Добавьте адреналина в свой турецкий отдых и отправьтесь на сафари по живописным тропам в районе Кёпрючай! В программе — драйвовая поездка по бездорожью, брызги грязи, остановки для купания в реке и, при желании, полёт на зиплайне.
Всё уже организовано: трансфер, инструктаж и маршрут — вам остаётся только наслаждаться скоростью, природой и яркими эмоциями.
Описание экскурсии
Трансфер из города
Наш водитель заберёт вас из отеля в Анталье и доставит к месту начала приключения — дорога займёт 1–2 часа.
Инструктаж и пробный заезд
Перед стартом вы пройдёте короткий инструктаж по технике безопасности и сделаете тест-драйв, чтобы уверенно чувствовать себя за рулём багги.
Сафари по бездорожью
Отправитесь в динамичное путешествие по лесным и прибрежным тропам в районе Кёпрючай — грязь, брызги и драйв гарантированы.
Остановки для купания
Во время маршрута будут перерывы у природных бассейнов реки — отличная возможность освежиться и отдохнуть.
Зиплайн (по желанию)
Если выберете расширенный пакет, к поездке добавится полёт на зиплайне — ещё больше адреналина и ярких эмоций!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на микроавтобусе, инструктаж по технике безопасности, поездка на квадроцикле, зиплайн (при выборе соответствующего пакета)
- Отдельно по желанию оплачивается питание и напитки
- Программа 14+
- Дорога занимает около 1,5 ч в одну сторону. Поездка на багги — 1,5 ч, зиплайн — 30 мин
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Одноместный квадроцикл
|€40
|Одноместный квадроцикл + зиплайн
|€45
|Двойной квадроцикл
|€55
|Двойной квадроцикл + зиплайн
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
