стоит съездить. А если еще и с шарами: так супер.

    Главное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение наГлавное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение наГлавное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение наГлавное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение наГлавное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение наГлавное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение наГлавное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение наГлавное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение наГлавное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение наГлавное: воздушные шары взлетают не всегда. Есть три площадки взлёта, везут на ближнюю. Но, разрешение на
  • А
    Алеся
    22 апреля 2025
    Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
    Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с организации. Время указано четко.
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    Нас должны были забрать с Лары в 3:30, во столько и прибыли. Задерживались по пути не на много, только если ждали других туристов. Сначала всех собирали на минибусах, потом ближе к 5 пересадили всех в один большой автобус и отправились в путь. Автобусы комфортные, сиденья откидные, есть столик, кондиционер, шторки. В 6:40 мы уже остановились на завтрак. Были традиционные лепешки и чай (очень вкусно!), так же можно было купить что-то в дорогу. По пути останавливались на заправках, и во всяких торговых точках. В принципе все было комфортно. По экскурсиям все совпадает, единственное, будьте готовы к дополнительным тратам: Посещение заката вечером +15$(вы отправитесь в красную долину) мы не пожалели, красиво, правда долина становиться красной во время заката и то не сильно. Посещение ночной экскурсии тоже где-то так (мы не брали). Посмотреть на шары так же можно только за плату, либо топать самому. Мы взяли смотровую площадку за 20$ на одного. Так же обеды, за каждый по 15$. Их два. Нам они вообще не понравились. Если брать первый день, то там хоть на небольшое выступление можно посмотреть, как на огне греют горшок с мясом. Но по итогу, выносят все на противене😅 Суп это что-то типа картошки 5-минутки. Во второй день мы остановились в какой-то забегаловке у заправки, половина еды пресная или вся в специях, третьего не дано… В общем обеды как минимум во второй день точно не стоит брать. Там есть заправка, можно и самим перекусить. Что касается проживания. Мы жили в обычном отеле. Если хотите жить в пещерном, то уточняйте сразу при бронировании или как только встретите экскурсовода. Мы это не сделали и на нас места не хватило. Отель был нормальный, питание там не очень(оно включено в стоимость), на утро яйца и сырные лепешки были неплохие. После завтрака все дружно садимся в автобус и едем домой, заезжая на коммерческие остановки Теперь хотелось бы задеть негативные моменты. Шары. Самое главное зачем едут в Каппадокию. Нигде не пишется, что за смотровую площадку так же стоит доплачивать (думаю организаторам это нужно учесть и прописать в описание). Мы взяли эту смотровую площадку, а что было по итогу? Экскурсовод сообщает время сбора 5:30, время 5:30, автобус стоит. Рассвет ровно в 6. Ждём гостей, которым якобы назвали время отправки 6:30. Отправились мы только в 5:50, когда шары уже взлетели… Приехали на смотровую площадку, а там пробка… мы стоим. По итогу, как только водитель проезжает КПП, автобус останавливается, нам говорят вот там долина (тыкая непонятно куда) и все разбегаются в разные стороны. Мы якобы должны были попасть на долину любви, а по итогу нас как шавок выкинули из автобуса и все. До долины надо было идти еще минут 10. За что платили непонятно… Шары конечно увидели и как взлетают новые(потому что запуск не один), но настроение с утра было подпорчено. Почему сборы всего за 30 минут? Можно же было сборы назначить в 20 минут, отъезд в 30 и как раз за эти 10 минут организовывать поиски пропавших. В общем не понятно. Так же, что касается долины любви (которую мы так и не увидели). Она прописана в программе. То есть по идее ее должны были увидеть и без доп. платы. Но нас туда так и не свозили. Может это не повезло нам и мы не успели по времени, а может так происходит всегда. Имейте ввиду. Причем когда я спрашивала у экскурсовода поедем ли мы туда, она внятно так ничего и не объяснила. То говорила и вечером и утром посмотрим, то только утром с панорамы, а по итогу вообще не посмотрели… На шарах мы были 30 минут и времени и организации вообще не хватило. По возвращению обратно очень много коммерческих остановок (у вас «экскурсия», а потом «вот купите») В принципе они были интересные и действительно знакомили с ремесленным делом региона. Но вот остановка в магазине кожаных изделий… Сначала показ мод, потом магазин. В принципе кринжа словить можно для прикола и выпить вкусный гранатовый чай, но если обобщать, то развлечение не очень, плюс запах специфический. А остановка в магазине сладостей и кофе нам очень понравилась, проходит дегустация, кофе очень вкусное, мы взяли (стоит 550 лир большая банка) Также магазин украшений. Рассказ о камнях интересный. Цены на украшения ту мач. Но посмотреть можно. За серебренное колечко с опалом насчитали 100$ Сама Каппадокия огонь! В целом, если нивелировать все недостатки, то цены не будет этой экскурсии. Но нет предела совершенству. В целом саму экскурсию рекомендую. Но будьте готовы ко всяким неурядицам и не стройте великих ожиданий:)

    Сама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать сСама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать сСама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать сСама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать сСама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать сСама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать сСама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать сСама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать сСама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать сСама экскурсия и Каппадокия нам очень понравилась! Но если говорить по порядку, то следует начать с
  • К
    Кодир
    1 августа 2023
    Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
    Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На воздушном шаре»

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  3. Полет на воздушном шаре в Памуккале из Анталии
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2025
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