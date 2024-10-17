Сап-прогулка в Анталье - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны.
Участники отправляются в путешествие вдоль средиземноморского побережья, где их ждут захватывающие виды на город и море.
В программе предусмотрены остановки
Участники отправляются в путешествие вдоль средиземноморского побережья, где их ждут захватывающие виды на город и море.
В программе предусмотрены остановки
5 причин купить эту прогулку
- 🏄♂️ Увлекательное приключение на сапах
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🌊 Купание в чистом море
- 🌿 Посещение скрытых бухт
- 💦 Впечатляющий водопад
Что можно увидеть
- Водопад
Описание водной прогулки
Встретимся на пляже! Сначала — небольшой инструктаж. Мы расскажем о правилах поведения на воде и научим вас управлять сапом.
А затем встанем на сапы и отправимся в путешествие вдоль побережья Антальи! Будем исследовать небольшие бухты и гроты, насладимся средиземноморскими просторами и захватывающим видом на город. Подплывём прямо к величественному водопаду и полюбуемся им с воды. Конечно, будут и остановки — чтобы отдохнуть, искупаться и пофотографироваться.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида-инструктора и снаряжение — сап, весло, спасательный жилет
- Прогулка не подходит людям с ограниченными физическими возможностями, детям до 5 лет, тем, кто не умеет плавать или страдает морской болезнью
- По запросу за дополнительную плату мы можем организовать фотосессию
- На прогулке с вами буду я или другой англоязычный гид-инструктор нашей команды. Если вам нужен русскоязычный гид, напишите об этом заранее
ежедневно в 07:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около отеля Akra Barut
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оркун — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 41 туриста
Я Оркун, гид-инструктор в увлекательном мире сап-бординга в моей родной Анталье. Хочу поделиться своей страстью к этому уникальному виду спорта и отдыха, объединяющего людей со всего мира. 5 лет назадЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
17 окт 2024
Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете, купались в теплой утренней воде, фотографировались, наблюдали вау водопад. Организация - отличная, сначала была
О
Ольга
14 окт 2024
Всем привет,
Это мой первый опыт катания на SUP и я очень довольна!
Был не большой страх, но благодаря Оркуну (гид) все прошло идеально. Он профессионал и мастер своего дела!
Очень приятный и легкий в общении!
Маршрут отличный.
2 часа удовольствия!
Однозначно могу порекомендовать!
Это мой первый опыт катания на SUP и я очень довольна!
Был не большой страх, но благодаря Оркуну (гид) все прошло идеально. Он профессионал и мастер своего дела!
Очень приятный и легкий в общении!
Маршрут отличный.
2 часа удовольствия!
Однозначно могу порекомендовать!
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