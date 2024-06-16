Лучшее время для восхождения на гору Муса-Даг - с июня по сентябрь. В это время погодные условия наиболее благоприятны: сухо и тепло, что обеспечивает комфортные условия для треккинга. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в поход, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы из-за холодов и повышенной влажности поход может стать менее комфортным, но для опытных туристов это всё ещё возможно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гора Муса-Даг
Бухта Адрасан
Описание экскурсии
Гора-мамонт в бухте Адрасан. А вы знали, что гора Муса-Даг с пляжа напоминает гигантского мамонта? И пока мамонт мирно спит в бухте, мы вскарабкаемся на его спину под покровом ночи. Встречаемся, знакомимся, проводим инструктаж — и в путь!
Треккинг для смелых, ловких, умелых. Восхождение не будет простым: это отличная возможность проверить и поверить в себя. Но поверьте, результат того стоит! За 2 часа мы доберёмся до плато, а по пути взору откроется вся бухта Адрасан в предрассветных красках. А ещё в предрассветных сумерках вы сможете собрать лечебные травы: шалфей, лавру, чабрец.
Утренний кофе, который вы не забудете. Оказавшись на вершине, вознаградим себя. Сварим ароматный турецкий кофе на горелке, встретим восход с потрясающим видом, помолчим, подумаем о вечном… А внизу — только зеркало моря, безмятежность и умиротворение. Новый день начался!
Ну а после восхождения вас ждёт традиционный турецкий завтрак в одном из лучших ресторанов Адрасан: сможете подкрепить силы и поделиться эмоциями от похода.
Организационные детали
Обратите внимание: восхождение (с элементами скалолазания) на Муса-Даг требует отличной физической формы, рекомендуем заранее рассчитать свои силы. Маршрут рассчитан на крепких взрослых людей, также справиться смогут спортивные подростки от 14-15 лет (под присмотром родителей).
Позаботьтесь об удобной одежде и спортивной обуви. С собой необходимо иметь питьевую воду. А мы снабдим участников налобными фонарями и защитными перчатками (от порезов).
Вам необходимо добраться до нашей бухты самостоятельно, либо мы поможем в организации трансфера (за доп. плату). Дорога от Антальи (80 км) будет стоить примерно 60 долларов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€60
Групповой от 4 человек
€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В бухте Адрасан (80 км от Антальи)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиамин — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Привет! По профессии я — шеф-повар, работаю в одном из ресторанов Адрасана. Обожаю свою жену и ребенка. В свободное время я — дикий турист! Увлекаюсь травяными сборами, фридайвингом, хайкингом, изучаю историю, археологию и забочусь о морских черепашках. Буду рад провести вам по неисхоженным труднодоступным тропам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Ирина
Замечательное времяпрепровождение - можно проверить себя на выносливость, наслаждаясь шикарными видами и встретить рассвет, который запомнится на всю жизнь! Ароматный кофе на вершине горы на рассвете - что может быть лучше! Благодарю организатора Siyamin - за массу впечатлений! Очень рекомендую! К тому же, Siyamin, отличный фотограф - красочные снимки останутся на долгую память!
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Д
Дина
Прекрасная получилась индивидуальная экскурсия. Действительно восхождение (вторая часть) очень сложное. Меня подъем заинтересовал, и только на месте я уже смогла понять сложность пути. Но Siyamin, как местный житель, который прекрасно читать дальшеуменьшить
знает свои места, предложил несколько вариантов пути. И - я осталась очень довольной. Для опытных скалолазов восхождение на Муса-Даг будет интересным, но и для менее опытных будет прекрасная возможность увидеть рассвет! Рекомендую!
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