Сап-прогулка в самом сердце Антальи

Погрузитесь в атмосферу Антальи, отправившись на сап-прогулку вдоль побережья. Откройте для себя водопады и скрытые бухты, наслаждаясь каждым моментом
Сап-прогулка в Анталье - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны.

Участники отправляются в путешествие вдоль средиземноморского побережья, где их ждут захватывающие виды на город и море.

В программе предусмотрены остановки
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для купания и фотографирования, а также посещение величественного водопада. В стоимость включены услуги гида-инструктора и необходимое снаряжение. Прогулка не подходит для детей до 5 лет и людей с ограниченными физическими возможностями. Возможна организация фотосессии за дополнительную плату

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🏄‍♂️ Увлекательное приключение на сапах
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🌊 Купание в чистом море
  • 🌿 Посещение скрытых бухт
  • 💦 Впечатляющий водопад
Сап-прогулка в самом сердце Антальи
Сап-прогулка в самом сердце Антальи
Сап-прогулка в самом сердце Антальи
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Водопад

Описание водной прогулки

Встретимся на пляже! Сначала — небольшой инструктаж. Мы расскажем о правилах поведения на воде и научим вас управлять сапом.

А затем встанем на сапы и отправимся в путешествие вдоль побережья Антальи! Будем исследовать небольшие бухты и гроты, насладимся средиземноморскими просторами и захватывающим видом на город. Подплывём прямо к величественному водопаду и полюбуемся им с воды. Конечно, будут и остановки — чтобы отдохнуть, искупаться и пофотографироваться.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида-инструктора и снаряжение — сап, весло, спасательный жилет
  • Прогулка не подходит людям с ограниченными физическими возможностями, детям до 5 лет, тем, кто не умеет плавать или страдает морской болезнью
  • По запросу за дополнительную плату мы можем организовать фотосессию
  • На прогулке с вами буду я или другой англоязычный гид-инструктор нашей команды. Если вам нужен русскоязычный гид, напишите об этом заранее

ежедневно в 07:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около отеля Akra Barut
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Виктория
17 окт 2024
Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете, купались в теплой утренней воде, фотографировались, наблюдали вау водопад. Организация - отличная, сначала была
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подробная инструкция и обучение плаванию на сапах, давали воду и кофе, полотенца в конце, отправили нам хорошие фото и видео после экскурсии. Гиды говорят на английском, нам все было понятно. Начало экскурсии было в шикарном отеле, после мы погуляли по его территории, сделали фото)

Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете,Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете,Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете,Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете,Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете,Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете,Город с нового ракурса - супер экскурсия на сапах, активная, интересная) Мы пили кофе на рассвете,
О
14 окт 2024
Всем привет,
Это мой первый опыт катания на SUP и я очень довольна!
Был не большой страх, но благодаря Оркуну (гид) все прошло идеально. Он профессионал и мастер своего дела!
Очень приятный и легкий в общении!
Маршрут отличный.
2 часа удовольствия!
Однозначно могу порекомендовать!
Всем привет,Всем привет,Всем привет,

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