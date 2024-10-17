Сап-прогулка в Анталье - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны.Участники отправляются в путешествие вдоль средиземноморского побережья, где их ждут захватывающие виды на город и море.В программе предусмотрены остановки

для купания и фотографирования, а также посещение величественного водопада. В стоимость включены услуги гида-инструктора и необходимое снаряжение. Прогулка не подходит для детей до 5 лет и людей с ограниченными физическими возможностями. Возможна организация фотосессии за дополнительную плату

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание водной прогулки

Встретимся на пляже! Сначала — небольшой инструктаж. Мы расскажем о правилах поведения на воде и научим вас управлять сапом.

А затем встанем на сапы и отправимся в путешествие вдоль побережья Антальи! Будем исследовать небольшие бухты и гроты, насладимся средиземноморскими просторами и захватывающим видом на город. Подплывём прямо к величественному водопаду и полюбуемся им с воды. Конечно, будут и остановки — чтобы отдохнуть, искупаться и пофотографироваться.

Организационные детали