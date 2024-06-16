Лучшее время для восхождения на гору Муса-Даг - с июня по сентябрь. В это время погодные условия наиболее благоприятны: сухо и тепло, что обеспечивает комфортные условия для треккинга. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в поход, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы из-за холодов и повышенной влажности поход может стать менее комфортным, но для опытных туристов это всё ещё возможно.

Экскурсия начинается с ночного восхождения на гору Муса-Даг, которая напоминает гигантского мамонта.Под покровом ночи участники доберутся до вершины, где их ждёт ароматный турецкий кофе и незабываемый рассвет. В процессе восхождения

можно собрать лечебные травы и насладиться видами бухты Адрасан. После спуска туристов ждёт традиционный турецкий завтрак в одном из лучших ресторанов Адрасан. Экскурсия требует хорошей физической подготовки и подходит для взрослых и спортивных подростков от 14-15 лет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Гора-мамонт в бухте Адрасан. А вы знали, что гора Муса-Даг с пляжа напоминает гигантского мамонта? И пока мамонт мирно спит в бухте, мы вскарабкаемся на его спину под покровом ночи. Встречаемся, знакомимся, проводим инструктаж — и в путь!

Треккинг для смелых, ловких, умелых. Восхождение не будет простым: это отличная возможность проверить и поверить в себя. Но поверьте, результат того стоит! За 2 часа мы доберёмся до плато, а по пути взору откроется вся бухта Адрасан в предрассветных красках. А ещё в предрассветных сумерках вы сможете собрать лечебные травы: шалфей, лавру, чабрец.

Утренний кофе, который вы не забудете. Оказавшись на вершине, вознаградим себя. Сварим ароматный турецкий кофе на горелке, встретим восход с потрясающим видом, помолчим, подумаем о вечном… А внизу — только зеркало моря, безмятежность и умиротворение. Новый день начался!

Ну а после восхождения вас ждёт традиционный турецкий завтрак в одном из лучших ресторанов Адрасан: сможете подкрепить силы и поделиться эмоциями от похода.

Организационные детали