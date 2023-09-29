Друзья, приглашаю вас на чашку утреннего кофе на спине «мамонта»! А для этого нам нужно совершить смелое восхождение на гору Муса-Даг — визитную карточку бухты Адрасан. Мы отправимся в путь затемно, заберёмся на высоту 560 метров, сварим кофе на горелке и встретим рассвет с потрясающим видом. Такие моменты запоминаются на всю жизнь!

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Описание

Что вас ожидает

Гора-мамонт в бухте Адрасан. А вы знали, что гора Муса-Даг с пляжа напоминает гигантского мамонта? И пока мамонт мирно спит в бухте, мы вскарабкаемся на его спину под покровом ночи. Встречаемся, знакомимся, проводим инструктаж — и в путь!

Треккинг для смелых, ловких, умелых. Восхождение не будет простым: это отличная возможность проверить и поверить в себя. Но поверьте, результат того стоит! За 2 часа мы доберёмся до плато, а по пути взору откроется вся бухта Адрасан в предрассветных красках. А ещё в предрассветных сумерках вы сможете собрать лечебные травы: шалфей, лавру, чабрец.

Утренний кофе, который вы не забудете. Оказавшись на вершине, вознаградим себя. Сварим ароматный турецкий кофе на горелке, встретим восход с потрясающим видом, помолчим, подумаем о вечном… А внизу — только зеркало моря, безмятежность и умиротворение. Новый день начался!

Ну а после восхождения вас ждёт традиционный турецкий завтрак в одном из лучших ресторанов Адрасан: сможете подкрепить силы и поделиться эмоциями от похода.

Организационные детали