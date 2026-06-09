Первые лучи солнца, бирюзовая гладь и берег Антальи впереди — так начнётся ваш день на Средиземном море.
Вы освоите сап, а затем отправитесь на прогулку вдоль скал Коньяалты с остановками для отдыха, купания и фотографий.
Вы освоите сап, а затем отправитесь на прогулку вдоль скал Коньяалты с остановками для отдыха, купания и фотографий.
Описание экскурсии
- Перед выходом в море мы проведём инструктаж по технике безопасности и покажем, как управлять сапом. Используем устойчивые доски, поэтому прогулка подойдёт даже новичкам.
- Вы отправитесь вдоль побережья Антальи в районе Коньяалты. Маршрут пройдёт у скал и природных бухт. Утром здесь меньше лодок и людей, поэтому получится полностью насладиться моментом.
- По пути будем останавливаться, чтобы отдохнуть и искупаться.
Организационные детали
- На маршруте группу сопровождает инструктор, каждому выдают спасательный жилет.
- Необходимое снаряжение входит в стоимость. После прогулки можете позавтракать в кафе или ресторане рядом с Beach Park — по желанию.
- До точки старта довезём на авто.
- Прогулку можно организовать для большего количества человек — до 20.
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 495 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
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