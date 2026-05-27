Проведите день в каньоне Кёпрюлю — одном из самых живописных природных парков Турции. Вас ждёт рафтинг по бурной реке Кёпрючай, а при выборе расширенной программы — каньонинг среди скал и прозрачной воды. Активный отдых, красивые виды и яркие эмоции гарантированы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На автобусе, сплавы и рафтинг

Описание экскурсии

Выберите свой формат приключения:

Рафтинг

Сплав по реке Кёпрючай длиной около 13 км с 12 порогами. Маршрут подойдёт даже тем, кто хочет попробовать рафтинг впервые.

Каньонинг + рафтинг

Сначала отправимся на 2-километровый маршрут по каньону: пройдём по каменным проходам, искупаемся в прозрачной воде и прокатимся по природным водным горкам. А затем начнётся рафтинг по реке Кёпрючай.

Примерный тайминг

Трансфер из отеля и в отель — 2–3 ч в одну сторону

Инструктаж и подготовка снаряжения — 30–40 мин

Каньонинг — 1–1,5 ч

Рафтинг — 2–3 часа с техническими остановками

Обед и отдых — 40–60 мин

Время зависит от типа активностей, которые вы выбрали.

Организационные детали