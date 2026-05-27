Проведите день в каньоне Кёпрюлю — одном из самых живописных природных парков Турции.
Вас ждёт рафтинг по бурной реке Кёпрючай, а при выборе расширенной программы — каньонинг среди скал и прозрачной воды. Активный отдых, красивые виды и яркие эмоции гарантированы.
Описание экскурсии
Выберите свой формат приключения:
- Рафтинг
Сплав по реке Кёпрючай длиной около 13 км с 12 порогами. Маршрут подойдёт даже тем, кто хочет попробовать рафтинг впервые.
- Каньонинг + рафтинг
Сначала отправимся на 2-километровый маршрут по каньону: пройдём по каменным проходам, искупаемся в прозрачной воде и прокатимся по природным водным горкам. А затем начнётся рафтинг по реке Кёпрючай.
Примерный тайминг
- Трансфер из отеля и в отель — 2–3 ч в одну сторону
- Инструктаж и подготовка снаряжения — 30–40 мин
- Каньонинг — 1–1,5 ч
- Рафтинг — 2–3 часа с техническими остановками
- Обед и отдых — 40–60 мин
Время зависит от типа активностей, которые вы выбрали.
Организационные детали
- В стоимость включено (в зависимости от билета): трансфер на комфортабельном автобусе, инструктаж и сопровождение инструкторов на всём маршруте, аренда снаряжения, страховка, обед
- Дополнительные расходы: напитки во время обеда, специальная обувь для рафтинга — её можно купить на базе (цены уточняйте)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Рафтинг с самостоятельным прибытием (только точка встречи)
|€17
|Рафтинг с трансфером из отеля и обедом
|€20
|Комбо: каньонинг и рафтинг с трансфером и обедом
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или в Манавгате
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
