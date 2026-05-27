Сафари на багги - из Антальи

Грязь, скорость и отдых у реки - активное приключение на природе
Добавьте адреналина в свой турецкий отдых и отправьтесь на сафари по живописным тропам в районе Кёпрючай! В программе — драйвовая поездка по бездорожью, брызги грязи, остановки для купания в реке и, при желании, полёт на зиплайне.

Всё уже организовано: трансфер, инструктаж и маршрут — вам остаётся только наслаждаться скоростью, природой и яркими эмоциями.
Описание экскурсии

Трансфер из города

Наш водитель заберёт вас из отеля в Анталье и доставит к месту начала приключения — дорога займёт 1–2 часа.

Инструктаж и пробный заезд

Перед стартом вы пройдёте короткий инструктаж по технике безопасности и сделаете тест-драйв, чтобы уверенно чувствовать себя за рулём багги.

Сафари по бездорожью

Отправитесь в динамичное путешествие по лесным и прибрежным тропам в районе Кёпрючай — грязь, брызги и драйв гарантированы.

Остановки для купания

Во время маршрута будут перерывы у природных бассейнов реки — отличная возможность освежиться и отдохнуть.

Зиплайн (по желанию)

Если выберете расширенный пакет, к поездке добавится полёт на зиплайне — ещё больше адреналина и ярких эмоций!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на микроавтобусе, инструктаж по технике безопасности, поездка на багги, зиплайн (при выборе соответствующего пакета)
  • Отдельно по желанию оплачивается питание и напитки
  • Программа 14+
  • Дорога занимает около 1,5 ч в одну сторону. Поездка на багги — 1,5 ч, зиплайн — 30 мин
  • С вами будет инструктор из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Одноместный багги€50
Одноместный багги + зиплайн€60
Двойной багги€65
Двойной багги + зиплайн€85
Багги для семьи до 4 человек€115
Багги для семьи до 4 человек + зиплайн€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

Входит в следующие категории Антальи

