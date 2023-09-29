Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг

Проверить себя на выносливость, встретить рассвет на вершине и выпить кофе с видом на бухту Адрасан

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Друзья, приглашаю вас на чашку утреннего кофе на спине «мамонта»! А для этого нам нужно совершить смелое восхождение на гору Муса-Даг — визитную карточку бухты Адрасан.

Мы отправимся в путь затемно, заберёмся на высоту 560 метров, сварим кофе на горелке и встретим рассвет с потрясающим видом. Такие моменты запоминаются на всю жизнь!
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
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Описание

Что вас ожидает

Гора-мамонт в бухте Адрасан. А вы знали, что гора Муса-Даг с пляжа напоминает гигантского мамонта? И пока мамонт мирно спит в бухте, мы вскарабкаемся на его спину под покровом ночи. Встречаемся, знакомимся, проводим инструктаж — и в путь!

Треккинг для смелых, ловких, умелых. Восхождение не будет простым: это отличная возможность проверить и поверить в себя. Но поверьте, результат того стоит! За 2 часа мы доберёмся до плато, а по пути взору откроется вся бухта Адрасан в предрассветных красках. А ещё в предрассветных сумерках вы сможете собрать лечебные травы: шалфей, лавру, чабрец.

Утренний кофе, который вы не забудете. Оказавшись на вершине, вознаградим себя. Сварим ароматный турецкий кофе на горелке, встретим восход с потрясающим видом, помолчим, подумаем о вечном… А внизу — только зеркало моря, безмятежность и умиротворение. Новый день начался!

Ну а после восхождения вас ждёт традиционный турецкий завтрак в одном из лучших ресторанов Адрасан: сможете подкрепить силы и поделиться эмоциями от похода.

Организационные детали

  • Обратите внимание: восхождение (с элементами скалолазания) на Муса-Даг требует отличной физической формы, рекомендуем заранее рассчитать свои силы. Маршрут рассчитан на крепких взрослых людей, также справиться смогут спортивные подростки от 14-15 лет (под присмотром родителей).
  • Позаботьтесь об удобной одежде и спортивной обуви. С собой необходимо иметь питьевую воду. А мы снабдим участников налобными фонарями и защитными перчатками (от порезов).
  • Вам необходимо добраться до нашей бухты самостоятельно, либо мы поможем в организации трансфера (за доп. плату). Дорога от Антальи (80 км) будет стоить примерно 60 долларов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в бухте Адрасан (80 км от Антальи)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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